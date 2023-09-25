Хави: «Реал» всегда силен, но у них есть слабости, как и у всех команд. «Атлетико» заслужил победу»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Хави Ла Лига Футбол

Хави высказался о лидерстве «Барселоны» в Ла Лиге и поражении «Реала».

Каталонский клуб набрал 16 очков в 6 матчах Ла Лиги, как и «Жирона». «Реал» с 15 очками занимает 3-е место в таблице.

«Мы не делаем предположений, а двигаемся от игры к игре. Завтра нас ждет очень важный и сложный матч в гостях. В первую очередь мы думаем о «Мальорке». Раз мы лидируем, значит, хорошо работаем. В предыдущей игре [против «Сельты»] мы были не очень хороши, нужно исправить некоторые моменты. Но мы находимся на правильном пути и хорошо работаем. Довольно забавно быть лидером сейчас, но нам это нравится.

Выходные получились отличными, и это даже не зависит от поражения «Реала». Мы лидеры. И мы выиграли матч. И я продлил контракт, что делает меня и мой штаб очень счастливыми.

Я смотрел дерби, это был отличный матч, особенно для «Атлетико». Не знаю, ошибся ли Анчелотти. Это важная победа для «Атлетико».

Я всегда считаю «Реал» сильным, но, как и у всех команд, у них есть и сильные стороны, и слабости. Мы концентрируемся на «Мальорке», я не анализировал «Реал». Считаю, «Атлетико» очень силен. Они заслужили победу», – сказал главный тренер «Барселоны».

Завтра «Барселона» сыграет против «Мальорки» в рамках 7-го тура Ла Лиги на выезде.

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21 комментарий

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TAGAY
Реал хромает уже второй год, как видим, игры у них толком нет, но на характере и мастерстве вытаскивают матчи но на дистанции это не прокатит, разве что только очень голодная до трофеев команда сможет выдать сезон в бешеном настрое, но у Реала почти все ключевые игроки уже имеют полную полку трофеев, и один Белингем ничего не сможет, он просто хороший игрок, ничего выдающейся в нем нет, это и близко не Кроос, и уж тем более Модрич.. так что лалигу должны забрать. такого сбалансированного состава не было с ухода Алвеса. теперь вот все позиции забиты с топами или очень хорошими игроками,запасные так же усилить могут. в ЛЧ так же группа проходная, если не встретят Сити и Баварию раньше, то как минимум до полуфинала должны дойти. у всех топов кризис или скамейка оставляет желать лучшего, не фаворит но выиграть можно.
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Всем мир
Ответ Гамаль Хайдаров
не забыли, ведь Джуда за тот ужасный подкат не удалили, а это 50-60 процентов голов Реала
Охренеть вы набрасываете))) джуд в том моменте даже ноги согнул , чтоб не повредить)) я просто в шоке с того, как вы придумываете глупости
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Homelender_666
Ответ TAGAY
Реал хромает уже второй год, как видим, игры у них толком нет, но на характере и мастерстве вытаскивают матчи но на дистанции это не прокатит, разве что только очень голодная до трофеев команда сможет выдать сезон в бешеном настрое, но у Реала почти все ключевые игроки уже имеют полную полку трофеев, и один Белингем ничего не сможет, он просто хороший игрок, ничего выдающейся в нем нет, это и близко не Кроос, и уж тем более Модрич.. так что лалигу должны забрать. такого сбалансированного состава не было с ухода Алвеса. теперь вот все позиции забиты с топами или очень хорошими игроками,запасные так же усилить могут. в ЛЧ так же группа проходная, если не встретят Сити и Баварию раньше, то как минимум до полуфинала должны дойти. у всех топов кризис или скамейка оставляет желать лучшего, не фаворит но выиграть можно.
На счёт чемпионата согласен. Футбол Барсы в разы эффективнее на дистанции. Барселона является абсолютным фаворитом. Но ЛЧ всё работает по-другому. Там решают личности. В этом турнире современный командный футбол не является залогом успеха. Барселоне будет сложно, но в этом сезоне обязаны выходить в 1/4.
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fcb812
Ответ Андрей Королёв
Хави такой чудак, не перестает поражать, играл молча, че началось??!
Прикинь чудик,он публичная личность у которой есть пресс-конференции и интервью
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ARIGAMI ARIGAMI
Алаба также отлично отыграл за команду Симеоне. А если серьезно, один из худших защитников в истории Реала. Ничего продуктивного кроме гола Альмерии нету. А у этого полена конская личка
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писикака
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
У нас нет ручных судей как Негрейда
Посмотрим , осудят ли четверых растлителей из молодежки , тогда и обсудим карманных судей
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Karl0709
У всех есть слабости , а в Реале просто забыли занести судьям.
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Pitkin
Реал порвали, да ещё и в дерби.
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Большой Сэми
Ответ TAGAY
Реал хромает уже второй год, как видим, игры у них толком нет, но на характере и мастерстве вытаскивают матчи но на дистанции это не прокатит, разве что только очень голодная до трофеев команда сможет выдать сезон в бешеном настрое, но у Реала почти все ключевые игроки уже имеют полную полку трофеев, и один Белингем ничего не сможет, он просто хороший игрок, ничего выдающейся в нем нет, это и близко не Кроос, и уж тем более Модрич.. так что лалигу должны забрать. такого сбалансированного состава не было с ухода Алвеса. теперь вот все позиции забиты с топами или очень хорошими игроками,запасные так же усилить могут. в ЛЧ так же группа проходная, если не встретят Сити и Баварию раньше, то как минимум до полуфинала должны дойти. у всех топов кризис или скамейка оставляет желать лучшего, не фаворит но выиграть можно.
Беллингем еще молод.
Говорить, что он не уровень Крооса и Модрича это как бы очевидный факт, учитывая многолетний опыт и навыки последних. Но англичанин очень хорошо прогрессирует, и нет оснований считать, почему он не сможет дойти до уровня вышеназванных коллег. В 20 лет ни Кроос, ни Модрич и близко не были такого уровня. А Джуд помимо высокого уровня для своего возраста, имеет таких наставников. Так что говорить, что он "ничего не сможет" крайне преждевременно. Пс: сам фанат Барсы, но отрицать талант и прогрессию англичанина, это глупо
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Фифа Алекс
вратарь-сегодня слабость реала!
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Hella black
Естественно епта. Банда ЭльЧоло заслужила эту победу ✊🏼. Сливочные правда,как обычно разнылись во всю,всех купили,всех продали,тряпки 😎
Враг моего врага - мой друг !
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GuruFutbola
Одна из слабостей - честное судейство)
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ML26
Ответ Гамаль Хайдаров
не забыли, ведь Джуда за тот ужасный подкат не удалили, а это 50-60 процентов голов Реала
Фол скорее на оранжевую, чем на красную. Летел прямой ногой, но в моменте одумался и прижал ее
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Red_Marlboro_
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
У нас нет ручных судей как Негрейда
Комментарий удален пользователем
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barca1899messi
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
У нас нет ручных судей как Негрейда
а какие есть??
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barca1899messi
Ответ songbilong
почему матч двух мадридских комментирует каталонец?
Наверное потому что его об этом спросили
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