Крыховяк перешел в «Абху» Саудовской Аравии. Польский хавбек расторг контракт с «Краснодаром»
Гжегож Крыховяк продолжит выступать в Саудовской Аравии.
Полузащитник заключил однолетний контракт с «Абхой». Также предусмотрена опция его продления.
Ранее 33-летний поляк расторг договор с «Краснодаром», заявив, что «не хотел возвращаться».
В сезоне-2022/23 Крыховяк выступал в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда.
Подробно со статистикой бывшего игрока «Локомотива» можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/abhafc
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