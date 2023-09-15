Трансфер Гюнтера в ЦСКА сорвался. Защитник «Вероны» отказался от перехода в последний момент (Джанлука Ди Марцио)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Верона Корай Гюнтер Футбол

Трансфер центрального защитника Корая Гюнтера из «Вероны» в ЦСКА сорвался.

Накануне, в день закрытия трансферного окна в Мир РПЛ, 29-летний немец был близок к переходу в армейский клуб, но в последний момент передумал и сорвал сделку, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В июле Гюнтера хотел приобрести «Краснодар».

Защитник выступает за «Верону» с 2019 года. Во второй половине прошлого сезон он играл на правах аренды за «Сампдорию». Всего в Серии А Гюнтер провел 126 матчей.

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22 комментария

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Кирилл
Ответ Спартак сила
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«самый мемный клубок России» - это Спартак, как бы вам не хотелось: столько гонору в стиле "мы вернулись чтобы править", а на выходе - пшик )

Все болельщики в России знают "цикл болельщиков Спартака" - такого ни у одного клуба больше нет )
+46
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+34
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Shuller18
Ответ Kent88
уже складывается ощущение, что селекционный отдел хочет сплавить Федотова…
Я не удивлюсь, если Федотов сам пошлет на 3 буквы этот бардак.
+16
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+15
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Kent88
уже складывается ощущение, что селекционный отдел хочет сплавить Федотова…
+11
-2
+9
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Pertinax Gandi
Что-то не везёт ЦСКА с трансферами иностранных защитников в это окно.
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9черное
Ответ Shuller18
Я не удивлюсь, если Федотов сам пошлет на 3 буквы этот бардак.
В последнее время он уже открыто говорил про необходимость трансферов. Представляю, какое у мужика сейчас настроение
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Игорь Пичугин
Хорошо что не получилоь, не нужен красноармейцам какой то немец Гюнтер.
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AlKRD
Ответ Pertinax Gandi
Что-то не везёт ЦСКА с трансферами иностранных защитников в это окно.
Марио проклятие наложил
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SerZ
Мда, жаль оборону ЦСКА
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Спартак сила
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Spaten
Шарлатаны! Это не тот лысый шарлатан!
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Dmitry Orlov
Которое уже подряд окно этого Гюнтера пытаются куда-нибудь в Россию пристроить?

В отличие от Веллингтона, по него даже инсайдеры особо не писали, так что сомнительно, что был серьёзный интерес. Разве что как запасной вариант.
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Юрий Тюмин
Только деньги распиливать могут за аренды и больше не чего
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Fjordy
Зачем они тянут до последнего, чтобы потом никого в итоге не купить, странные ребята.
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Дима Брайович
В итоге не подписали никого... Слева теперь правша Гайич будет играть?) Продали пол основы, на замену купили одного чилийца, да и у того тяжелая адаптация. Ощущение, что раз нет призовых от лиги чемпионов, то и бороться абсолютно смысла нет. Да, руководство??)
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