Роберто о победе в ЛЧ: «Для «Барсы» это одна из главных целей. Возможность поднять этот трофей в роли капитана будет чем-то особенным для меня»

Серджи Роберто хочет выиграть Лигу чемпионов в роли капитана «Барселоны».

«Не буду врать, это одна из главных целей после того, что произошло в последние годы.

Хотя я уже осуществил многие мечты, возможность поднять этот трофей в роли капитана будет чем-то особенным для меня», – сказал .

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