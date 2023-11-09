Защитник «Маккаби» из Хайфы Голдберг заявил, что между игроками-евреями и мусульманами нет напряженности: «Мы как братья. Мы люди и можем жить в мире»

Теги высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Политика Шон Голдберг Футбол

Израильский защитник Шон Голдберг высказался об игре с арабскими футболистами.

Игрок «Маккаби» из Хайфы заявил, что между футболистами-евреями и мусульманами в команде нет напряженности.

«Мы как братья. Это не первый наш национальный кризис. Мы забываем, мусульмане [наши партнеры] или евреи. Мы люди. Мы можем жить в мире», – сказал Голдберг.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 10 тысяч человек, боевые действия продолжаются.

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34 комментария

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ДудьСдулся
Bыступает в ООH посол Израиля:
- Я хочу начать свою речь с экскурса в историю. Давным-давно
Моисей водил евреев по пустыне. Было жарко, хотелось пить.
Тогда Моисей ударил рукой по дюне, и превратилась она в озеро.
Евреи напились, а Моисей скинул одежды пошел купаться. Когда
он вышел из воды, одежды не было. Скорее всего, ее украли арабы!
Ясир Арафат вскакивает:
- Ложь! В то время не было там никаких арабов!!!!
Посол Израиля:
- Вот именно с этого я и хотел начать свою речь.
+18
-7
+11
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tolobas
Это правильно. Политики свои вопросы решают, а людям надо жить в мире
+11
-1
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roni20
Ответ Мурас-Хан Ниязалиев
Комментарий удален модератором
А твои братья хамасовцы конечно ангелы. Сразу видно что мышлением тебя бог обделил
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Денис Давыдов
Ответ Arty Novikoff
Расскажи это лидерам Хамас, которые на днях сказали, что будут убивать евреев, пока Израиль не исчезнет. Или лидерам Хезболлы, которые на днях сказали, кто это израильтяне сами убивали своих людей 7 октября. Конечно, Израиль, высокоразвитая, демократическая страна и хочет жить в мире. Но, к сожалению, вокруг живет очень много исламских террористов, для которых главная цель в жизни - убийство евреев.
он лишь говорит о своей команде по сути, в рядах служит немало мусульман как бы, как и живут в Израиле, им этот радикальный Ислам тоже не нравится, даже наверно больше чем другим, потому что портит отношение ко всем мусульманам, а не только к радикалам.
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roni20
Ответ Grin of Ant
Ты хасид? Или просто идейный?
А какая тебе разница кто он? Он человек который хочет жить в мире со всеми
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Антон Киселёв
Это же в этой команде игрока арабского происхождения отчислили за безобидный пост жены в соц сетях?
+3
-2
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Arty Novikoff
Расскажи это лидерам Хамас, которые на днях сказали, что будут убивать евреев, пока Израиль не исчезнет.
Или лидерам Хезболлы, которые на днях сказали, кто это израильтяне сами убивали своих людей 7 октября.

Конечно, Израиль, высокоразвитая, демократическая страна и хочет жить в мире.
Но, к сожалению, вокруг живет очень много исламских террористов, для которых главная цель в жизни - убийство евреев.
+13
-12
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roni20
Ответ T622222
А скоро их не будет в живых и заживут все спокойно и в мире!
Кого именно ты имеешь ввиду не будет в живых?
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Adrenaline Z
время покажет
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ZarvuR2020
Ответ Антон Фалафель
Сын Вупи???
Рестлера
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klimkostin99
Ответ tolobas
Это правильно. Политики свои вопросы решают, а людям надо жить в мире
Только с реальностью это мало что имеет.
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Ева Витебская
Ответ ДудьСдулся
Bыступает в ООH посол Израиля: - Я хочу начать свою речь с экскурса в историю. Давным-давно Моисей водил евреев по пустыне. Было жарко, хотелось пить. Тогда Моисей ударил рукой по дюне, и превратилась она в озеро. Евреи напились, а Моисей скинул одежды пошел купаться. Когда он вышел из воды, одежды не было. Скорее всего, ее украли арабы! Ясир Арафат вскакивает: - Ложь! В то время не было там никаких арабов!!!! Посол Израиля: - Вот именно с этого я и хотел начать свою речь.
когда то (еще до появления монголов на исторической арене) в будущих монгольских степях жили/кочевали племена хунну/гуны, и именно защищаясь от них, китайцы построили свою Великую Стену.

Затем гуны появляются в наших палестинах и вскоре даже облагают данью Рим.
На сегодня их потомки живут в Hungaria (Хунгария) Венгрии.

А прародину гунов давно заселили монголы и тоже имеют славную историю (немного не дошли до Рима)

Вопрос - украли ли монголы коней гунов , когда те пытались перелехть через Великую Китайскую Стену ?
Надеюсь понятно, что это шутка .... на тему чьи СЕГОДНЯ монгольские степи, если известно что гуны там жили раньше монголов))
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Денис Давыдов
Ответ ДудьСдулся
Bыступает в ООH посол Израиля: - Я хочу начать свою речь с экскурса в историю. Давным-давно Моисей водил евреев по пустыне. Было жарко, хотелось пить. Тогда Моисей ударил рукой по дюне, и превратилась она в озеро. Евреи напились, а Моисей скинул одежды пошел купаться. Когда он вышел из воды, одежды не было. Скорее всего, ее украли арабы! Ясир Арафат вскакивает: - Ложь! В то время не было там никаких арабов!!!! Посол Израиля: - Вот именно с этого я и хотел начать свою речь.
ахаха, топ
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Ева Витебская
Ответ roni20
Кого именно ты имеешь ввиду не будет в живых?
ну ясно же что не мусульман. их вокруг около миллиарда и трудно представить, что они вдруг все умрут.
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.ru
Ответ Игорь М.
человечество ли только любит деньги? Как психолог могу заявить, что это далеко не так. Эксперименты с обезьянами доказывают обратное
мы с Булгаковым вообще не о том...
и не надо ничего объяснять...
так, для моего общего развития... просто скажи что является эквивалентом денег у приматов
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Игорь М.
Ответ .ru
Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... диаспора только испортила их...
человечество ли только любит деньги? Как психолог могу заявить, что это далеко не так. Эксперименты с обезьянами доказывают обратное
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SpilightTwarkle
Ответ Арамиз Кадимов
Мы братья но против геноцида Палестинцев ничего против не имеем так получается?
А против террористов-палестинцев?
В этом противостоянии неправы обе стороны, странно выбирать одну из них.
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Михон Мясной
Ответ tolobas
Это правильно. Политики свои вопросы решают, а людям надо жить в мире
Политики с неба падают? Или всё-таки являются выходцами какого-то определённого народа, поэтому выражают чаяния какой-то части этого народа?
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Мистер Биспинг
Ну так здесь никаких сюрпризов. Арабам на территории Израиля достались отличные права, и им грех жаловаться.

Тем кто находится на западном берегу или в газе повезло меньше.
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Футбол, хоккей итд
Голдберг: Вупи Голдберг мне не сестра.....
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a2wai
Хоспаде это же Голдберг!
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tolstiy
ну и этого сейчас отстранят...
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zohan163
Холодный душ сделал?
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Мурас-Хан Ниязалиев
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LaffyTaffy
Он просто гарпун делает всем в раздевалке
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