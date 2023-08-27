Вингер «Ахмата» Бериша: «Респект судье матча со «Спартаком», шикарно контролировал игру. Ни у кого не должно остаться вопросов к его работе»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Бернард Бериша Чемпионат.com Рафаэль Шафеев Футбол

Вингер «Ахмата» Бернард Бериша высоко оценил работу судей матча со «Спартаком».

После ничьей (0:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ тренер москвичей Гильермо Абаскаль остался недоволен работой бригады Рафаэля Шафеева: «Не могу понять, как после 23 фолов у «Ахмата» одна желтая».

«Судья шикарно контролировал матч! Хочу выразить респект судье, он отлично отработал игру со «Спартаком».

Рефери не пропустил почти ни одного фола. Это заслуживает большого уважения. Думаю, что ни у кого не должно остаться вопросов к его работе», – сказал Бериша.

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39 комментариев

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arspurs9
Немного надоедает эта "планка борьбы", которая отличается вообще у всех судей. У кого-то каждый пук - фол и желтая. Кто-то дает убивать друг друга, кто-то наугад свистит.
Конкретно к Шафееву вопросов не много. Ошибок не было, судил последовательно, свистел то, что надо. Но это он. В другом матче наказывают моментально. Надо как-то просто обозначить общую политику судейской партии относительно планки борьбы и вопросов не будет.
Касается не только Спартака, у всех команд с этим бывают проблемы.
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z.e.r.o
В одном матче за мелкие фолы Спартак сажают на желтые в первые минуты матча, в следующем матче уже против Спартака мелкий фол весь и судье пофег.. А так нет вопросов, да
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ z.e.r.o
В одном матче за мелкие фолы Спартак сажают на желтые в первые минуты матча, в следующем матче уже против Спартака мелкий фол весь и судье пофег.. А так нет вопросов, да
Опять убиле, да что ж такое...
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Alexey Shmelev
ага нормально, соболев оттоптал все ноги игрокам ахмата и ни одной желтой карточки не получил, да даже нарушения не свистел судья, хотя соболев к перерыву должен был быть удален
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charly001
Вчера знатно возил Спартак
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Василий Голованев
Ответ Umnik9
Ахмат шел в стыки, в борьбу, но грубости не было. Против Спартака так и надо играть, давить их в центре, ломать игру, а то получишь как Рубин, который им ковровую дорожку постелил к штрафной. По мнению спартачей, только им так дозволено играть. Как убрали Иванова с судейства, сразу поплыли.
вот умник нашелся
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bamboocha01
Ответ Umnik9
Ахмат шел в стыки, в борьбу, но грубости не было. Против Спартака так и надо играть, давить их в центре, ломать игру, а то получишь как Рубин, который им ковровую дорожку постелил к штрафной. По мнению спартачей, только им так дозволено играть. Как убрали Иванова с судейства, сразу поплыли.
Ну давай без пристрастий сравним судейство. В матче с зенитом Игнатов получает жёлтую на 10 минуте, а в матче с ахматом игроки ахмата фолят по максимуму и весь тайм без карточки. Где последовательность? В этом и проблема и всё правильно тут написали, должна быть планка борьбы для всех судей одинаковая а не от судьи к судье разная
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spartak-v
Ответ Eugene88
Судье повезло, что все не вышло из под контроля. А еще и не дал вторую жк умярову, но это вписывалось в его судейство. Другой судья дал бы 2-3 жк в первом тайме точно. Вот не знаю, что лучше. Такое судейство разрешает постоянные фолы, на мой взгляд, портит игру наличие в ней 3 десятка фолов
Не дал вторую жёлтую скорее всего потому, что первая была незаслуженной. Грубости никакой не было, а карточку должен был другой игрок получать.
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Gr Ga
Да отсудил хорошо, только странно, что у всех судей разный уровень допустимой жёсткости, нужно к каждому подстраиваться.
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SuperG
Ответ Jovana Jovičić
А Абаскаль всё равно ныл. Когда с Зенитом Карасев пресек на корню грубость игроков Спартака, не давали идти на избиение Клаудиньо, то Абаскаль ныл, что низкий уровень жесткости. Когда Шафеев дал идти в стыки и реально биться и бороться за мяч, то Абаскаль уже ныл, что уровень жесткости слишком высок.
Вот именно. Оба выбранных судьей стратегии были в пользу соперников. Спартак играл жёстко, что задавить атаки соперника в центре, его посадили на карты. Стратегия не сработала. Потом наоборот, Спартаку надо было выбираться из центра, и Ахмат фолил не стесняясь. Но их не посадили на карты
