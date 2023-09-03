Мата перешел в японский «Виссел Кобе». Экс-хавбек «МЮ» и «Челси» взял 64-й номер
Хуан Мата перешел в японский «Виссел Кобе».
35-летний полузащитник подписал контракт с японским клубом и взял в новой команде 64-й номер.
Фото: twitter.com/visselkobe
В прошлом сезоне бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Валенсии» выступал за «Галатасарай». Его контракт с турецким клубом был рассчитан до лета 2023 года, в него была включена опция продления, но стороны ею не воспользовались. Мата забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах чемпионата Турции.
В ходе карьеры Хуан выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу Европы, Кубок Испании и чемпионат Турции. В составе сборной Испании он взял ЧМ-2010 и Евро-2012.
Статистику Маты можно изучить здесь.
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