Защитник «Маккаби» из Хайфы Голдберг заявил, что между игроками-евреями и мусульманами нет напряженности: «Мы как братья. Мы люди и можем жить в мире»
Израильский защитник Шон Голдберг высказался об игре с арабскими футболистами.
Игрок «Маккаби» из Хайфы заявил, что между футболистами-евреями и мусульманами в команде нет напряженности.
«Мы как братья. Это не первый наш национальный кризис. Мы забываем, мусульмане [наши партнеры] или евреи. Мы люди. Мы можем жить в мире», – сказал Голдберг.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 10 тысяч человек, боевые действия продолжаются.
«Маккаби Хайфа» отстранил израильтянина арабского происхождения Сабу за призыв жены к «миру для израильтян и палестинцев» после реакции фанатов (Marca)
«Израиль имеет право на самооборону, не мы начали эту войну. «Маккаби Хайфа» играет не только для болельщиков, но и за страну». Защитник Гершон о конфликте
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
- Я хочу начать свою речь с экскурса в историю. Давным-давно
Моисей водил евреев по пустыне. Было жарко, хотелось пить.
Тогда Моисей ударил рукой по дюне, и превратилась она в озеро.
Евреи напились, а Моисей скинул одежды пошел купаться. Когда
он вышел из воды, одежды не было. Скорее всего, ее украли арабы!
Ясир Арафат вскакивает:
- Ложь! В то время не было там никаких арабов!!!!
Посол Израиля:
- Вот именно с этого я и хотел начать свою речь.
Или лидерам Хезболлы, которые на днях сказали, кто это израильтяне сами убивали своих людей 7 октября.
Конечно, Израиль, высокоразвитая, демократическая страна и хочет жить в мире.
Но, к сожалению, вокруг живет очень много исламских террористов, для которых главная цель в жизни - убийство евреев.
Затем гуны появляются в наших палестинах и вскоре даже облагают данью Рим.
На сегодня их потомки живут в Hungaria (Хунгария) Венгрии.
А прародину гунов давно заселили монголы и тоже имеют славную историю (немного не дошли до Рима)
Вопрос - украли ли монголы коней гунов , когда те пытались перелехть через Великую Китайскую Стену ?
Надеюсь понятно, что это шутка .... на тему чьи СЕГОДНЯ монгольские степи, если известно что гуны там жили раньше монголов))
и не надо ничего объяснять...
так, для моего общего развития... просто скажи что является эквивалентом денег у приматов
В этом противостоянии неправы обе стороны, странно выбирать одну из них.
Тем кто находится на западном берегу или в газе повезло меньше.