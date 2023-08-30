Рахимов о 2:1 с «Уралом»: «Ни у кого в «Рубине» не вижу желания недоработать, и это радует. Защитники забили после стандартов – конкуренция возрастает»

Рашид Рахимов оценил победу «Рубина» над «Уралом» (2:1) в Фонбет Кубке России.

– Удивляет ли вас, что в последних играх команда много забивает со стандартов?

– Скажу, что удивляет, но и радует. Все четыре мяча после стандартов забили защитники. Конкуренция возрастает.

– Сегодня впервые сыграли в четыре защитника. Удовлетворены ли тем, как действовала оборона сегодня?

– Если у соперника были шансы, то, естественно, есть вопросы. Но у нас были эпизоды, когда Ширяев перестраивался третьим центральным защитником. Потому что мы видели количество высокорослых игроков у соперника. Вы же видели, сколько длинных передач, сколько борьбы, сколько подач в штрафную. Поэтому мы часто смещались в эту зону в тройке. Можно играть в любую схему, очень важно качество исполнения.

– Гончаренко сказал, что «Рубин» ему напоминает волчью стаю, которая кусается. Сами как ощущаете?

– Я в раздевалке сказал игрокам: «Находить у вас ошибки – это наша работа, но меня радует, что вы слышите, что вам говорят, вы пробуете, вы стараетесь, вы делаете; и не должно быть равнодушия». Это есть, и это радует. Я ни у кого не вижу желания недоработать. Я стараюсь им дать понять, что внутренний стержень у них есть, – сказал главный тренер « ».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку