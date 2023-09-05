«Игрокам «Зенита» платят по 100 тысяч евро, «Краснодару» достаточно слов». Зарема о том, что ее высказывание мотивировало «быков» перед «Спартаком»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Краснодар Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова отреагировала на новость о том, что ее слова мотивировали «Краснодар».

Напомним, вчера «Спорт-Экспресс» сообщил, что футболистам «Краснодара» показали высказывание Салиховой перед матчем со «Спартаком» – она заявила, что красно-белые не заметят соперников на поле. Игра завершилась победой «быков» со счетом 2:0. 

«Игрокам «Зенита» платят по 100 тысяч евро в качестве мотивации на «Спартак». Футболистам «Краснодара» достаточно слов. Кто же знал, что на «Краснодар» выйдет новая конфигурация «Спартака», версия 100500», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

Зарема заявила перед матчем, что «Спартак» не заметит «Краснодар». Сафонов после победы ответил: «Спасибо людям не из футбола, что мотивируют нас. Мы доказываем на поле»

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

77 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Болельщик Биатлона
Накинуть на Краснодар -> обосраться -> накинуть на Зенит, против которого уже обосрались
+262
-5
+257
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Один только Спартак безнадежен и летит всем подряд. Ни слова, ни деньги не помогают. Может шанс в очищении пердивом?
+166
-10
+156
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роберт Дауни-средний
в обнищавшей Тарасовке всё играют за тарелку борща и фотку Романцева
+99
-2
+97
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Зенит скоро никакими деньгами невозможно будет мотивировать на Спартак. Это же просто пиньята красно-белая, которую лупят в одну калитку ежегодно.
+76
-3
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
А откуда инфа про 100к премиальных? Ааа, из честного телеграм канала, ну ок
+60
-3
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Ответ Groznyi2024
А откуда инфа про 100к премиальных? Ааа, из честного телеграм канала, ну ок
Правильнее писать так "откуда лживый наброс про 100k премиальных?". Ответ - от всякой тг чепухи типа Карпова и Мутко против. Такие вот авторитетные источники у спортсру и красно-белой Гюльчитай.
+39
-5
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
Ответ Болельщик Биатлона
Накинуть на Краснодар -> обосраться -> накинуть на Зенит, против которого уже обосрались
Типичный болельщик Спартака
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Vitality99
Комментарий удален модератором
Скоро Зарему будут требовать в раздевалку перед матчем
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За Зенит с 5 лет
Ответ Owen_the_Simple
Зенит скоро никакими деньгами невозможно будет мотивировать на Спартак. Это же просто пиньята красно-белая, которую лупят в одну калитку ежегодно.
За пиньяту особенное спасибо. Это, наверное, самое неожиданное и красноречивое сравнение которое можно было увидеть.
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zenith forever
Спартак сегодня не играет, посмеяться над ним вроде бы не получится, но тут Зарема помогает, можно прямо сейчас надсмехаться над Спартаком.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prus_3
Вот в чем суть эскорт-услуг? Зарема сейчас, вроде, и вне Спартака, но постоянно при нем. Это эскорт?
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юра георгиевский
А что же будет с нашим спартачком в этом сезоне, в домашнем матче, в Питере ...?! Опять 7:1 или 7:0 ..... ?! Только не это, наши к/б сердца не выдержат такого очередного унижения. Зарема тоже будет печально страдать и плакать на плече у Федуна.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zenith forever
Интересно, а какую премию в свое время Федун обещал футболистам Спартака за победу над Зенитом? Впрочем жадный Федун мог сколько угодно обещать, итог был предопределен - платить не надо.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влад Безруков
Итог один - вас отвозили
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Она еще и гордится тем что помогла Краснодару победить Спартак
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил К
А как же любимый Абаскаль? Все, отболела, отошла, эх и судьи в этом сезоне не помогают
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Игрокам Зенита платят... А вот игроки Спартака сами как-то крутятся! )) Правда, временами у прокуратуры Нидерландов по этому поводу возникают вопросы...
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DancePunk
А Заремка с олигархом по любви живет)))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Вераксо
Ответ fil_spb
Один только Спартак безнадежен и летит всем подряд. Ни слова, ни деньги не помогают. Может шанс в очищении пердивом?
Дико плюсую. Это была бы корка)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Спартаку хоть по 1 000 000 € плати, всë без толку.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Ищи новые способы мотивировать своих игроков, Зарема. Хотя чего их искать, тебе они хорошо известны. Ты всю жизнь этим занимаешься.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Baskakov
Во-первых нечего считать чужие деньги, во-вторых Спартаку хоть деньги ,хоть слова все одно , полное дно и третье тебе откуда это знать , особенно если с ограниченной возможностью девочка
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
amadeus_amadeus
То есть Зарема признает, что спартак уже насколько никому не интересен, что для победы над ними нужна мотивация
Это похвально, но до излечения спартака головного мозга как до луны еще
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barin1980
Не пойму плохо , что платят или хорошо , типо спартак для зенита не принципиальный соперник !!!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ИглесиасХулио
Фантастическая женщина. Мастер переобуться
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий