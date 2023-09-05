Байи из «МЮ» перейдет в «Бешикташ». С защитником согласован однолетний контракт
Эрик Байи перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Бешикташ».
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что турецкий клуб согласовал с защитником условия контракта, рассчитанного до лета 2024 года.
«МЮ» согласен отпустить 29-летнего футболиста, который провел прошлый сезон в аренде в «Марселе».
Байи принадлежит манкунианцам с 2016 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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