Хави: «Реал» всегда силен, но у них есть слабости, как и у всех команд. «Атлетико» заслужил победу»

Хави высказался о лидерстве «Барселоны» в Ла Лиге и поражении «Реала».

Каталонский клуб набрал 16 очков в 6 матчах , как и «Жирона». «Реал» с 15 очками занимает 3-е место в таблице.

«Мы не делаем предположений, а двигаемся от игры к игре. Завтра нас ждет очень важный и сложный матч в гостях. В первую очередь мы думаем о «Мальорке». Раз мы лидируем, значит, хорошо работаем. В предыдущей игре [против «Сельты»] мы были не очень хороши, нужно исправить некоторые моменты. Но мы находимся на правильном пути и хорошо работаем. Довольно забавно быть лидером сейчас, но нам это нравится.

Выходные получились отличными, и это даже не зависит от поражения « ». Мы лидеры. И мы выиграли матч. И я продлил контракт, что делает меня и мой штаб очень счастливыми.

Я смотрел дерби, это был отличный матч, особенно для « ». Не знаю, ошибся ли Анчелотти. Это важная победа для «Атлетико».

Я всегда считаю «Реал» сильным, но, как и у всех команд, у них есть и сильные стороны, и слабости. Мы концентрируемся на «Мальорке», я не анализировал «Реал». Считаю, «Атлетико» очень силен. Они заслужили победу», – сказал главный тренер «Барселоны».

Завтра « » сыграет против «Мальорки» в рамках 7-го тура Ла Лиги на выезде.

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