«Спартак» проиграл дома впервые с сентября 2022 года – тоже «Зениту»

«Зенит» нанес «Спартаку» его первое домашнее поражение с сентября 2022 года.

Команда Гильермо Абаскаля сегодня уступила петербуржцам (1:3) в 5-м туре Мир .

Примечательно, что в последний раз красно-белые проигрывали на « » как раз « ». 4 сентября гости выиграли со счетом 2:1.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?