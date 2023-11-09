Защитник «Маккаби» из Хайфы Голдберг заявил, что между игроками-евреями и мусульманами нет напряженности: «Мы как братья. Мы люди и можем жить в мире»

Израильский защитник Шон Голдберг высказался об игре с арабскими футболистами.

Игрок «Маккаби» из Хайфы заявил, что между футболистами-евреями и мусульманами в команде нет напряженности.

«Мы как братья. Это не первый наш национальный кризис. Мы забываем, мусульмане [наши партнеры] или евреи. Мы люди. Мы можем жить в мире», – сказал .

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 10 тысяч человек, боевые действия продолжаются.

«Маккаби Хайфа» отстранил израильтянина арабского происхождения Сабу за призыв жены к «миру для израильтян и палестинцев» после реакции фанатов (Marca)

«Израиль имеет право на самооборону, не мы начали эту войну. «Маккаби Хайфа» играет не только для болельщиков, но и за страну». Защитник Гершон о конфликте

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