Байи из «МЮ» перейдет в «Бешикташ». С защитником согласован однолетний контракт

Эрик Байи перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Бешикташ».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что турецкий клуб согласовал с защитником условия контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

«МЮ» согласен отпустить 29-летнего футболиста, который провел прошлый сезон в аренде в «Марселе».

Байи принадлежит манкунианцам с 2016 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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