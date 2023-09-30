Лионель Месси может пропустить очередной матч «Интер Майами».

Участие аргентинца в ближайшей игре с « » под вопросом из-за повреждения ноги, сообщает ESPN. Несмотря на то, что тренировался в пятницу, его участие в матче не гарантировано.

Нападающий пропустил 4 из 5 последних матчей « » во всех турнирах: из-за травмы и и из-за вызова в сборную Аргентины.

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