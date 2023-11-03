УЕФА стал партнером «Золотого мяча» и будет участвовать в организации церемонии. Приз лучшему игроку года в Европе перестанут вручать

Теги УЕФА Золотой мяч Футбол

УЕФА стал партнером «Золотого мяча».

УЕФА и Groupe Amaury, владеющая журналами France Football и L’Équipe, объявили о партнерстве с целью совместной организации «Золотого мяча» с 2024 года. Отмечается, что УЕФА и Groupe Amaury намерены повысить статус и глобальный охват награды.

В рамках соглашения Groupe Amaury останется владельцем бренда «Золотой мяч» и продолжит контролировать голосование, которое сохранит свою систему и независимость.

«УЕФА привнесет в проект свою футбольную экспертизу, а также будет продвигать глобальные коммерческие права и организовывать ежегодный гала-вечер с награждением.

Кроме этого, будут добавлены новые награды для лучших тренеров года в мужском и женском футболе, подчеркивающие их неоценимый вклад в успехи команд.

При этом сохранится список всех нынешних наград, в который входят мужской «Золотой мяч», женский «Золотой мяч», трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года), трофей Яшина (лучший вратарь), трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир предыдущего сезона), награда лучшему клубу сезона в мужском футболе, награда лучшему клубу сезона в женском футболе и награда имени Сократеса (за гуманитарную работу)», – сообщили в УЕФА.

Стоит также отметить, что УЕФА перестанет вручать приз лучшему футболисту года в Европе (награда вручалась с 2011 года).

Напомним, «Золотой мяч» ежегодно вручается France Football с 1956 года.

«Золотой мяч» вручает журнал, которого больше нет

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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47 комментариев

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aidos_1979
С восьмым золотым мячом Месси вечность двух колец захлопнулась, пришлось открывать новый портал)
+24
-4
+20
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Chexonte
Я надеюсь, ещё дольше не растянут церемонию - а то 3,5 часа в этот раз было, даже футболисты уже устали там находиться
+7
-1
+6
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Уставший Фергюсон
Учитывая как у уефа мафиозят, теперь золотой мяч превратится в ещё большее шапито
+11
-5
+6
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Ola BP
Ответ Руслан Хайбулов
зря. всегда оуну тупые споры глоров, как и сейчас фанаты гелевого и их войилишь бы не Месси, пусть будет две организации два параллельных приза лучшему игроку. по одной версии выйдет один игрок, по другой версии второй игрок, каждый получит свой фантикии награду каждый глор будет рад. а так будет нытье обиженнок как нам устроили вакханалию фанаты Рональду. и да вот сразу ответ тупым фанатам, когда Месси сделали 5 игроков в мире , вакханалии не было? значит вакханалии творят только гелевые полугомики. и да в тот год у Месси когда стал пятым достижения были выше и сильнее чем у Левандовски когда якобы его ограбили лишив якобы ЗМ) это так фанатам играть цифрами от Холланда сейчас
У меня кошка более грамотно доносит свои мысли
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Domian
Ответ Заборостроитель
Интересно, теперь аргумент "он победил на копе" будет учитываться или нет?😀
Система голосования такая же, критерии такие же, ввели лишь награды тренерам.
Как то это осмыслить можно или все таки Манька Облигация рулит?)))
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Руслан Хайбулов
зря. всегда оуну тупые споры глоров, как и сейчас фанаты гелевого и их войилишь бы не Месси, пусть будет две организации два параллельных приза лучшему игроку. по одной версии выйдет один игрок, по другой версии второй игрок, каждый получит свой фантикии награду каждый глор будет рад. а так будет нытье обиженнок как нам устроили вакханалию фанаты Рональду. и да вот сразу ответ тупым фанатам, когда Месси сделали 5 игроков в мире , вакханалии не было? значит вакханалии творят только гелевые полугомики. и да в тот год у Месси когда стал пятым достижения были выше и сильнее чем у Левандовски когда якобы его ограбили лишив якобы ЗМ) это так фанатам играть цифрами от Холланда сейчас
+5
-3
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Вжух и ты цз
Ответ Уставший Фергюсон
Учитывая как у уефа мафиозят, теперь золотой мяч превратится в ещё большее шапито
По указке сверху будут раздавать зм геям и лесбиянкам
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Din Rizaev
Ответ Штаны Габора Кирая
Ура, ждём девятый ЗМ меси! За подвиги в бургерной лиге просто обязаны дать, все-таки чемпионат уровня АПЛ, не меньше.
вы что-то перепутали, вроде все орали СА лига круче чем Апл...
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Domian
Ответ Сергей Максимюк
жаль, самый адекватный приз был
О да, все мы помним великого Жоржиньо с этим призом.
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Сергей Максимюк
жаль, самый адекватный приз был
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Domian
Ответ Andy93
Ну неплохая новость. Чтобы понимать разницу: в награде УЕФА Месси и Криш не побеждали с 2017 года))
Зато история получала таких величайших бистов как Жоржиньо к примеру)
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King_X
Ответ Уставший Фергюсон
Учитывая как у уефа мафиозят, теперь золотой мяч превратится в ещё большее шапито
Больше, чем от FF сложновато представить, если честно
Одни и те же журналюги-фанаты отдельных футболистов голосуют, объективность дичайше страдает
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Nacho13
Ответ madaev
А почему нарисовали в 2021,2023,2010,2019 ?
Очевидно потому, что большинство голосующих проголосовало за него. Не благодари, твой кэп.
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Экспертное мнение
Ответ madaev
А почему нарисовали в 2021,2023,2010,2019 ?
Почему именно Месси это удается, остальным - нет?
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goshforever
Предсказуемо, учитывая, что FF фактически помер, а бренд "Золотого мяча" сильный.

