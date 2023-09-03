Мата перешел в японский «Виссел Кобе». Экс-хавбек «МЮ» и «Челси» взял 64-й номер

Теги Манчестер Юнайтед Челси высшая лига Япония Виссел Кобе премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция трансферы Хуан Мата Футбол

Хуан Мата перешел в японский «Виссел Кобе».

35-летний полузащитник подписал контракт с японским клубом и взял в новой команде 64-й номер.

Фото: twitter.com/visselkobe

В прошлом сезоне бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Валенсии» выступал за «Галатасарай». Его контракт с турецким клубом был рассчитан до лета 2023 года, в него была включена опция продления, но стороны ею не воспользовались. Мата забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах чемпионата Турции.

В ходе карьеры Хуан выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу Европы, Кубок Испании и чемпионат Турции. В составе сборной Испании он взял ЧМ-2010 и Евро-2012.

Статистику Маты можно изучить здесь.

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22 комментария

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ман сити фейк
Когда он играл за Челси казалось станет лучшим полузащитником АПЛ. Потом что-то пошло не так
+27
-2
+25
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sokur66@yandex.ru
За Саратов!)
+16
-3
+13
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Abu Ibrahim
Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
Во второй приход Моуриньо в Челси Мата сел в глубокий и беспросветный запас. Поэтому смысла там оставаться не было
+9
0
+9
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AJ44
8*8=64
+2
0
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Сергей Анохин
Ответ sokur66@yandex.ru
За Саратов!)
Капец Сокол удивляет в этом сезоне!
+2
0
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rambo
в честь Саратовской области
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ZarvuR2020
Ответ ман сити фейк
Когда он играл за Челси казалось станет лучшим полузащитником АПЛ. Потом что-то пошло не так
Не устроил Моуриньо
+2
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Master of Universe
Саратовский, получается ))
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Football Forever
Ответ Andrew0425
Насколько я помню Хуан ушёл из Челси в январе 14 года,а АПЛ выиграли синие только в сезоне 14-15,соответственно чемпионат Англии он не брал
Да, в новости ошибка. Первый титул он взял с Галатасараем. И Кубок Лиги с МЮ не написан.
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Михаил Лубянский
Легендище, но уже в Сарае не играл почти, Япония последняя остановка, хотя я бы хотел в Валенсию
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Asl Ali
зачем надо было уходить из Челси (((
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Абдул Абакаев
по стопам Иньесты
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itemme
Ответ Born is the King
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Из подобного - тот же Касорла. Да и в целом этот список достаточно большой, не ограничивается тремя именами
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DolJun
Ответ Abu Ibrahim
Во второй приход Моуриньо в Челси Мата сел в глубокий и беспросветный запас. Поэтому смысла там оставаться не было
сейчас бы всерьез воспринимать комменты этого персонажа)
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Andrew0425
Насколько я помню Хуан ушёл из Челси в январе 14 года,а АПЛ выиграли синие только в сезоне 14-15,соответственно чемпионат Англии он не брал
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Abu Ibrahim
Ответ Lindeman
А с чем связан выбор такого номера? Просветите кто в теме
6+4
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Lindeman
Ответ Abu Ibrahim
6+4
Спасибо
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felixdyadya
Ответ Lindeman
А с чем связан выбор такого номера? Просветите кто в теме
6+4=10 ,как вариант
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Lindeman
А с чем связан выбор такого номера? Просветите кто в теме
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