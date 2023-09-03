Экс-арбитр Дин о матче «Арсенал» – «МЮ»: «Не думаю, что пенальти на Хейлунде был. Гарначо забил из офсайда, линии расположены верно. Доволен решениями судей»

Теги Манчестер Юнайтед Арсенал судьи Майк Дин Энтони Тэйлор видеоповторы Эрик тен Хаг Габриэл Магальяэс Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Футбол

Майк Дин доволен работой Энтони Тэйлора в матче «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».

В 4-м туре АПЛ «Арсенал» обыграл «МЮ» со счетом 3:1. После матча главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскритиковал Тэйлора за отмененный гол Алехандро Гарначо и неназначенный пенальти на Расмусе Хейлунде.

«Не думаю, что пенальти был. Я думаю, это просто сильная защита. Они оба хватаются друг за друга, и его [Габриэла Магальяэса] руки здесь, но если посмотреть под другим углом, Хейлунд схватил его за левую руку, так что он как бы тянет защитника вниз. Меня более чем устраивает такое решение».

Об отмененном голе Гарначо

«Очевидно, все очень, очень натянуто. На первый взгляд мне показалось, что это офсайд. Есть несколько ракурсов, где он то в игре, то вне игры.

При начертании [офсайдных] линий нельзя придраться к технологии – они проведены правильно. Его плечо находится в офсайде, и это то, что они зафиксировали. Я понимаю, к чему клонит тренер, потому что угол там не идеальный, но у нас есть технология, позволяющая правильно расположить линии, на нормальной скорости и это выглядело как офсайд.

Были бы использованы оба ракурса, потому что там есть камера, а также еще одна – на 18-ярдовой линии. Очевидно, они расставили все точки над «i» и пришли к правильному решению. Это действительно выглядело офсайдом на стоп-кадре без линий. Я доволен сегодняшними решениями», – сказал бывший судья АПЛ.

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30 комментариев

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Сергей MiKi3iP
майк дин согласился с победой Арсенала, когда многие спорят? это чудо, я не верю. столько лет засуживал Арсенал и вдруг вот так вот? да ну
+25
-2
+23
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Манковский
Судья нормально отсудил матч, уже надоели эти сопли по поводу спорных моментов, пусть лучше тренер по говёной игре что-нибудь ответит и почему команда играет на уровне шипа четвёртый матч подряд.
+22
0
+22
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Диер Ташкент
Ну Тейлор и вправду хорошо отсудил матч. Тут к судям вопросы не должно быть по матчу. Все вопросы должны быть к игре и настрою в последних минут
+16
-1
+15
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Диер Ташкент
Ответ Марат Романов
Юнайтед люто везучий клуб конечно ,по игре у них твердые 0 очков должны были быть за 4 тура ,а так целых 6.нытье про судейство вообще за гранью , особенно после беспредела в матче с волками.
С волками все было справедливо. Не поставили пенку в оба стороны. А с Ноттингемом без судейских вмешательств счёт уже был 2:2. Так что это уже не ноль очков, а уже одно. А по поводу не назначенного явного пенальти в матче с шпор в пользу МЮ за игру рукой Ромеро мы оба конечно промолчим
+20
-7
+13
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Фанат спорта01
Ответ Любезный Коссутий
согласен по этим эпизодам.. но эпизод с Эвансом, и счетом 2-1, остался без комментария
обычная борьба при угловых не было бы гола вообще никто бы не обратил внимание.
+15
-3
+12
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Марат Романов
Юнайтед люто везучий клуб конечно ,по игре у них твердые 0 очков должны были быть за 4 тура ,а так целых 6.нытье про судейство вообще за гранью , особенно после беспредела в матче с волками.
+26
-20
+6
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Эльшод Насыров
Ответ Аморалинни
>Из Бишкека Ты так сказал, как будто сам коренной москвич)))
Его ник Бишкек МанЮнд, а не то что вы подумали)
Я не из Москвы, я из Ташкента. Приезжайте в гости, мы тут всем рады)
+6
-1
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Любезный Коссутий
Ответ Фанат спорта01
обычная борьба при угловых не было бы гола вообще никто бы не обратил внимание.
вот именно! но гол был. в том-то и дело, что это непосредственно повлияло на эпизод.
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gninnur esrever*
Рэшфорд топ. Повезло манкам. В остальном команда довольно средняя. Но Арсенал доигрывает прошлый сезон плюс фактор Хаверца, поэтому победа на грани.
Решения судьи были верными.
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Radik_2.0
по моему, судья отработал без ошибок. обидно , конечно, вот так проигрывать с отмененным голом на 87, но правила есть правила, пусть и на пару см но оффсайд был.
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Ответ Леонид Ботвинник
Ещё бы дин, " особо любящий МЮ", сказал плохое слово о приятеле, который аналогично относится к Юнайтед. Хотя по офсайду согласен - был.
Этот фанат ТТХ ещё больше сливал Арс, я со счёту сбился
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Алан Кайтуков
Ответ Сергей MiKi3iP
Почему никто не вспоминает отмененный ВАРом пенальти? Там ситуация была очевидней чем здесь, в динамике движений было нарушение, но ВАР переубедил, а в данном случае у арбитра даже сомнений не возникло, поэтому и с ВАРом не советовался
вар правильно отменил, я не пойму почему Хавертца жёлтой не наказали за симуляцию...
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Sergey
Так и запишем, это не пенальти: https://vk.com/manutdone?w=wall-11705842_2384187
+1
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Elik1989
Ответ Sergey
Так и запишем, это не пенальти: https://vk.com/manutdone?w=wall-11705842_2384187
Шестой номер обыгран, не дотягиваясь до мяча, пускает руки в ход, сбивает соперника, пенальти, но не в этой реальности....Тут, по-видимому, Хейлунд сам упал, судей более чем устраивает такое решение.
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Любезный Коссутий
согласен по этим эпизодам.. но эпизод с Эвансом, и счетом 2-1, остался без комментария
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Леонид Ботвинник
Ещё бы дин, " особо любящий МЮ", сказал плохое слово о приятеле, который аналогично относится к Юнайтед.
Хотя по офсайду согласен - был.
+5
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Тео Эрнандес
Да Арсенал на классе что тут спорить ...
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