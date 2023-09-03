«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 с 10 очками после 4 матчей. У команды 13 голов – больше всех на старте

Теги Монако лига 1 Франция Виссам Бен-Йеддер Александр Головин Ади Хюттер Футбол

«Монако» Александра Головина лидирует в Лиге 1 с 10 очками после 4 матчей .

В 4-м туре чемпионата Франции клуб одержал крупную победу над «Лансом» (3:0). 

Ранее «Монако» обыграл «Клермон» (4:2) и «Страсбур» (3:0), а также сыграл вничью с «Нантом» (3:3). 

Команда под руководством Ади Хюттера также лидирует в лиге по числу забитых мячей (13). Больше всех забил 33-летний форвард Виссам Бен-Йеддер (4). 

Головин забил 1-й гол за 4 игры сезона – «Лансу». В прошлой Лиге 1 у хавбека «Монако» было 8 мячей

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8 комментариев

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189974087@vkontakte.ru
Ответ fussballer
Монако - чемпион!
Это так по нашему,по спартаковски))
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+21
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окечуква
Задел солидный, главное не осечься с Марселем в ближайшее время, ну и в принципе можно уходить аккуратно в отрыв до зимы, главное чтоб форма не подвела.
+9
-1
+8
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fussballer
Монако - чемпион!
+6
-1
+5
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Isshin88
Было бы неплохо если у Монако и Головина получилось бы выиграть чемпионат в этом году.
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fussballer
Ответ 189974087@vkontakte.ru
Это так по нашему,по спартаковски))
Они ещё и краснобелые)
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V_J_I_K
Ответ 189974087@vkontakte.ru
Это так по нашему,по спартаковски))
Ага, аутсайдерам накидали авоську и сразу в чемпионы))
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Борис Энгельгардт
Ответ Isshin88
Было бы неплохо если у Монако и Головина получилось бы выиграть чемпионат в этом году.
да хотя бы в ЛЧ залезть
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Isshin88
Ответ Борис Энгельгардт
да хотя бы в ЛЧ залезть
Да, со стабильностью у Монако последние годы проблемы. Но в этом году в Лиге 1 у всех похоже проблемы со стабильностью.
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