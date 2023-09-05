Байи из «МЮ» перейдет в «Бешикташ». С защитником согласован однолетний контракт

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Эрик Байи Фабрицио Романо Футбол

Эрик Байи перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Бешикташ».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что турецкий клуб согласовал с защитником условия контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

«МЮ» согласен отпустить 29-летнего футболиста, который провел прошлый сезон в аренде в «Марселе».

Байи принадлежит манкунианцам с 2016 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Supreme Allah
Сколько денег им дадут ?
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Аморалинни
В Манчестерской больнице освободилась койка
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romaroman26
Ответ ericssons
Получше чем Магуйр и Линделёф защитник.
ага смешно. поэтому с ним на год контракт заключают
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Lavinka
Ответ ericssons
Получше чем Магуйр и Линделёф защитник.
Когда не травмирован и не получает нелепые красные карточки .
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S1rAlex
Ответ Lavinka
Когда не травмирован и не получает нелепые красные карточки .
то есть, никогда
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Аморалинни
Ответ Supreme Allah
Сколько денег им дадут ?
Зная МЮ, они еще и доплатят
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