Трансфер Гюнтера в ЦСКА сорвался. Защитник «Вероны» отказался от перехода в последний момент (Джанлука Ди Марцио)

Трансфер центрального защитника Корая Гюнтера из «Вероны» в ЦСКА сорвался.

Накануне, в день закрытия трансферного окна в Мир , 29-летний немец был близок к переходу в армейский клуб, но в последний момент передумал и сорвал сделку, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В июле Гюнтера хотел приобрести «Краснодар».

Защитник выступает за «Верону» с 2019 года. Во второй половине прошлого сезон он играл на правах аренды за «Сампдорию». Всего в Серии А Гюнтер провел 126 матчей.

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