«Хоффенхайм» арендовал Вегорста у «Бернли» на сезон

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Хоффенхайм Бернли Ваут Вегорст Футбол

Ваут Вегорст перешел в «Хоффенхайм».

Немецкий клуб арендовал объявил о подписании 31-летнего нападающего. Он перешел из «Бернли» на правах аренды на один сезон.

Вторую половину сезона-2022/23 Вегорст провел в аренде в «Манчестер Юнайтед». В рамках АПЛ он сыграл 17 матчей и отлчился 1 результативным пасом. 

Подробную статистику форварда сборной Нидерландов можно найти здесь

Фото: https://www.tsg-hoffenheim.de/

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4 комментария

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tfs
Будем честными, не пошло у него только в Англии. В Голландии, Германии и Турции забивал прилично! В любом случае удачи!
+4
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+4
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ман сити фейк
Наследник Вуда
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Дмитрий Чадаев
Там ему и место
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Спартак Уокер
В Германии точно будет забивать больше 10 за сезон
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