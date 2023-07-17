Газизов о главном выводе по итогам работы в «Спартаке»: «Не доверять богатым»
Шамиль Газизов тремя словами описал время, проведенное в «Спартаке».
– Главный вывод из спартаковского периода?
– Не доверять богатым, – сказал бывший генеральный директор московского клуба.
Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. После ухода из клуба он неоднократно подавал судебные иски к клубу и его бывшему владельцу Леониду Федуну.
Газизов требует взыскать со «Спартака» 359,9 млн рублей (Metaratings)
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