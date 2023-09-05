«Игрокам «Зенита» платят по 100 тысяч евро, «Краснодару» достаточно слов». Зарема о том, что ее высказывание мотивировало «быков» перед «Спартаком»
Зарема Салихова отреагировала на новость о том, что ее слова мотивировали «Краснодар».
Напомним, вчера «Спорт-Экспресс» сообщил, что футболистам «Краснодара» показали высказывание Салиховой перед матчем со «Спартаком» – она заявила, что красно-белые не заметят соперников на поле. Игра завершилась победой «быков» со счетом 2:0.
«Игрокам «Зенита» платят по 100 тысяч евро в качестве мотивации на «Спартак». Футболистам «Краснодара» достаточно слов. Кто же знал, что на «Краснодар» выйдет новая конфигурация «Спартака», версия 100500», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Зарема заявила перед матчем, что «Спартак» не заметит «Краснодар». Сафонов после победы ответил: «Спасибо людям не из футбола, что мотивируют нас. Мы доказываем на поле»
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