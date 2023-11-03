УЕФА стал партнером «Золотого мяча» и будет участвовать в организации церемонии. Приз лучшему игроку года в Европе перестанут вручать

УЕФА стал партнером «Золотого мяча».

УЕФА и Groupe Amaury, владеющая журналами France Football и L’Équipe, объявили о партнерстве с целью совместной организации «Золотого мяча» с 2024 года. Отмечается, что УЕФА и Groupe Amaury намерены повысить статус и глобальный охват награды.

В рамках соглашения Groupe Amaury останется владельцем бренда «Золотой мяч» и продолжит контролировать голосование, которое сохранит свою систему и независимость.

«УЕФА привнесет в проект свою футбольную экспертизу, а также будет продвигать глобальные коммерческие права и организовывать ежегодный гала-вечер с награждением.

Кроме этого, будут добавлены новые награды для лучших тренеров года в мужском и женском футболе, подчеркивающие их неоценимый вклад в успехи команд.

При этом сохранится список всех нынешних наград, в который входят мужской «Золотой мяч», женский «Золотой мяч», трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года), трофей Яшина (лучший вратарь), трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир предыдущего сезона), награда лучшему клубу сезона в мужском футболе, награда лучшему клубу сезона в женском футболе и награда имени Сократеса (за гуманитарную работу)», – сообщили в УЕФА.

Стоит также отметить, что УЕФА перестанет вручать приз лучшему футболисту года в Европе (награда вручалась с 2011 года).

Напомним, «Золотой мяч» ежегодно вручается France Football с 1956 года.

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