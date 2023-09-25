Хави: «Реал» всегда силен, но у них есть слабости, как и у всех команд. «Атлетико» заслужил победу»
Хави высказался о лидерстве «Барселоны» в Ла Лиге и поражении «Реала».
Каталонский клуб набрал 16 очков в 6 матчах Ла Лиги, как и «Жирона». «Реал» с 15 очками занимает 3-е место в таблице.
«Мы не делаем предположений, а двигаемся от игры к игре. Завтра нас ждет очень важный и сложный матч в гостях. В первую очередь мы думаем о «Мальорке». Раз мы лидируем, значит, хорошо работаем. В предыдущей игре [против «Сельты»] мы были не очень хороши, нужно исправить некоторые моменты. Но мы находимся на правильном пути и хорошо работаем. Довольно забавно быть лидером сейчас, но нам это нравится.
Выходные получились отличными, и это даже не зависит от поражения «Реала». Мы лидеры. И мы выиграли матч. И я продлил контракт, что делает меня и мой штаб очень счастливыми.
Я смотрел дерби, это был отличный матч, особенно для «Атлетико». Не знаю, ошибся ли Анчелотти. Это важная победа для «Атлетико».
Я всегда считаю «Реал» сильным, но, как и у всех команд, у них есть и сильные стороны, и слабости. Мы концентрируемся на «Мальорке», я не анализировал «Реал». Считаю, «Атлетико» очень силен. Они заслужили победу», – сказал главный тренер «Барселоны».
Завтра «Барселона» сыграет против «Мальорки» в рамках 7-го тура Ла Лиги на выезде.
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Говорить, что он не уровень Крооса и Модрича это как бы очевидный факт, учитывая многолетний опыт и навыки последних. Но англичанин очень хорошо прогрессирует, и нет оснований считать, почему он не сможет дойти до уровня вышеназванных коллег. В 20 лет ни Кроос, ни Модрич и близко не были такого уровня. А Джуд помимо высокого уровня для своего возраста, имеет таких наставников. Так что говорить, что он "ничего не сможет" крайне преждевременно. Пс: сам фанат Барсы, но отрицать талант и прогрессию англичанина, это глупо
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