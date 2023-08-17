Агент Вендела: «Интерес европейских клубов по-прежнему есть. Примем любое решение «Зенита»

Агент Вендела сообщил о востребованности его клиента.

«Сказывается, что пропустил предсезонную подготовку, но он быстро набирает форму. Он точно не будет лишним на поле.

Интерес европейских клубов по-прежнему есть, но финальное слово за « ». Мы уважаем клуб и примем любое его решение», – заявил Тиаго Рибейро.

Ранее сообщалось, что переговоры с «Зенитом» вел «Фламенго», но они завершились неудачно.

Со статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.

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