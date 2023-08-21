Анри возглавит Францию U21 за год до Олимпиады в Париже. Решение федерации единогласное

Теги Тьерри Анри сборная Франции U-21 Олимпийский футбольный турнир Сильвен Риполь Футбол

Новым главным тренером сборной Франции U21 станет Тьерри Анри.

Как передает Ouest-France, сегодня исполнительный комитет Федерации футбола Франции принял решение заключить с экс-форвардом национальной команды контракт на два года. Вакансия появилась после увольнения Сильвена Риполя.

Отмечается, что в ходе голосования кандидатура Анри была поддержана единогласно. Перед бывшим главным тренером «Монако» и «Монреаля» поставлены задачи выйти на Евро-2025 и успешно выступить на Олимпиаде, которая пройдет следующим летом в Париже. 

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Евгений Шазиев
Поле он видел, как существо с сотней глаз, расставленных через метр от угла до угла, от бровки до бровки и от ворот до ворот. Ценное качество для будущего тренера. Помню, как он в начале нулевых, подкараулил момент и вколотил гол пушкой почти с центра. Правда не помню кому. Я за Тьери. Надеюсь, вытащит.
Еще один Мостовой. Нет связи между игрой в футбол и тренерской карьерой.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
к сожалению часто игроки, которые реализовались полностью, потом не могут реализоваться как тренеры.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Будет учить молодежь своим сверхспособностям. Помним, как он в Монако предъявлял
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ St.7
Комментарий удален пользователем
он уже был тренером везде полный провал
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Будет учить молодежь своим сверхспособностям. Помним, как он в Монако предъявлял
справедливости ради надо отметить, что тот Монако разобранный тяжело было реанимировать и это было ужасное место для старта
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anthony Wrynn
Ответ Дзмітрый Фарботка
к сожалению часто игроки, которые реализовались полностью, потом не могут реализоваться как тренеры.
главное что бы работал и пусть опыта набирается. Может со временем и выйдет что путное
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
это потому что он черный ? Других заслуг на тренерском поприще не видно было
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манковский
Главное упражнение Тьерри Херни это стоять на колене 20 минут. Вместо планки будет в программе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Metallov
Ответ savik-A.M.
это потому что он черный ? Других заслуг на тренерском поприще не видно было
Во Франции так много черных, что там уже такой вопрос не стоит, всем пофиг. Просто наверное потому что легенда футбола, а на такие турниры часто легенд назначают тренерами. Чего уж там Аргентину вообще когда-то Марадона тренировал, Германию Юрген Клинсманн, хотя они тоже такие себе тренеры, зато легенды и это вообще чемпионаты мира были, а не какие-то олимпиады.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lemming
ахахаха, пропал Версальский дом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashan Sorokin
Федерации футбола решила угробить целое поколение ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elm
Жаль Францию U21
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Karra
Решение, не имеющее ничего общего с футболом и спортивными результатами. А у Тьери, к сожалению, не хватает мозгов, чтобы понять, что он сейчас приносит вред.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BZB
Писец этой Франции.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Белозёров
Анри елик как игрок, а тренер тот еще физрук
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Ясно, из топов вычеркиваем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ St.7
Комментарий удален пользователем
А до этого кто мешал посмотреть на Анри тренера?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий