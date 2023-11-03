Защитник «Спартака» Бабич заявил, что не знает, кто такой Романцев

Срджан Бабич заявил, что не знает, кто такой Олег Романцев..

– Ты знаешь, кто такой ?

– Нет, простите. Не знаю, кто это, – сказал защитник « » после матча 6-го тура Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3).

Напомним, Романцев тренировал «Спартак» в 1989-2003 годах (с учетом перерыва в 1996 году), выиграв с ним восемь чемпионатов России и один чемпионат СССР.

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