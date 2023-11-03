Защитник «Спартака» Бабич заявил, что не знает, кто такой Романцев

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Срджан Бабич Спорт-Экспресс Футбол

Срджан Бабич заявил, что не знает, кто такой Олег Романцев..

– Ты знаешь, кто такой Олег Романцев?

– Нет, простите. Не знаю, кто это, – сказал защитник «Спартака» после матча 6-го тура Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3).

Напомним, Романцев тренировал «Спартак» в 1989-2003 годах (с учетом перерыва в 1996 году), выиграв с ним восемь чемпионатов России и один чемпионат СССР.

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28 комментариев

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Знакомый Ваш Сергей Есенин
«А вот Джикия знает, поэтому он должен играть в старте» - заявил агент Джикии
+61
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+58
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Demyan Grachev
ну,не знает и не знает....не набрасывайте!
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+56
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Рашпель793
Новость из ничего )) Он же серб и знать о Романцеве не должен (хотя в принципе историю клуба почитать можно было, хотя бы вкратце).
Другое дело, когда кто-то из наших молодых не знает местных легенд. У армейцев вроде кто-то не знал то ли про Вагнера, то ли про Карвальо. Это вот более странно.
+20
-2
+18
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Stanislav Cherchesov
Для молодого серба это нормально.
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Амин Чич
Потому что Романцев после завершения карьеры не бегает по всяким ТВ и не привлекает к себе внимание, как это делают "потухающие" в медиа ветераны
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Luidgy Kutilyo
Думаю даже молодые русские игроки ЦСКА и Зенита не знают, кем был Павел Садырин, например. С чего серб должен знать кто такой Романцев? Еще бы про Бескова спросили.
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Roman
Тоже самое, если бы Каземиро бы не знал Фергюсона или Феликс не знал Негейру
+8
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Severfan
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Реальность: просто ответил на вопрос, что не знает человека, о котором спросили
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Игорь М.
Ответ Рашпель793
Новость из ничего )) Он же серб и знать о Романцеве не должен (хотя в принципе историю клуба почитать можно было, хотя бы вкратце). Другое дело, когда кто-то из наших молодых не знает местных легенд. У армейцев вроде кто-то не знал то ли про Вагнера, то ли про Карвальо. Это вот более странно.
зачем ему история клуба?) Это без сарказма и оскорблений. Он же явно приехал показать здесь себя и уехать в более сильный чемпионат, не всю же жизнь здесь играть)
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БолельщикСоСтажем
Да кто-нибудь накормите его борщом, включите ему матч Спартак-Тюмень 98!!! Как так можно …
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sancho81
За пределами России его знают только специалисты. Это нормально.
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porosenochek
Зато Джикия знает кто такой ОИР, и что дальше?
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sancho81
Ответ Амин Чич
Потому что Романцев после завершения карьеры не бегает по всяким ТВ и не привлекает к себе внимание, как это делают "потухающие" в медиа ветераны
Что-то сомневаюсь, что Бабич знает и "потухающих в медиа ветеранов")))
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panfiiiiil
Ответ Roman
Тоже самое, если бы Каземиро бы не знал Фергюсона или Феликс не знал Негейру
Тонюсенько
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Владимир Молявин
Ну и что? Многие болельщики не знают кто такой Константин Иванович Бесков. Нашли что у серба спросить.
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Док163
а разве должен?
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savik-A.M.
в 91-м Црвена Звезда выиграла кубок чемпионов, кто нибудь тренера назовет ?)
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OldRedWhite
Ответ Stanislav Cherchesov
Для молодого серба это нормально.
Он и Фергюсона может не знать , для молодого футболиста это не то , чтобы нормально , но случается !
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Мукунку хороший
Ответ Slavnov
Бабич слабый, высокий, не поворотливый, медленный, без паса, единственный плюс от него, игра у чужих ворот, на стандартах,но в спартаке их не тренируют и толка от них нет
Но получше Джикии будет.. однозначно..
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Вячеслав Припузов
Вот и я говорю, что должны встречаться с ветеранами Спартака, не просто чая попиты, а на тренировках, играть с теми кто на ходу ещё
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nolan_90
Святотатство!
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