Зарема Салихова отреагировала на новость о том, что ее слова мотивировали «Краснодар».

Напомним, вчера «Спорт-Экспресс» сообщил, что футболистам «Краснодара» показали высказывание Салиховой перед матчем со « » – она заявила, что красно-белые не заметят соперников на поле. Игра завершилась победой «быков» со счетом 2:0.

«Игрокам « » платят по 100 тысяч евро в качестве мотивации на «Спартак». Футболистам « » достаточно слов. Кто же знал, что на «Краснодар» выйдет новая конфигурация «Спартака», версия 100500», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема заявила перед матчем, что «Спартак» не заметит «Краснодар». Сафонов после победы ответил: «Спасибо людям не из футбола, что мотивируют нас. Мы доказываем на поле»

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