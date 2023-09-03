«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 с 10 очками после 4 матчей. У команды 13 голов – больше всех на старте

«Монако» Александра Головина лидирует в Лиге 1 с 10 очками после 4 матчей .

В 4-м туре чемпионата Франции клуб одержал крупную победу над «Лансом» (3:0).

Ранее «Монако» обыграл «Клермон» (4:2) и «Страсбур» (3:0), а также сыграл вничью с «Нантом» (3:3).

Команда под руководством также лидирует в лиге по числу забитых мячей (13). Больше всех забил 33-летний форвард (4).

Головин забил 1-й гол за 4 игры сезона – «Лансу». В прошлой Лиге 1 у хавбека «Монако» было 8 мячей

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