Второй тур отборочного цикла чемпионата мира 2026 года в зоне КОНМЕБОЛ предлагает вниманию любителей латиноамериканского футбола матч между Боливией и Аргентиной. Боливия играет, как известно многим, на высокогорном стадионе, и даже топовым командам уровня Бразилии и Аргентины там непросто играть. Стоит ли ждать того, что чемпионы мира 2022 года потерпят своё первое после Катара поражение именно от Боливии?

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Боливия

Предыдущее участие Боливии в чемпионатах мира датируется аж 1994 годом, где боливийцы не прошли групповой этап. Много времени прошло, сменилось не одно поколение звёзд футбола, но боливийцы до сих пор даже близко не подошли хотя бы к стыковым играм КОНМЕБОЛ. Минувший отборочный цикл для Боливии завершился на 9-м месте: ниже только Венесуэла, которая на чемпионатах мира вообще не играла никогда. Парадоксально, но Марсело Морено, который играет за парагвайский «Серро Бортеньо», в отборочном цикле забил 10 мячей и стал лучшим бомбардиром отбора в Катар. Вроде как и есть результативный форвард, но ведь его усилий не хватит для командной игры и тем более для побед над серьёзным противником.

В 2023 году у Боливии уже было одно поражение в товарищеском матч от Узбекистана (0:1) и одна победа в товарищеском матч над Саудовской Аравией (2:1). А отборочный цикл к ЧМ-2026 боливийцы начали игрой с… Бразилией. Жребий хуже не пожелаешь, а счёт тем более – 5:1. Перешедший в «Аль-Хилаль» Неймар, как оказалось, игровую форму не растерял и забил два мяча, сделав голевую передачу на Рафинью и заодно побив рекорд Пеле по забитым голам. Один раз боливийцы и вовсе сами себе привезли гол. И только на 78-й минуте Виктор Абрего забил гол престижа, чтобы окончательно не уронить и без того упавший низко авторитет Боливии. А так по статистике шансов не было у Боливии никаких: по владению мячом, ударам по воротам и в створ бразильцы превзошли, реализовав при этом только около половины своих шансов.

Перед обоими играми против титанов латиноамериканского и мирового футбола было вызвано очень много игроков (Густаво Костас передаёт пламенный привет Валерию Карпину), из которых 21 прежде вообще не играл за сборную. Вот этот исчерпывающий список:

Вратари: Карлос Лампе (Боливар), Гильермо Вискарра (Стронгест), Маурисио Адорно (Пальмафлор дель Тропико), Бруно Поведа (Вильстерманн), Браулио Ураэзанья (Блуминг).

Защитники: Хосе Сагредо, Диего Бехарано (оба – Боливар), Роберто Фернандес (Балтика), Луис Акин (Депортиво Кали), Хаиро Кинтерос (Боливар), Диего Медина (Олвэйс Рэди), Карлос Рока (Стронгест), Марсео Суарес, Элктор Кульяр, Пабло Вака (Олвэйс Рэди), Эдуардо Альварес (Роял Пари), Денилсон Дуран (Блуминг), Эфраин Моралес (Атланта Юнайтед), Йомар Роча (Боливар), Сезар Ромеро, Сауль Севериче (оба – Блуминг), Хаиро Веласко (Гуабира).

Полузащитники: Фернандо Сауседо (Боливар), Мойзес Вильярроэль (Агилас Дорадас), Хайме Арраскаита (Стронгест), Борис Сеспедес (Ивердон-Спорт), Габриэль Вильямил (Боливар), Лучано Урсино (Стронгест), Карлос Абастофлор (Гуабира), Андрес Морено (Роял Пари), Марко Салазар (Олвэйс Рэди), Кевин Сальватьерра (Роял Пари), Карлос Сехас (Аурора), Эрвин Вака (Боливар).

Нападающие: Марсело Мартинс (Индепендьенте дель Валле), Кармело Алгараньяс (Боливар), Виктор Абрего (Университарио де Винто), Мигель Терсерос (Сантос), Хауме Куэльяр (Барселона Атлетик), Хосе Мартинес (Олвэйс Рэди), Энцо Монтейро (Сантос), Фернандо Нава (Атлетико Паранаэнсе), Хосе Алипас (Университарио де Винто), Хосе Брисеньо (Вака Диес), Фабрисио Куальо (Стронгест), Хавьер Уседа, Мигель Вильярроэль (оба – Боливар).

Почти все игроки – представители чемпионата Боливии (и клубы с названиями «Стронгест» и «Олвэйс Рэди» тоже представляют Боливию). Легионеров из этого списка мало (в Европе играет мало кто), но Роберто Фернандес из калининградского клуба может немного склонить чашу весов симпатий российских болельщиков. К тому же в заявке есть Хауме Куэльяр из «Барселоны Атлетик» (она же «Барселона Б», если кого смутило название), поэтому часть фанатов «блауграны» пожелает удачи игроку, у которого уже 4 матча за сборную. Хотя здесь удача понадобится однозначно всей команде.

