Андрей Канчельскис: «Истерика вокруг «Спартака» прекратится, когда первая команда с хорошим нападением накидает им целую авоську голов. Дыра в обороне – главная проблема на пути к титулу»
Андрей Канчельскис назвал главную проблему в игре «Спартака».
«Истерика вокруг «Спартака» прекратится, когда первая же команда с хорошим нападением накидает красно-белым целую авоську голов.
У «Спартака» годами плохо выстроена игра в обороне. Даже итальянец и экс-защитник Карерра не смог наладить игру у своих ворот. Дыра в обороне – главная проблема «Спартака» на пути к титулу. Какие-то шансы на чемпионство есть, но они призрачные», – сказал экс-футболист сборной России.
«Спартак» выиграл все 5 матчей на старте сезона с общим счетом 16:9. Следующую игру красно-белые проведут 11 августа – против «Урала».
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Динамо может Спартаку авоську накидать. Но и само от Спартака такую же авоську получит.
Зенит пока хромает на обе ноги в нападении.
У ЦСКА тоже не всё ок, Медина ушёл, Карраскаля пытаются продать, Обляков после травмы может не вернуться на уровень весны, Зе это Зе. Только Чалов стабильно радует.
У Краснодара и Локомотива тоже не всё гладко в атаке.