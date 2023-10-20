Хави о «социологическом мадридизме»: «На 100% поддерживаю Лапорту. В мои времена говорили о допинге и вильяррато, и эти истории придумали в Мадриде»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жоан Лапорта Анхель Мария Вильяр Футбол

Хави поддержал слова Жоана Лапорты о «социологическом мадридизме».

Вчера президент «Барселоны» выразил уверенность в том, что клуб оправдают по делу Негрейры, и сказал: «Идет свирепая кампания по дестабилизации клуба. Мы боремся с социологическим мадридизмом».

«Внутри команды мы это не обсуждаем. Мы говорим о футболе. Но загляните в архивы газет: вильяррато, допинг... Я на сто процентов поддерживаю президента. Эти ситуации создаются для дестабилизации. Слишком много разговоров о том, что происходит вокруг спорта. В мои времена говорили о допинге и вильяррато, и эти истории придумали газеты из Мадрида.

Не знаю, переварил ли «Реал» наш успех. Это вопрос для них. Я на сто процентов согласен с президентом, абсолютно. Обвинения, предъявленные Лапорте, – это следствие социологического мадридизма.

Лапорта настроен позитивно и спокойно. Он смел и говорит открыто. Это лидер проекта. И я с ним», – сказал тренер «Барселоны».

Вильяррато – дело, связанное с бывшим главной RFEF Анхелем Марией Вильяром.

Жоан Лапорта, тогда занимавший пост президента «Барселоны», в последний момент изменил решение и проголосовал за Вильяра на выборах главы RFEF. Через месяц после выборов Вильяр назначил вице-президентом федерации экс-президента «Барсы» Жоана Гаспара.

В 2017-м Вильяр был арестован по подозрению в совершении экономических преступлений.

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17 комментариев

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Адилет Асанкожоев
Так за что Негрейре платили то? Из-за социологического мадридизма?
+26
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+22
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Savarona25
Ну да, ну да, знаем: это не мы, нас там не было, они завидуют нашим успехам, закулисные кукловоды и пр. и пр. Ну и конечно: сплачиваемся и движемся вперед под руководством нашего лидера (в данном случае это Лапорта).
+11
-1
+10
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a2wai
Работник компании просто своего коррумпированного начальника покрывает, ничего нового.
+7
-2
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Вселенский заговор
+4
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Ебздрогыч
Вильяррато, Вилларибо и Виллабаджо
+3
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Syndycate
Господи, какой же клоун🤦‍♂️
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VuNePonimaete
В Каталонии все таблетки разобрали, и Лапорте с Хави не осталось?
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Плеймейкер87
Мадридизм, моуриньюризм...что еще придумают в этом сезоне?)
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MakeBelieve
Дядькам дофига лет, а они все в какую-то чушь верят и на широкие массы это транслируют. Почему нельзя перестать ныть и просто делать свою работу, не ища везде заговоры и не ноя про солнце, газон и прочее?
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Кашшай Чакырович
Барса на деле ставила раком это судейский шапито , а горит у них до сих пор !
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VuNePonimaete
Ответ Адилет Асанкожоев
Так за что Негрейре платили то? Из-за социологического мадридизма?
Ждем обвинений в несправедливых итогах за Голден бой из-за социологического мадридизма
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Владимир Самсонов
Ответ kaviknat
Вроде бы Хави был прекрасным футболистом. А складывается впечатление, что он не думал головой при игре, а постоянно бился ей об мяч. Или подрабатывал боксером
Мостовой тоже был классным футболистом.
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Однажды в Космосе
Ответ VuNePonimaete
В Барселоне летом град? Это Перес виноват! Опустились в Лигу Европы? Это Перес всё, пройдоха! Негрейре дали взятку? Это Переса подкладка! Лапорта дернул за рычаг? Это Перес виноват!
успокойтесь!
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