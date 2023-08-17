Агент Вендела: «Интерес европейских клубов по-прежнему есть. Примем любое решение «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты Вендел Футбол

Агент Вендела сообщил о востребованности его клиента.

«Сказывается, что Вендел пропустил предсезонную подготовку, но он быстро набирает форму. Он точно не будет лишним на поле.

Интерес европейских клубов по-прежнему есть, но финальное слово за «Зенитом». Мы уважаем клуб и примем любое его решение», – заявил Тиаго Рибейро.

Ранее сообщалось, что переговоры с «Зенитом» вел «Фламенго», но они завершились неудачно.

Со статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Даже без подготовки,вышел с Динамо и был лучшим.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
makcumkaa
Что мешало проходить подготовку с командой? По-моему сами себя закапывают такого рода футболисты, кто его захочет покупать если при действующем контракте может просто не приехать на сбор потому что захотел уйти
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данко Лазович
Да пусть остается и работает нам на пользу. Игрок такого уровня один на весь чемпионат.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bukiopo
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию,
если ставишь больше 1000 рублей, Поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: Кинг бол ру и переходим по первой же ссылке.
Беру там прогнозы с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл.С-Пб
Да никуда не отпустят его. Такая корова нужна самому)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
Без Вендела в центре поля труба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nogoi89
Ответ makcumkaa
Что мешало проходить подготовку с командой? По-моему сами себя закапывают такого рода футболисты, кто его захочет покупать если при действующем контракте может просто не приехать на сбор потому что захотел уйти
За ним ещё в Португалии были эти замашки. По сути это единственный его косяк. Ну, и чуть с ленцой он, потому что и так все получается. Одним словом, был бы другой характер, мог бы играть в любом клубе мира, все остальное позволяет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий