«Динамо» воссоздало голос Яшина с помощью нейросети в честь 94 лет со дня рождения вратаря
«Динамо» воссоздало голос легендарного вратаря Льва Яшина с помощью нейросети.
Сегодня, 22 октября, Яшину исполнилось бы 94 года.
«От мальчишки с улицы Миллионная до кумира миллионов.
Воссоздали голос Льва Ивановича с помощью нейросети, чтобы услышать его цитаты, ранее существовавшие только в текстовом варианте. Тембр, знакомый каждому. Фразы, которые попадают в самое сердце», – говорится в сообщении «Динамо».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Отличное использование нейросети как по мне.