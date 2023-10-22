«Динамо» воссоздало голос Яшина с помощью нейросети в честь 94 лет со дня рождения вратаря

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва Футбол

«Динамо» воссоздало голос легендарного вратаря Льва Яшина с помощью нейросети.

Сегодня, 22 октября, Яшину исполнилось бы 94 года.

«От мальчишки с улицы Миллионная до кумира миллионов.

Воссоздали голос Льва Ивановича с помощью нейросети, чтобы услышать его цитаты, ранее существовавшие только в текстовом варианте. Тембр, знакомый каждому. Фразы, которые попадают в самое сердце», – говорится в сообщении «Динамо».

 

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12 комментариев

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Никита Самарин
Классная задумка 👍
+16
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Молодцы! Великое было время. Нужно помнить о героях прошлого и правильно воспитывать новое поколение.
Отличное использование нейросети как по мне.
+11
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No.7
Браво 🙌 с днем рождения, легенда! Помним!
+7
-1
+6
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Anton Ovi
💙
+4
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Сергей48
Яшин безусловная легенда отечественного и мирового футбола ✊🇷🇺
+4
-1
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Vladis Zumin
Хоть я и не видел в живую игру Льва Яшина, но я посмотрел большое количество видео что сохранилось и прочитал много статей. А сейчас ещё и смог услышать голос Льва Яшина. Безусловно легенда футбола! О таком нельзя забывать, это нужно передавать дальше.
+3
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Machine Head
Лев Иванович динамовец номер 1! Только Яшин , только, Динамо! Здоров придумали . Молодцы.
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justbored
Ответ Vladis Zumin
Хоть я и не видел в живую игру Льва Яшина, но я посмотрел большое количество видео что сохранилось и прочитал много статей. А сейчас ещё и смог услышать голос Льва Яшина. Безусловно легенда футбола! О таком нельзя забывать, это нужно передавать дальше.
Что значит сейчас? На ютубе несколько интервью с ним. The real thing, не дипфейк.
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Mega• Battman
очень круто. а кто слышал песню от Роналду с помощью нейросети?? тоже круто
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Vladis Zumin
Ответ justbored
Что значит сейчас? На ютубе несколько интервью с ним. The real thing, не дипфейк.
Я к тому, что современные технологии всё больше удивляют)
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