Ритм игры рвался. Опять стратегия судейства против Спартака.
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Umnik9
Ответ bamboocha01
Ну давай без пристрастий сравним судейство. В матче с зенитом Игнатов получает жёлтую на 10 минуте, а в матче с ахматом игроки ахмата фолят по максимуму и весь тайм без карточки. Где последовательность? В этом и проблема и всё правильно тут написали, должна быть планка борьбы для всех судей одинаковая а не от судьи к судье разная
как минимум, судьи разные, и каждый судья дает играть так как это видит он сам. Иначе надо ставить судить роботов, но тогда ни одна команда не доиграет ни один матч в полном составе)
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Опять убиле, да что ж такое...
не убили, просто последовательности в судействе нету, и все не пользу Спартака, поэтому и возникают такие мысли
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Dmitry_1986
Ответ arspurs9
Немного надоедает эта "планка борьбы", которая отличается вообще у всех судей. У кого-то каждый пук - фол и желтая. Кто-то дает убивать друг друга, кто-то наугад свистит. Конкретно к Шафееву вопросов не много. Ошибок не было, судил последовательно, свистел то, что надо. Но это он. В другом матче наказывают моментально. Надо как-то просто обозначить общую политику судейской партии относительно планки борьбы и вопросов не будет. Касается не только Спартака, у всех команд с этим бывают проблемы.
Вопросы у всех команд действительно есть, и например Зенит просит разъяснить команды новые трактовки, уже прямым текстом об этом говорит... Но руководству судейского корпуса до фонаря, у них проблем нет же.....
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&_Bishep_&
Ответ Артём Саяпин
Это ты с чего взял? Получаемся футбола в Южной и северной Америке нет? Африке? Азии?
В Британии и на Пиренеях тоже вроде нет получается?
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OldRedWhite
Ответ Артём Саяпин
Это ты с чего взял? Получаемся футбола в Южной и северной Америке нет? Африке? Азии?
Вы вообще о чем ? )))
Посмотрите где только эти Бериши не играют и сколько их !
Больше , чем Ивановых !
Просто этот грубиян и провокатор надоел хуже собаки , а теперь он ещё и говорящим оказался )))
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Jovana Jovičić
Ответ SuperG
Вот именно. Оба выбранных судьей стратегии были в пользу соперников. Спартак играл жёстко, что задавить атаки соперника в центре, его посадили на карты. Стратегия не сработала. Потом наоборот, Спартаку надо было выбираться из центра, и Ахмат фолил не стесняясь. Но их не посадили на карты Ритм игры рвался. Опять стратегия судейства против Спартака.
Заговор получается
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Александр Жердин
Ответ SuperG
Вот именно. Оба выбранных судьей стратегии были в пользу соперников. Спартак играл жёстко, что задавить атаки соперника в центре, его посадили на карты. Стратегия не сработала. Потом наоборот, Спартаку надо было выбираться из центра, и Ахмат фолил не стесняясь. Но их не посадили на карты Ритм игры рвался. Опять стратегия судейства против Спартака.
Не смотрел игру Спартака с Азиатом, а с Зенитом играл не жёстко, а грязно! И молодец Карасёв что не дал безнаказанно бить по ногам. С каких пор, удары по ногам перестали быть нарушениями(фолами)?
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arspurs9
Ответ Umnik9
как минимум, судьи разные, и каждый судья дает играть так как это видит он сам. Иначе надо ставить судить роботов, но тогда ни одна команда не доиграет ни один матч в полном составе)
«Каждый судья дает играть, как видит сам»
Во-первых, судья не художник.
Во-вторых, в таком случае результаты турниров должны зависеть не только от самих команд, но и от настроения арбитров?)
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Artie Bukko
Ответ Umnik9
Ахмат шел в стыки, в борьбу, но грубости не было. Против Спартака так и надо играть, давить их в центре, ломать игру, а то получишь как Рубин, который им ковровую дорожку постелил к штрафной. По мнению спартачей, только им так дозволено играть. Как убрали Иванова с судейства, сразу поплыли.
не было грубости? Тимофеев во что играл в этом матче? ответ хоккей
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Eugene88
Судье повезло, что все не вышло из под контроля. А еще и не дал вторую жк умярову, но это вписывалось в его судейство. Другой судья дал бы 2-3 жк в первом тайме точно. Вот не знаю, что лучше. Такое судейство разрешает постоянные фолы, на мой взгляд, портит игру наличие в ней 3 десятка фолов
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0
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pav11k
Спарринг выдался на славу
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