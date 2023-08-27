Вингер Косово и «Ахмата» Бериша готов получить российский паспорт: «Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот?»
Вингер «Ахмата» Бернард Бериша готов получить российский паспорт.
«У меня нет российского паспорта, но я готов его получить и дать согласие. Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот?
Мне кажется, мы с клубом это можем сделать одним днем, все обговорив», – заявил футболист из Республики Косово.
Бериша выступает в России с 2017 года.
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В целом у Косово 🇽🇰 очень даже хороший состав. Много игроков играют в клубах из топ 5 лиг Европы
🗣«Мохамед Конате получил российский паспорт из-за семьи, которую он нашел, благодаря тому, что играет в России.
Он живет в Москве, купил здесь квартиру, в России играет больше пяти лет. Говорит свободно на русском. У него были все компоненты, чтобы получить его. Он черный чеченец.
Мне не нравится, когда получают паспорта ради выгод. Конате в отличие от разных бразильцев получил его, потому что так положено по закону», — Дмитрий Селюк.