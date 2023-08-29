Президент «Урала» обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в игре с «Рубином»: «Чистый беспредел. Таких судей не должно быть»

Теги Рубин Ян Бобровский премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Григорий Иванов Матч ТВ ЭСК РФС Футбол

Президент «Урала» раскритиковал работу судьи во время матча с «Рубином».

Григорий Иванов также заявил, что клуб обратится в экспертно‑судейскую комиссию из-за неназначенного пенальти.

Встреча Фонбет Кубка России прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 6‑й минуте игры главный арбитр Ян Бобровский не назначил пенальти в ворота «Рубина» после эпизода в штрафной хозяев, где футболист «Урала» Андрей Егорычев упал после контакта с Егором Тесленко.

– Все, с кем я говорил, видели, а судья и ВАР не видели. Что это такое? Это же чистый беспредел. Это очевидный пенальти. Не знаю, почему так.

Конечно, не заслуживали сегодня поражения. Мы допустили две ошибки, допустили два стандарта у ворот сами. Первый раз сами себе на угловой выбили мяч, хотя не надо было этого делать. Надо было просто сыграть спокойно.

Второй раз защитник должен был сыграть в мяч в середине, а он опустился, начал бежать, хватать руками. Хорошо, что карточку не получил. А с этого штрафного нам забили. Опять ошибка, опять гол.

– Будете обращаться в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти?

– Обязательно. Это не первый раз так. Если ты судья, то суди, что есть. Если же работаешь по блату... Считаю, таких судей не должно быть. Так что обязательно будем писать в ЭСК, – сказал президент «Урала».

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8 комментариев

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jqzn88xn6n
100% пенальти был. Все по факту
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TheSportNik
Вот реально- это чисто футбольный пенальти и если судья этого не понимает, то его надо выгонять, как и того, который сидел на ВАРе, здесь Иванов прав на 100%.
Одно дело , там мяч попал в руку или ногу суют под удар ноги или ныряет игрок, а здесь Егорычев обыгрывает защитника и тот валит откровенно его и судья слепым претворяется.
Выгонят этих арбитров, другие включат мозги и начнут судить по правилам, это всем командам выгодно, на поле решайте свои проблемы, а не через судей.
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Eugene88
Это не тот иванов, который уверял, что судейство не обсуждает и все справедливо всегда?
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dimamak10
— Судья должен был идти смотреть? Да козел этот судья! Что вы меня спрашиваете? Хотите, чтобы я поматерился? Как это решать? Да не я же этими козлами руковожу!
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Ilovethisgame77
Ответ Eugene88
Это не тот иванов, который уверял, что судейство не обсуждает и все справедливо всегда?
Ага, тот…. Старый маразматик
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