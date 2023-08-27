Вингер «Ахмата» Бериша: «Респект судье матча со «Спартаком», шикарно контролировал игру. Ни у кого не должно остаться вопросов к его работе»

Вингер «Ахмата» Бернард Бериша высоко оценил работу судей матча со «Спартаком».

После ничьей (0:0) в матче 6-го тура Мир тренер москвичей Гильермо Абаскаль остался недоволен работой бригады Рафаэля Шафеева: «Не могу понять, как после 23 фолов у « » одна желтая».

«Судья шикарно контролировал матч! Хочу выразить респект судье, он отлично отработал игру со « ».

Рефери не пропустил почти ни одного фола. Это заслуживает большого уважения. Думаю, что ни у кого не должно остаться вопросов к его работе», – сказал .

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