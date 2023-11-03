УЕФА стал партнером «Золотого мяча» и будет участвовать в организации церемонии. Приз лучшему игроку года в Европе перестанут вручать
УЕФА стал партнером «Золотого мяча».
УЕФА и Groupe Amaury, владеющая журналами France Football и L’Équipe, объявили о партнерстве с целью совместной организации «Золотого мяча» с 2024 года. Отмечается, что УЕФА и Groupe Amaury намерены повысить статус и глобальный охват награды.
В рамках соглашения Groupe Amaury останется владельцем бренда «Золотой мяч» и продолжит контролировать голосование, которое сохранит свою систему и независимость.
«УЕФА привнесет в проект свою футбольную экспертизу, а также будет продвигать глобальные коммерческие права и организовывать ежегодный гала-вечер с награждением.
Кроме этого, будут добавлены новые награды для лучших тренеров года в мужском и женском футболе, подчеркивающие их неоценимый вклад в успехи команд.
При этом сохранится список всех нынешних наград, в который входят мужской «Золотой мяч», женский «Золотой мяч», трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года), трофей Яшина (лучший вратарь), трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир предыдущего сезона), награда лучшему клубу сезона в мужском футболе, награда лучшему клубу сезона в женском футболе и награда имени Сократеса (за гуманитарную работу)», – сообщили в УЕФА.
Стоит также отметить, что УЕФА перестанет вручать приз лучшему футболисту года в Европе (награда вручалась с 2011 года).
Напомним, «Золотой мяч» ежегодно вручается France Football с 1956 года.
«Золотой мяч» вручает журнал, которого больше нет
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Как то это осмыслить можно или все таки Манька Облигация рулит?)))
Одни и те же журналюги-фанаты отдельных футболистов голосуют, объективность дичайше страдает
То есть, теперь и здесь будет прямое противостояние по линии ФИФА-УЕФА. У одних "The Best FIFA Football Awards", у других - более брендовый ЗМ.
Он Бразилии журналист издаеия Глобо, от Британии The Times, от португалии Бола и тд?))