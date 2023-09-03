Экс-арбитр Дин о матче «Арсенал» – «МЮ»: «Не думаю, что пенальти на Хейлунде был. Гарначо забил из офсайда, линии расположены верно. Доволен решениями судей»

Майк Дин доволен работой Энтони Тэйлора в матче «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».

В 4-м туре АПЛ « » обыграл «МЮ» со счетом 3:1. После матча главный тренер « » тен Хаг раскритиковал за отмененный гол и неназначенный пенальти на Расмусе Хейлунде.

«Не думаю, что пенальти был. Я думаю, это просто сильная защита. Они оба хватаются друг за друга, и его [Габриэла Магальяэса] руки здесь, но если посмотреть под другим углом, Хейлунд схватил его за левую руку, так что он как бы тянет защитника вниз. Меня более чем устраивает такое решение».

Об отмененном голе Гарначо

«Очевидно, все очень, очень натянуто. На первый взгляд мне показалось, что это офсайд. Есть несколько ракурсов, где он то в игре, то вне игры.

При начертании [офсайдных] линий нельзя придраться к технологии – они проведены правильно. Его плечо находится в офсайде, и это то, что они зафиксировали. Я понимаю, к чему клонит тренер, потому что угол там не идеальный, но у нас есть технология, позволяющая правильно расположить линии, на нормальной скорости и это выглядело как офсайд.

Были бы использованы оба ракурса, потому что там есть камера, а также еще одна – на 18-ярдовой линии. Очевидно, они расставили все точки над «i» и пришли к правильному решению. Это действительно выглядело офсайдом на стоп-кадре без линий. Я доволен сегодняшними решениями», – сказал бывший судья АПЛ.

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