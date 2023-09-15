Трансфер Гюнтера в ЦСКА сорвался. Защитник «Вероны» отказался от перехода в последний момент (Джанлука Ди Марцио)
Трансфер центрального защитника Корая Гюнтера из «Вероны» в ЦСКА сорвался.
Накануне, в день закрытия трансферного окна в Мир РПЛ, 29-летний немец был близок к переходу в армейский клуб, но в последний момент передумал и сорвал сделку, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
В июле Гюнтера хотел приобрести «Краснодар».
Защитник выступает за «Верону» с 2019 года. Во второй половине прошлого сезон он играл на правах аренды за «Сампдорию». Всего в Серии А Гюнтер провел 126 матчей.
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В отличие от Веллингтона, по него даже инсайдеры особо не писали, так что сомнительно, что был серьёзный интерес. Разве что как запасной вариант.