Участие Месси в матче с «Нью-Йорк Сити» под вопросом из-за травмы. Он пропустил 4 из 5 последних игр «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси травмы Нью-Йорк Сити Интер Майами Футбол

Лионель Месси может пропустить очередной матч «Интер Майами».

Участие аргентинца в ближайшей игре с «Нью-Йорк Сити» под вопросом из-за повреждения ноги, сообщает ESPN. Несмотря на то, что Месси тренировался в пятницу, его участие в матче не гарантировано.

Нападающий пропустил 4 из 5 последних матчей «Интер Майами» во всех турнирах: из-за травмы и и из-за вызова в сборную Аргентины.

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15 комментариев

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Sultan Adilbayev
Здоровья легенде
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AnMe
Ему и те полчаса не нужно было играть в последней игре, после возвращения из сборной. Быстрее бы восстановился. Здоровья!
+9
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VERBLYUD
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Как видим лео уже в 35 начинает потихоньку уходить от футбола в целом )
прочитал парочку твоих комментов, спасибо, хорошо посмеялся)))
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Oleg
Главное сборная.
С Майами план на сезон уже сделан - трофей есть, в их ЛЧ попал клуб.
Теперь надо усилиться и входить уже в другой сезон.
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l1973
Старпёр заленился.
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Caterina
Хотя бы в заявке он есть?
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rej1sta
Ответ JuVero
главное, чтобы в сборную потом поехал)))
Травму он в сборной и получил
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Caterina
Ответ Leon Betov
Как играть в товарищеском турнире, он готов. Как начались важные матчи для Майами, так травма
Он не играл ни в каком товарищеском турнире за Майами.
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