Президент «Урала» обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в игре с «Рубином»: «Чистый беспредел. Таких судей не должно быть»
Президент «Урала» раскритиковал работу судьи во время матча с «Рубином».
Григорий Иванов также заявил, что клуб обратится в экспертно‑судейскую комиссию из-за неназначенного пенальти.
Встреча Фонбет Кубка России прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На 6‑й минуте игры главный арбитр Ян Бобровский не назначил пенальти в ворота «Рубина» после эпизода в штрафной хозяев, где футболист «Урала» Андрей Егорычев упал после контакта с Егором Тесленко.
– Все, с кем я говорил, видели, а судья и ВАР не видели. Что это такое? Это же чистый беспредел. Это очевидный пенальти. Не знаю, почему так.
Конечно, не заслуживали сегодня поражения. Мы допустили две ошибки, допустили два стандарта у ворот сами. Первый раз сами себе на угловой выбили мяч, хотя не надо было этого делать. Надо было просто сыграть спокойно.
Второй раз защитник должен был сыграть в мяч в середине, а он опустился, начал бежать, хватать руками. Хорошо, что карточку не получил. А с этого штрафного нам забили. Опять ошибка, опять гол.
– Будете обращаться в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти?
– Обязательно. Это не первый раз так. Если ты судья, то суди, что есть. Если же работаешь по блату... Считаю, таких судей не должно быть. Так что обязательно будем писать в ЭСК, – сказал президент «Урала».
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Одно дело , там мяч попал в руку или ногу суют под удар ноги или ныряет игрок, а здесь Егорычев обыгрывает защитника и тот валит откровенно его и судья слепым претворяется.
Выгонят этих арбитров, другие включат мозги и начнут судить по правилам, это всем командам выгодно, на поле решайте свои проблемы, а не через судей.