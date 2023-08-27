Вингер Косово и «Ахмата» Бериша готов получить российский паспорт: «Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот?»

Теги премьер-лига Россия Ахмат сборная Косово по футболу натурализация Бернард Бериша Футбол

Вингер «Ахмата» Бернард Бериша готов получить российский паспорт.

«У меня нет российского паспорта, но я готов его получить и дать согласие. Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот?

Мне кажется, мы с клубом это можем сделать одним днем, все обговорив», – заявил футболист из Республики Косово.

Бериша выступает в России с 2017 года.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Бериша - это Россия.
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FilinMD
Ответ Фут.Боль
Бериша - это Россия.
Всё - Россия, кроме Косово, потому что Косово - это Сербия 😁
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mean machine/
Ответ Aristokratt
Комментарий удален модератором
Про Аляску, Фолкленды, Гибралтар, Восточную Германию, Техас и Калифорнию чего не продолжил?
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ Aristokratt
Интересно, а в качестве гражданина какого сейчас государства он выступает в России? Ведь РФ не признавала же Косово
На сайте РПЛ он албанец
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mean machine/
Ответ Aristokratt
Комментарий удален модератором
Обсуждай. Только аннексия Восточной Германии была на 45 лет позже Курил. Как тебе?
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aristokratt
Интересно, а в качестве гражданина какого сейчас государства он выступает в России? Ведь РФ не признавала же Косово
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mean machine/
Косово - это Сербия!
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Ответ mean machine/
Про Аляску, Фолкленды, Гибралтар, Восточную Германию, Техас и Калифорнию чего не продолжил?
А в этих вопросах у них всегда стрелочка не поворачивается XD
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Ответ Nick Crosier
Сегодня Селюк уже выдал,что Конпте станет черным чеченцем. 🗣«Мохамед Конате получил российский паспорт из-за семьи, которую он нашел, благодаря тому, что играет в России. Он живет в Москве, купил здесь квартиру, в России играет больше пяти лет. Говорит свободно на русском. У него были все компоненты, чтобы получить его. Он черный чеченец. Мне не нравится, когда получают паспорта ради выгод. Конате в отличие от разных бразильцев получил его, потому что так положено по закону», — Дмитрий Селюк.
Живет в Москве и свободно говорит по-русски - значит чеченец. Блестяще, Селюк!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1футбол1
Ответ Aristokratt
Комментарий удален модератором
Вы батенька на голову больны! Изучите историю. То что Хрущёв отдал Крым Украине не означает что это Украина. Наверное Вам не чего не скпжут имена Князь Потёмкин. Адмирал Ушаков. Екатерина Вторая "Великая". Может тогда узнаете про Севастополь и Херсон, что новое.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Filipp Gorski
А он карьеру в сборной не завершал? Вообще странно что его не вызывают в сборную. Думаю помог бы.
В целом у Косово 🇽🇰 очень даже хороший состав. Много игроков играют в клубах из топ 5 лиг Европы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San9
Ответ Aristokratt
Интересно, а в качестве гражданина какого сейчас государства он выступает в России? Ведь РФ не признавала же Косово
Так у него паспорт Албании есть. Интересно, албанцы признают тройное гражданство?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aristokratt
Ответ mean machine/
Косово - это Сербия!
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ Aristokratt
Интересно, а в качестве гражданина какого сейчас государства он выступает в России? Ведь РФ не признавала же Косово
Албания
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aristokratt
Ответ mean machine/
Про Аляску, Фолкленды, Гибралтар, Восточную Германию, Техас и Калифорнию чего не продолжил?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Ответ Aristokratt
Интересно, а в качестве гражданина какого сейчас государства он выступает в России? Ведь РФ не признавала же Косово
Югославии.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Crosier
Сегодня Селюк уже выдал,что Конпте станет черным чеченцем.
🗣«Мохамед Конате получил российский паспорт из-за семьи, которую он нашел, благодаря тому, что играет в России.

Он живет в Москве, купил здесь квартиру, в России играет больше пяти лет. Говорит свободно на русском. У него были все компоненты, чтобы получить его. Он черный чеченец.

Мне не нравится, когда получают паспорта ради выгод. Конате в отличие от разных бразильцев получил его, потому что так положено по закону», — Дмитрий Селюк.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья саров
Сербы в недоумении.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роберт Дауни-средний
Ответ Maturmalai
Аляска с Калифорнией при чём тут?
Калифорния отжата у Мексики в резльтате войны
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роберт Дауни-средний
Ответ mean machine/
Про Аляску, Фолкленды, Гибралтар, Восточную Германию, Техас и Калифорнию чего не продолжил?
неудобно иначе получится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Ответ Роберт Дауни-средний
Калифорния отжата у Мексики в резльтате войны
А Аляска?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stannis_Baratheon
Ответ mean machine/
Косово - это Сербия!
Косово не Сербия, хоть ты тресни 😂
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Ответ mean machine/
На Аляске не был проведен референдум по вхождению в США.
А что, референдум все решает? Вон в Австрии был референдум, одобривший аншлюс с Германией, ты предлагаешь его уважать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
Ответ mean machine/
Про Аляску, Фолкленды, Гибралтар, Восточную Германию, Техас и Калифорнию чего не продолжил?
Про Северный Кавказ чего не продолжил?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Висита Эльмурзаев
Ответ mean machine/
Косово - это Сербия!
только в мечтах
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий