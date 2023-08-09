Роберто о победе в ЛЧ: «Для «Барсы» это одна из главных целей. Возможность поднять этот трофей в роли капитана будет чем-то особенным для меня»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто хочет выиграть Лигу чемпионов в роли капитана «Барселоны».

«Не буду врать, это одна из главных целей после того, что произошло в последние годы.

Хотя я уже осуществил многие мечты, возможность поднять этот трофей в роли капитана будет чем-то особенным для меня», – сказал Роберто

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40 комментариев

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Вячеслав Новиков
Роберто и капитан, это уже сюр какой то честно, он давно уже не уровень даже скамейки
+14
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SaH4r.
какой еще ЛЧ? для начала хоть из группы надо выйти
+17
-10
+7
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андрей быцюк
Не буду врать увидеть на месте капитана где были Месси Хави Руйоль- лицо с фамилией Роберто уже само по себе нечто особенное
+7
-3
+4
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Николай Корягин
Кубок Гампера подержали и хватит вам
+2
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войд
Ответ Никита Смолов
Роберто капитан, это уже смешно, если Барса будет в финале ЛЧ, явно скамейку полировать будет, да и он по сути лавочник еще тот. Его уровень это максимум середняк ЛаЛиги, а его в клубе держат, еще и капитан.
Так он и играет в середняке)
+8
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Никита Смолов
Роберто капитан, это уже смешно, если Барса будет в финале ЛЧ, явно скамейку полировать будет, да и он по сути лавочник еще тот. Его уровень это максимум середняк ЛаЛиги, а его в клубе держат, еще и капитан.
+2
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FINT\REDONDO
После 6 тура группы ЛЧ:
«ЛЕ - тоже хороший турнир»
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Павел Мельников
Главное, чтобы Бенфики вдруг в группе не оказалось.
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Kahn01
Ответ AnMe
И Баварию. Хотя могут отлететь от кого угодно с их то везением в последние годы.
Везение ?
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Ramin Mamedov
Ответ AnMe
И Баварию. Хотя могут отлететь от кого угодно с их то везением в последние годы.
действительно, до этого так невероятно же не везло всегда)))
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AnMe
Ответ Valeriy Kara
ты сильно будешь офигевать, если барса возьмёт лч в 2024?
Я, как болельщик Барселоны, очень удивлюсь. Мы же объективно смотрим на вещи. У нас состав гораздо слабее/дешевле того же Сити. Конечно же верить хочется в победу, но пока рано говорить об этом.
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AnMe
Ответ Homelender_666
Согласен. Нет явного фаворита. Это последний сезон ЛЧ в старом формате. Очень интригует Арсенал. Они могут далеко пройти. Очень хочется увидеть Классико в финале ЛЧ)
Надо мне ознакомиться уже нормально с новым форматом, а то никак руки не доходят.
Насчет Арсенала не знаю, но команда симпатизирует. Все же уверен, что она уступает сити, несмотря на товарку. Да и может быть как в прошлом сезоне: стартанули резко и вышли вперед и под конец сдулись и упустили все.
Классико не будет думаю, особенно в финале. Да и если будет, то Мадрид играет против Барсы, как Барса против Баварии последние 3 года. Но все же пока по игре Барселона дойдет максимум до той стадии, где будет сильная команда, уж вообще печальная картина для меня, да и психология решает. А о какой психологии будет речь, если всех стариков почти распустили и тренер без опыта в еврокубках, тут только шишки набивать. По Реалу не знаю, что сказать, не смотрел, читаю только «аналитику» тех, кто смотрит матчи и пишет в группах. У них есть гений Анчи и старички с колоссальным опытом, которые могут гораздо дальше пройти. Хотя, опять же, удача очень многое решает, как всегда.
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red hikkikomori
Ответ FINT\REDONDO
После 6 тура группы ЛЧ: «ЛЕ - тоже хороший турнир»
После вылета из ЛЕ - сосредоточимся на лА лиге)
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андрей быцюк
Ответ GuruFutbola
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а ты чего не веселый- ах, да Барселона...😆😆😂
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GuruFutbola
Ответ андрей быцюк
а ты еще не знаешь🤣🤣ну да действительно между 💩и💩 выбор неочевиден🤣🤣
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андрей быцюк
Ответ GuruFutbola
Ты в каком классе? Запятые еще не проходили? 🤣
я давно школу закончил
люди которые на спортсе ставят запятые как раз наоборот в школу еще ходят вот ты опять спалился💩💩💩🤓
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Тухель
Ответ Feniks91
А ты посмотри когда последний раз Челси победили ,в них вообще не кто не верил,и они фаворитами не были ,а победили сити Гвардиолы !
Чтобы выиграть ЛЧ Челси нехило потратился. Хавертц, Вернер, Зиеш, ТС , Менди, Чилуэлл на которых потратили 240 млн. Если подписание ТС можно сравнить с Гюндоганом типа подписание великих пенсионеров, то подписание Хавертца и Вернера это подписание 2 одних из сильнейших звезд Бундеслиги, Зиеш шикарно играющий в Аяксе топ и Чилуэлл на момент перехода один из сильнейших ЛЗ лиги. Ну и Менди выстрел в небо, который сработал + протекция Чеха.
Условно если бы Барса подписала к Гюндогану еще Беллингема, Диаби как двух звезд Бундеслиги, Кудуса, как топа Аякса и Молину, как одного из лучших крайков Лиги, то я бы поверил в победу Барсы в ЛЧ, а так нет.
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Valeriy Kara
ты сильно будешь офигевать, если барса возьмёт лч в 2024?
Не возьмёт. Даже "Айтекины" и "Эвребе" не помогут.
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AnMe
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
И Баварию.
Хотя могут отлететь от кого угодно с их то везением в последние годы.
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AnMe
Это цель любого клуба каждый год. Многое зависит также от везения. Сейчас тяжело сказать, кто возьмет ЛЧ. Бавария в странном кризисе. У Мадрида атака хромает, могут еще черепашку купить и игра будет гораздо лучше, хотя болелы жаловались на защиту тоже, не смотрел матчи на предсезонке. У Барселоны нет скамейки вообще толком, это вообще тяжело, в основном молодежь без опыта, да и Хави не симпатизирует мне. МанСити чуть финал не отдала из-за отсутствия КдБ, а тут еще думают продать ключевых игроков. А Серия А давно не впечатляет. Хотя, как по мне, у сити больше всех шансов, если не потеряют мотивацию и проявят характер. Ждем, короче говоря, сезон, по предсезонке тяжело судить. И главное без травм. Хочется видеть хороший турнир с сильными командами.
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