То есть, теперь и здесь будет прямое противостояние по линии ФИФА-УЕФА. У одних "The Best FIFA Football Awards", у других - более брендовый ЗМ.
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Din Rizaev
Ответ Экспертное мнение
1) Почему для Месси не "нарисовали" в 2018 и 2022 годах? 2) Почему именно Месси это удается, а не кому-то еще? 3) Почему "самый богатый" не смог купить ЗМ?
денег не хватило
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Domian
Ответ wadwill13
кому нафиг нужны золотые мячи которые вручается методом голосования "авторитетными журналистами " францфутбол о которых никто не слышал и не видел. которые даже не то что разбираться в футболе- они даже не смотрят его. простой скандал с последними такими типами откройте год назад или пару лет когда выяснили несколько фамилий и у них даже статей нет о футболе или каких то авторитетных. я молчу про скандал представителей францфуибол когда голосовал якобы их представитель из Кении или откуда там которого не существовало и федерации которая не входит в фифа даже.. смех. вы откройте газету франц футбол- её там дай бог три страницы и о футболе они пишут раз в пол года по половинке одной.
А причем тут газета ФФ и журналисты из 100 разныз стран и разныз изданий?)))
Он Бразилии журналист издаеия Глобо, от Британии The Times, от португалии Бола и тд?))
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Yury Sin
Ответ Din Rizaev
вы что-то перепутали, вроде все орали СА лига круче чем Апл...
Это ты что-то перепутал, я здесь про такое не слышал ни разу, а вот про то, что МЛС - мегабомбическая лига, которая где-то в районе лиги 1 в мире, а то и похлеще - вот про такое всякие климовы и ригоберы тут кричат постоянно )
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Yury Sin
Ответ Я Гражданин Мира
Один реал за последние годы лиги чемпионов выигрывал больше чем вся Английская премьер лига. И какая же лига сильная?
Кто действующий победитель лч?
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Кашшай Чакырович
Да всегда будут недовольные, всегда , нужно прописать четкие критерии и правила получения золотого, а их нет и они размыты ) и вообще чтобы оценить, кто реально сильнейший футболист в мире , нужно всех поставить в одни условия, но это просто невозможно сделать, например Сити на бошку сильнее Псж, Аргентина на бошку сильнее Норвегии, поэтому все это очень сложно и размыто , а недовольные будут всегда , меня только забавляют фанатики Роналду, их кумирчмк давно уже не учавствут в этом голосовани, но визгу от них больше всех )))
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Demyan Grachev
прощайте, липовые награды полторашки аргентинской!)))
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ML26
Ответ Уставший Фергюсон
Учитывая как у уефа мафиозят, теперь золотой мяч превратится в ещё большее шапито
Ну вообще УЕФА свою награду давала более менее по спортивному принципу, а не по пиару. Иньеста, Рибери, Ван Дейк, Лева, Жоржиньо, Холланд. Всем угнетенным досталось)
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Adeen
Ответ Уставший Фергюсон
Учитывая как у уефа мафиозят, теперь золотой мяч превратится в ещё большее шапито
Куда уж смешнее, то?
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Я Гражданин Мира
Ответ Ola BP
Ну, как Месси закончит, то хоть разнообразие будет. А то в следующем году копа. Парк пенальти, голова двадцать в МЛС с выходом в плей-офф и можно смело новую пиар-компанию включать. Вряд ли кого в будущем будут так тащить к наградам.
Вряд-ли кто то ближайшем будущем может блистат как Месси
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goshforever
Ответ Alex Rhea
Жаль, УЕФА самую адекватную награду вручал, вопросов никогда не было в отличии от ЗМ
Награда может быть и адекватная, но она всегда была в тени двух других. Слабая раскрутка, мало традиций
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