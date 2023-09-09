Где смотреть сборная Боливии – Сборная Аргентины, во сколько прямая трансляция матча, Отборочный турнир ЧМ 2026 12 сентября
Во вторник, 12 сентября, сыграют сборная Боливии и сборная Аргентины в рамках Отборочного Турнира ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке.
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- Игра пройдет на стадионе «Estadio Hernando Siles».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Боливии – сборная Аргентины
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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Отборочный турнир ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке: все новости
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