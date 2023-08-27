Вингер Косово и «Ахмата» Бериша готов получить российский паспорт: «Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот?»

Вингер «Ахмата» Бернард Бериша готов получить российский паспорт.

«У меня нет российского паспорта, но я готов его получить и дать согласие. Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот?

Мне кажется, мы с клубом это можем сделать одним днем, все обговорив», – заявил футболист из Республики Косово.

выступает в России с 2017 года.

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