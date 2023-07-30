Крыховяк перешел в «Абху» Саудовской Аравии. Польский хавбек расторг контракт с «Краснодаром»

Теги трансферы высшая лига Саудовская Аравия Гжегож Крыховяк Краснодар Аль-Шабаб Эр-Рияд Абха Футбол

Гжегож Крыховяк продолжит выступать в Саудовской Аравии.

Полузащитник заключил однолетний контракт с «Абхой». Также предусмотрена опция его продления.

Ранее 33-летний поляк расторг договор с «Краснодаром», заявив, что «не хотел возвращаться».

В сезоне-2022/23 Крыховяк выступал в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда.

Подробно со статистикой бывшего игрока «Локомотива» можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/abhafc

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9 комментариев

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Жоржиньо Не Вейналдум
Борец за права человека нашел достойный свободный дом
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Аристарх Кочубей
Зачем вы так? Просто человек без принципов.
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Ahtarisiti
Козёл
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OldRedWhite
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Борец за права человека нашел достойный свободный дом
Эталон своего рода этот Гжегож )))
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Партизанен
Поляк одним словом
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tolstiy
ахахаха.... пшеки они такие принципильные...
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Николай Корягин
Локомотив очень удачно его сплавил, хотя бы за какие-то деньги
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