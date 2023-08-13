Луис Энрике – первый за 16 лет тренер, в стартовом матче которого «ПСЖ» не забил.

Вчера «ПСЖ» сыграл вничью с « » (0:0) в матче 1-го тура Лиги 1. Это первая официальная игра команды под руководством .

Испанец стал первым тренером после , в дебютном матче которого «ПСЖ» не забил. В августе 2007-го Ле Гуэн стартовал в «ПСЖ» с ничьей в игре с «Сошо» (0:0).

Отмечается, что в первые 10 минут вчерашнего матча «ПСЖ» владел мячом 97% времени. К концу игры этот показатель составил 78%, при этом команда нанесла 20 ударов (4 из них – в створ).

«Лорьян» ударил в сторону ворот «ПСЖ» четыре раза и не попал в створ, но один из ударов команды Режиса Ле Бри пришелся в перекладину.

Кроме того, «ПСЖ» сделал 1002 передачи во вчерашней игре. Такое в Лиге 1 случилось впервые с сезона-2006/07, когда начался сбор соответствующей статистики.

Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне

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