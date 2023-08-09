«Хоффенхайм» арендовал Вегорста у «Бернли» на сезон
Ваут Вегорст перешел в «Хоффенхайм».
Немецкий клуб арендовал объявил о подписании 31-летнего нападающего. Он перешел из «Бернли» на правах аренды на один сезон.
Вторую половину сезона-2022/23 Вегорст провел в аренде в «Манчестер Юнайтед». В рамках АПЛ он сыграл 17 матчей и отлчился 1 результативным пасом.
Подробную статистику форварда сборной Нидерландов можно найти здесь.
Фото: https://www.tsg-hoffenheim.de/
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