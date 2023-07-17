Газизов о главном выводе по итогам работы в «Спартаке»: «Не доверять богатым»

Шамиль Газизов тремя словами описал время, проведенное в «Спартаке».

– Главный вывод из спартаковского периода?

– Не доверять богатым, – сказал бывший генеральный директор московского клуба.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. После ухода из клуба он неоднократно подавал судебные иски к клубу и его бывшему владельцу Леониду Федуну.

Газизов требует взыскать со «Спартака» 359,9 млн рублей (Metaratings)