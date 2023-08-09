Роберто о победе в ЛЧ: «Для «Барсы» это одна из главных целей. Возможность поднять этот трофей в роли капитана будет чем-то особенным для меня»
Серджи Роберто хочет выиграть Лигу чемпионов в роли капитана «Барселоны».
«Не буду врать, это одна из главных целей после того, что произошло в последние годы.
Хотя я уже осуществил многие мечты, возможность поднять этот трофей в роли капитана будет чем-то особенным для меня», – сказал Роберто.
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«ЛЕ - тоже хороший турнир»
Насчет Арсенала не знаю, но команда симпатизирует. Все же уверен, что она уступает сити, несмотря на товарку. Да и может быть как в прошлом сезоне: стартанули резко и вышли вперед и под конец сдулись и упустили все.
Классико не будет думаю, особенно в финале. Да и если будет, то Мадрид играет против Барсы, как Барса против Баварии последние 3 года. Но все же пока по игре Барселона дойдет максимум до той стадии, где будет сильная команда, уж вообще печальная картина для меня, да и психология решает. А о какой психологии будет речь, если всех стариков почти распустили и тренер без опыта в еврокубках, тут только шишки набивать. По Реалу не знаю, что сказать, не смотрел, читаю только «аналитику» тех, кто смотрит матчи и пишет в группах. У них есть гений Анчи и старички с колоссальным опытом, которые могут гораздо дальше пройти. Хотя, опять же, удача очень многое решает, как всегда.
люди которые на спортсе ставят запятые как раз наоборот в школу еще ходят вот ты опять спалился💩💩💩🤓
Условно если бы Барса подписала к Гюндогану еще Беллингема, Диаби как двух звезд Бундеслиги, Кудуса, как топа Аякса и Молину, как одного из лучших крайков Лиги, то я бы поверил в победу Барсы в ЛЧ, а так нет.
Хотя могут отлететь от кого угодно с их то везением в последние годы.