Вингер «Ахмата» Бериша: «Респект судье матча со «Спартаком», шикарно контролировал игру. Ни у кого не должно остаться вопросов к его работе»
Вингер «Ахмата» Бернард Бериша высоко оценил работу судей матча со «Спартаком».
После ничьей (0:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ тренер москвичей Гильермо Абаскаль остался недоволен работой бригады Рафаэля Шафеева: «Не могу понять, как после 23 фолов у «Ахмата» одна желтая».
«Судья шикарно контролировал матч! Хочу выразить респект судье, он отлично отработал игру со «Спартаком».
Рефери не пропустил почти ни одного фола. Это заслуживает большого уважения. Думаю, что ни у кого не должно остаться вопросов к его работе», – сказал Бериша.
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Конкретно к Шафееву вопросов не много. Ошибок не было, судил последовательно, свистел то, что надо. Но это он. В другом матче наказывают моментально. Надо как-то просто обозначить общую политику судейской партии относительно планки борьбы и вопросов не будет.
Касается не только Спартака, у всех команд с этим бывают проблемы.
Ритм игры рвался. Опять стратегия судейства против Спартака.
Посмотрите где только эти Бериши не играют и сколько их !
Больше , чем Ивановых !
Просто этот грубиян и провокатор надоел хуже собаки , а теперь он ещё и говорящим оказался )))
Во-первых, судья не художник.
Во-вторых, в таком случае результаты турниров должны зависеть не только от самих команд, но и от настроения арбитров?)