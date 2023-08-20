«Спартак» проиграл дома впервые с сентября 2022 года – тоже «Зениту»
«Зенит» нанес «Спартаку» его первое домашнее поражение с сентября 2022 года.
Команда Гильермо Абаскаля сегодня уступила петербуржцам (1:3) в 5-м туре Мир РПЛ.
Примечательно, что в последний раз красно-белые проигрывали на «Открытие Банк Арене» как раз «Зениту». 4 сентября гости выиграли со счетом 2:1.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Всех СБГ с победой, Вендел умничка
Есть там люди, но основная масса...
Простите, а что, снова возвращение откладывается?
Видимо, после победы над Факелом или Оренбургом вновь напишут хвалебные блоги и статьи, что это тот самый - золотой Спартак. Только вот из года в год об этом лишь пишут))