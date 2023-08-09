Андрей Канчельскис: «Истерика вокруг «Спартака» прекратится, когда первая команда с хорошим нападением накидает им целую авоську голов. Дыра в обороне – главная проблема на пути к титулу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис назвал главную проблему в игре «Спартака».

«Истерика вокруг «Спартака» прекратится, когда первая же команда с хорошим нападением накидает красно-белым целую авоську голов.

У «Спартака» годами плохо выстроена игра в обороне. Даже итальянец и экс-защитник Карерра не смог наладить игру у своих ворот. Дыра в обороне – главная проблема «Спартака» на пути к титулу. Какие-то шансы на чемпионство есть, но они призрачные», – сказал экс-футболист сборной России.

«Спартак» выиграл все 5 матчей на старте сезона с общим счетом 16:9. Следующую игру красно-белые проведут 11 августа – против «Урала». 

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23 комментария

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Георгий Кузьминых
Дыру в обороне залатать можно, но дыру в мозгу боюсь что нет!
+23
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Ебздрогыч
Спартак играет по бразильской системе. Да, про шансы говорить трудно, но как минимум весело и интересно
+16
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Aleksey Yashin
А есть сейчас в России команды с хорошим нападением?
Динамо может Спартаку авоську накидать. Но и само от Спартака такую же авоську получит.
Зенит пока хромает на обе ноги в нападении.
У ЦСКА тоже не всё ок, Медина ушёл, Карраскаля пытаются продать, Обляков после травмы может не вернуться на уровень весны, Зе это Зе. Только Чалов стабильно радует.
У Краснодара и Локомотива тоже не всё гладко в атаке.
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Mihail0910
Коньчельскис,Мостовой, Петржела, Орлов - что бы мы делали без их мнения, но как дела с тренерской карьерой ?
+10
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Опа, Митяй
Ответ Denis_VD
Только с хорошим нападением у нас команды три на весь чемпионат.
Из них Спартак на полторы тянет
+6
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Георгий Кузьминых
У Андрея в голове порой такой ветер гуляет
+3
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Никому_никабельный
Вы бы в паре с Мостовым наладили. И в обороне и везде. Фрики футбольные. Только бы внимание на себя обратить. Лишь бы не забывали
+3
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Alex Chernov
"Истерика" вокруг Спартака не прекратится никогда! Это факт. 🙃
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Дмитрий Пузырёв
Главное, самим продолжать забивать! В новом сезоне красиво выходит у «Спартака»! :-)
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Denis_VD
Только с хорошим нападением у нас команды три на весь чемпионат.
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Василий Питерский
Говорят Стас Михайлов, тоже хорошо в дыры накидывает….
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Роман
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Ответ prus_3
Но-но-но, Зарема Карабасовна не любит разговоры про всякие там дыры. Она предпочитает речи о гладиаторах с увесистыми, остро отточенными копьями.
зарема это ваш адепт!вы её постоянно вспоминаете, а звонят ей похоже из Питера журналисты...болельщики Спартака хотят чтобы она вообще рот закрыла
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sp.msk.86
Когда у команды крен в атаку, то естественно будет. Лагая защита, сильная она может быть с топовыми защитниками, которых мы вряд ли можем себе позволить, ну или в параллельной вселенной, где Бердыев играет в атакующий футбол.
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Георгий Кузьминых
Дыру в обороне залатать можно, но дыру в мозгу боюсь что нет!
зачем вообще нам нужно знать мнение этого Конченолькиса,?
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Emirhan Amirov
Настоящий футбольный клуб не должен пропустить столько 4...... су@а..... 4 от любителей. Но Спартак может 💪 и акрону влететь 2 раза 👌. Циркачи, но не настоящие футболисты 🤑
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prus_3
Но-но-но, Зарема Карабасовна не любит разговоры про всякие там дыры. Она предпочитает речи о гладиаторах с увесистыми, остро отточенными копьями.
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Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
с утра уже с бутылкой
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Спартак Уокер
Как же этот Канчельски мерзок всех ненавидит
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Алексей Маликов
Вот что интересно.... Да, вчера пропустили 4, и в каждом матче оборона чудит. А вот кто помнит кубковый матч с "Краснодаром"? Там тоже пропустили, но... шансов сопернику практически не давали. Канчельскис та ещё субстанция, но в одном он прав. Дождёмся матчей с ЦСКА, "Зенитом", "Динамо". Вот там и посмотрим - ху из ху.
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lovec23
Большое спасибо горе экспертам и журналистам с тухлым запашком , после каждого матча Спартака идиотские разговоры о чемпионстве . Прошло 3 тура , а разговоров ..
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Алексей Петров
Так ..... этому больше не наливать!!!
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