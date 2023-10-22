«Динамо» воссоздало голос Яшина с помощью нейросети в честь 94 лет со дня рождения вратаря

«Динамо» воссоздало голос легендарного вратаря Льва Яшина с помощью нейросети.

Сегодня, 22 октября, Яшину исполнилось бы 94 года.

«От мальчишки с улицы Миллионная до кумира миллионов.

Воссоздали голос Льва Ивановича с помощью нейросети, чтобы услышать его цитаты, ранее существовавшие только в текстовом варианте. Тембр, знакомый каждому. Фразы, которые попадают в самое сердце», – говорится в сообщении «Динамо».

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