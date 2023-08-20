«Спартак» проиграл дома впервые с сентября 2022 года – тоже «Зениту»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Гильермо Абаскаль Футбол

«Зенит» нанес «Спартаку» его первое домашнее поражение с сентября 2022 года.

Команда Гильермо Абаскаля сегодня уступила петербуржцам (1:3) в 5-м туре Мир РПЛ.

Примечательно, что в последний раз красно-белые проигрывали на «Открытие Банк Арене» как раз «Зениту». 4 сентября гости выиграли со счетом 2:1.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

108 комментариев

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леннорыч-абрамович
Просто Спартак мотивацию потерял после чемпионства после третьего тура.
+207
-8
+199
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Александр Беляков
Так приятно смотреть на тухлые морды черданцева , шнягина и других
+106
-7
+99
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Anton Vasilev
Ответ Лев Бабенко
Призываю всех фанатов петербуржцев не зубоскалить. Что ни говори, матчи со Спартаком всегда выходят яркими и очень эмоциональными. Всех СБГ с победой, Вендел умничка
Ну не знаю, все эти заремы, борзыкины, шнякины, журавели и прочие егоровы не оставляют шансов на жалость к тушинскому шапито
+74
-7
+67
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Юлия Закаблукова
Алип понравился, молодец, чётко отыграл
+56
-5
+51
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Никита Аксанов
Лучше бы Зиньковский дальше стоял ржал со всеми на бровке. Как его Сутормин за пивом отправил перед третьим голом...
+49
0
+49
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Лев Бабенко
Призываю всех фанатов петербуржцев не зубоскалить. Что ни говори, матчи со Спартаком всегда выходят яркими и очень эмоциональными.

Всех СБГ с победой, Вендел умничка
+43
-6
+37
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Nogoi89
Впервые за год? Вот это серия!))) ахаха
+32
-4
+28
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Vićtor Diaź
Вендел - хозяин спартака
+28
-5
+23
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tolstiy
от зенита до зенита, спартак всем рассказывает что он сильный....
+22
-1
+21
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Артем Л
Ответ леннорыч-абрамович
Просто Спартак мотивацию потерял после чемпионства после третьего тура.
Ждем комментариев Заремы, как вишенку на торте)
+21
-2
+19
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Artem Piatkov
Фарм-Клуб Зенита
+20
-2
+18
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freeman123
Ответ Александр Беляков
Так приятно смотреть на тухлые морды черданцева , шнягина и других
Это бесценно!))
+17
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+16
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Как дела на заводе
кубок чемпионов трёх туров вручили после матча то ?))
+14
-1
+13
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Покерный Футбол
А сколько было громких заявлений в начале сезона, ничему жизнь не учит КБешных. Опять сели в лужу,чемпионы троетурья. Как только 2 соперника не из подвала лиги и сразу 2 поражения.
+14
-3
+11
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сам ГазПром
Ответ Лев Бабенко
Призываю всех фанатов петербуржцев не зубоскалить. Что ни говори, матчи со Спартаком всегда выходят яркими и очень эмоциональными. Всех СБГ с победой, Вендел умничка
Нет. Нет уважения к секте. Борзыкин, Кузьмич - вот вожди, и паства у них соответствующая.
Есть там люди, но основная масса...
+14
-3
+11
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4p5cf5yqyw
Ответ Nogoi89
Впервые за год? Вот это серия!))) ахаха
Впервые за год дома, а у Зенита уже с 2017го не выигрывали)
+11
-1
+10
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azax
Оле, ола...
+7
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jdrk
Как настроение, «чемпионы трёх туров»?)
+10
-3
+7
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Никита Гарин
Спартак чемпион после 3 туров чемпионата». «Спартак невероятен и очень крут.», «Спартак играет стабильно и собранно», «Спартак вернулся»
Простите, а что, снова возвращение откладывается?
Видимо, после победы над Факелом или Оренбургом вновь напишут хвалебные блоги и статьи, что это тот самый - золотой Спартак. Только вот из года в год об этом лишь пишут))
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gustavo1097
Традиции нерушимы))
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Omega-3
Неудивительно. Хозяева приехали и вправили мозги чемпионам третьего тура.
+5
-1
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ТрактоПоктер
У комментаторов матча траур )
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Игорь Голов
Яркий пример того, как именно тренер со своей дурью вчистую просрал матч.
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Саша Чураков
ребята!(особено зенитовцы)что сравнивать ваш семак(который как бы играл)и наш АБАСКАЛЬ(который не играл)уровень тренеров очевиден по всем параметрам...семак как тренер ни какой...😁😁😁деньги решают все....и опять же поставьте семака вниз т.таблицы тренировать кого нибудь и вы его забудите...
Да был он в Уфе, с самым низким бюджетом лиги на лучшем месте в истории клуба (6) . Ну и пока что у нас по сравнению с прошлым сезоном -3 ключевых игрока (до выхода Родригао). Из сурердорогих был только Малком, остальных Спартак вполне мог себе позволить. Просто мы сильнее по всем параметрам и смените уже методичку про деньги, уже не актуально. Умейте проигрывать, тем более вам не привыкать 😉
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dreamstep
Защита у Спартака вообще несобранная, надо сажать на лавку Джикию, надежда что серб которого купили усилит.
+3
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