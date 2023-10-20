Хави о «социологическом мадридизме»: «На 100% поддерживаю Лапорту. В мои времена говорили о допинге и вильяррато, и эти истории придумали в Мадриде»

Хави поддержал слова Жоана Лапорты о «социологическом мадридизме».

Вчера президент «Барселоны» выразил уверенность в том, что клуб оправдают по делу Негрейры, и сказал: «Идет свирепая кампания по дестабилизации клуба. Мы боремся с социологическим мадридизмом».

«Внутри команды мы это не обсуждаем. Мы говорим о футболе. Но загляните в архивы газет: вильяррато, допинг... Я на сто процентов поддерживаю президента. Эти ситуации создаются для дестабилизации. Слишком много разговоров о том, что происходит вокруг спорта. В мои времена говорили о допинге и вильяррато, и эти истории придумали газеты из .

Не знаю, переварил ли «Реал» наш успех. Это вопрос для них. Я на сто процентов согласен с президентом, абсолютно. Обвинения, предъявленные Лапорте, – это следствие социологического мадридизма.

Лапорта настроен позитивно и спокойно. Он смел и говорит открыто. Это лидер проекта. И я с ним», – сказал тренер «Барселоны».

Вильяррато – дело, связанное с бывшим главной RFEF Анхелем Марией Вильяром.

, тогда занимавший пост президента «Барселоны», в последний момент изменил решение и проголосовал за Вильяра на выборах главы RFEF. Через месяц после выборов Вильяр назначил вице-президентом федерации экс-президента «Барсы» Жоана Гаспара.

В 2017-м Вильяр был арестован по подозрению в совершении экономических преступлений.

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