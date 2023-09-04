Торган Азар может перейти в «Андерлехт» из «Дортмунда». Для трансфера ему нужно пойти на сокращение 5-миллионной зарплаты

Торган Азар может перейти в «Андерлехт».

По информации Nieuwsblad, « » связывался с полузащитником дортмундской « ».

В случае, если Азар согласится на трансфер, ему придется пойти на финансовые уступки и потерять в зарплате – в «Боруссии» бельгиец получает около 5 млн евро в год. Аренда игрока также не обсуждается, поскольку его контракт истекает в конце сезона.

Отметим, что трансферное окно в Бельгии закрывается вечером в среду, 6 сентября.

Вторую половину сезона-2022/23 провел в аренде в ПСВ, за который сыграл 9 матчей в Эредивизи. Его подробная статистика доступна здесь.

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