Крыховяк перешел в «Абху» Саудовской Аравии. Польский хавбек расторг контракт с «Краснодаром»

Гжегож Крыховяк продолжит выступать в Саудовской Аравии.

Полузащитник заключил однолетний контракт с «Абхой». Также предусмотрена опция его продления.

Ранее 33-летний поляк расторг договор с «Краснодаром», заявив, что «не хотел возвращаться».

В сезоне-2022/23 Крыховяк выступал в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда.

Подробно со статистикой бывшего игрока «Локомотива» можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/abhafc