Торган Азар может перейти в «Андерлехт» из «Дортмунда». Для трансфера ему нужно пойти на сокращение 5-миллионной зарплаты

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Андерлехт высшая лига Бельгия возможные трансферы Торган Азар Футбол

Торган Азар может перейти в «Андерлехт».

По информации Nieuwsblad, «Андерлехт» связывался с полузащитником дортмундской «Боруссии».

В случае, если Азар согласится на трансфер, ему придется пойти на финансовые уступки и потерять в зарплате – в «Боруссии» бельгиец получает около 5 млн евро в год. Аренда игрока также не обсуждается, поскольку его контракт истекает в конце сезона.

Отметим, что трансферное окно в Бельгии закрывается вечером в среду, 6 сентября.

Вторую половину сезона-2022/23 Торган Азар провел в аренде в ПСВ, за который сыграл 9 матчей в Эредивизи. Его подробная статистика доступна здесь.

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5 комментариев

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Teodrakis
Тоже вот, у одной бабушки с Эденом пирожки ели? Ну был же ферзь козырный
+18
0
+18
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VanyaVanya063
У них это семейное
+4
0
+4
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Jordan_Henderson14
Ответ Teodrakis
Тоже вот, у одной бабушки с Эденом пирожки ели? Ну был же ферзь козырный
Он уже года 4 как никакой, два брата плюс минус одновременно начали сдавать
+4
0
+4
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Jordan_Henderson14
Он уже года 4 как никакой, два брата плюс минус одновременно начали сдавать
Эден раньше
+1
-1
0
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