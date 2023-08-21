Анри возглавит Францию U21 за год до Олимпиады в Париже. Решение федерации единогласное

Новым главным тренером сборной Франции U21 станет Тьерри Анри.

Как передает Ouest-France, сегодня исполнительный комитет Федерации футбола Франции принял решение заключить с экс-форвардом национальной команды контракт на два года. Вакансия появилась после увольнения Сильвена Риполя.

Отмечается, что в ходе голосования кандидатура была поддержана единогласно. Перед бывшим главным тренером «Монако» и «Монреаля» поставлены задачи выйти на Евро-2025 и успешно выступить на Олимпиаде, которая пройдет следующим летом в Париже.

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