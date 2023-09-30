Участие Месси в матче с «Нью-Йорк Сити» под вопросом из-за травмы. Он пропустил 4 из 5 последних игр «Интер Майами»
Лионель Месси может пропустить очередной матч «Интер Майами».
Участие аргентинца в ближайшей игре с «Нью-Йорк Сити» под вопросом из-за повреждения ноги, сообщает ESPN. Несмотря на то, что Месси тренировался в пятницу, его участие в матче не гарантировано.
Нападающий пропустил 4 из 5 последних матчей «Интер Майами» во всех турнирах: из-за травмы и и из-за вызова в сборную Аргентины.
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С Майами план на сезон уже сделан - трофей есть, в их ЛЧ попал клуб.
Теперь надо усилиться и входить уже в другой сезон.