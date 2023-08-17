Агент Вендела: «Интерес европейских клубов по-прежнему есть. Примем любое решение «Зенита»
Агент Вендела сообщил о востребованности его клиента.
«Сказывается, что Вендел пропустил предсезонную подготовку, но он быстро набирает форму. Он точно не будет лишним на поле.
Интерес европейских клубов по-прежнему есть, но финальное слово за «Зенитом». Мы уважаем клуб и примем любое его решение», – заявил Тиаго Рибейро.
Ранее сообщалось, что переговоры с «Зенитом» вел «Фламенго», но они завершились неудачно.
Со статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.
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