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Аргентина

Отборочный цикл для действующих чемпионов мира начался сложной игрой: несмотря на то, что аргентинское владение мячом достигло 70%, в течение 76 минут команда Эквадора сохраняла ворота в неприкосновенности. Впрочем, нетрудно догадаться, кто исправил ситуацию. На 77-й минуте Лео забил свой 104-й мяч за сборную, реализовав штрафной (65-й гол со штрафного за сборную!) и решив исход этого матча. Также игра запомнилась тем, что Лео впервые с 2014 года попросил замену в игре за сборную: его заменил Эксекиель Паласиос. Очевидно, что никаких экстренных дозаявок и довызовов в аргентинскую сборную не ожидается.

С одной стороны, недооценка и неправильная подготовка даже против такой Боливии могут сыграть злую шутку. Как иронично, что 1 апреля 2009 года боливийцы устроили неприятный сюрприз Диего Марадоне, попросту размазав «альбиселесту» по газону и выиграв со счётом 6:1. В той игре хет-трик оформил Хоакин Ботеро, у аргентинцев забил единственный гол Луис Гонсалес. Лео в этой игре был фактически незаметен. С другой стороны, на ошибках можно и нужно учиться, что и показало время. Аргентинцы знают, как играть в разных условиях, в том числе в условиях высокогорного боливийского климата. Ну а минувший тур показывает, что Боливии повторение чуда 2009 года что-то не светит.

Прогноз

Итак, букмекеры от BetBoom готовят свои предложения по ставкам. Прежде чем огласить коэффициенты, мы можем сделать уже предположения о характере игры: наличие огромного количества защитников в заявке Боливии говорит о том, что они точно будут делать ставку на игру от обороны. Оно и понятно: такого класса или смелости, как у Саудовской Аравии, у боливийцев всё-таки нет. Против Бразилии оборона не сработала преимущественно из-за разницы в классе и опыте игры против соперников разного ранга. Сработает ли против Аргентины?

Вот теперь огласим коэффициенты. На победу Боливии дается кэф 5.77 – можно предположить, что букмекеры его снизили отчасти из-за условий домашнего стадиона. Но, тем не менее, класс есть класс. На ничью коэффициент составляет 4, а на триумф гостей – 1.63. Собственно, сами видите, что оборона Боливии вряд ли долго протянет. Остаётся только надеяться, что боливийцы приобрели новый опыт игры против топовых игроков – хотя он горький, но где же его ещё набираться, кроме как не в играх против игроков уровня Неймара, Габриэла Жезуса, Каземиро и ко. О двойном шансе говорить нечего: коэффициент 2.32 на то, что боливийцы не проиграют, против 1.25 и 1.14 на победу любой из команд и на то, что аргентинцы не потеряют очки. Здесь уже сказано всё, что можно сказать.

Перейдём к тоталу. Поскольку разница в классе большая, можно предположить ставку на тотал больше 2.5 с кэфом 1.8. Хотя всё-таки мы помним, что преимущество в контроле мяча и ударах по воротам Аргентина реализовала только один раз и не с игры, а со штрафного. А вот Бразилия пять раз отличилась, решив не транжирить моменты (и то один раз Боливия сама помогла, забив в свои ворота). На тотал больше 3 предлагается кэф 2.37 против тотала меньше 3 с кэфом 1.62. Поэтому решайте сами, на что ставить. Если уж говорить о тоталах, то букмекеры не думают, что боливийцы смогут снова отличиться (кэф 1.55 на «ноль» в графе забитых мячей против кэфа 2.35 на хотя бы один гол). А вот от Аргентины они могут ждать и два гола (кэф 1.62 на тотал больше 1.5), и даже три (кэф 2.35 на тотал больше 2 или 3.1 на тотал больше 2.5).

Фора кажется здесь более привлекательной: можно поставить на аргентинскую фору (-1) с кэфом 2.08, можно на (-1.5) с кэфом 2.74. Естественно, если предположить, что кто-нибудь тоже поможет в атаке Лео Месси, будь то юный Хулиан Альварес или продолжающий играть в «Бенфике» и биться за «альбиселесту» Анхель Ди Мария.

Рекомендуемая ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 2.74.

Первая встреча отборочного цикла ЧМ-2026 для действующих чемпионов мира прошла тяжело. Но, может быть, хоть теперь «альбиселесту» прорвет на голы. Тем более что здесь идеальный противник, у которого будет, скорее всего, проба свежих сил и новых игроков. Боливии придется постигать опыт игры с новоиспеченными чемпионами мира в сложных условиях.

Где смотреть матч Боливия – Аргентина

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