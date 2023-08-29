«Лацио» арендует Гендузи за 1 млн евро с обязательным выкупом за 12+5 млн. «Марсель» получит 10% от суммы перепродажи хавбека

Теги Марсель Лацио лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Маттео Гендузи Футбол

Маттео Гендузи переходит в «Лацио» из «Марселя».

Клубы договорились о трансфере 24-летнего полузащитника и уже обменялись подписанными документами, сообщает Фабрицио Романо. 

Римляне возьмут игрока в аренду за 1 миллион евро, сделка также предусматривает обязательный выкуп футболиста за 12+5 миллионов евро. Кроме того, французы получат 10% от суммы дальнейшей продажи хавбека. 

В прошлом сезоне Лиги 1 Гендузи провел 33 матча, отметившись 2 голами и 4 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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