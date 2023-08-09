Андрей Канчельскис: «Истерика вокруг «Спартака» прекратится, когда первая команда с хорошим нападением накидает им целую авоську голов. Дыра в обороне – главная проблема на пути к титулу»

Андрей Канчельскис назвал главную проблему в игре «Спартака».

«Истерика вокруг « » прекратится, когда первая же команда с хорошим нападением накидает красно-белым целую авоську голов.

У «Спартака» годами плохо выстроена игра в обороне. Даже итальянец и экс-защитник Карерра не смог наладить игру у своих ворот. Дыра в обороне – главная проблема «Спартака» на пути к титулу. Какие-то шансы на чемпионство есть, но они призрачные», – сказал экс-футболист сборной России.

«Спартак» выиграл все 5 матчей на старте сезона с общим счетом 16:9. Следующую игру красно-белые проведут 11 августа – против «Урала».

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