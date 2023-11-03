Защитник «Спартака» Бабич заявил, что не знает, кто такой Романцев
Срджан Бабич заявил, что не знает, кто такой Олег Романцев..
– Ты знаешь, кто такой Олег Романцев?
– Нет, простите. Не знаю, кто это, – сказал защитник «Спартака» после матча 6-го тура Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3).
Напомним, Романцев тренировал «Спартак» в 1989-2003 годах (с учетом перерыва в 1996 году), выиграв с ним восемь чемпионатов России и один чемпионат СССР.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Другое дело, когда кто-то из наших молодых не знает местных легенд. У армейцев вроде кто-то не знал то ли про Вагнера, то ли про Карвальо. Это вот более странно.
Реальность: просто ответил на вопрос, что не знает человека, о котором спросили