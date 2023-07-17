Газизов о главном выводе по итогам работы в «Спартаке»: «Не доверять богатым»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Шамиль Газизов Футбол

Шамиль Газизов тремя словами описал время, проведенное в «Спартаке».

– Главный вывод из спартаковского периода?

– Не доверять богатым, – сказал бывший генеральный директор московского клуба.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. После ухода из клуба он неоднократно подавал судебные иски к клубу и его бывшему владельцу Леониду Федуну. 

Газизов требует взыскать со «Спартака» 359,9 млн рублей (Metaratings)

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15 комментариев

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Руслан Узденов
Главный вывод Спартака: в Башкирии не только славный мёд, но и отменные жулики.
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cektor
газизов сам тот еще шарлатан )))
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Ильдар Фарукшин
Газизов в Спартаке : Пришёл, увидел... Обосрался. Я думал поумней мужичок, а не падкий на бабло. И все топит и топит себя.
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Марксово Поле
Е.....ь, бедный нашёлся... Ладно ему зажали 100к рублей, при зарплате в 50к. Чел же по сути за просто так хочет миллионером стать.
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Faust Doc
Газизов удивительно некомпетентный чел! Пол мира почти 20 лет без проблем доили Федуна и только этот остался ни с чем!
гы гы гы
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Spartakus1984
Главный выывод которые делают богатые,не доверять прохиндеям типа Газизова,который захотел стать богатым сам себе выписывая ЗП под 100 млн.рублей.Привозя шлак в виде Урунова.
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Andy Tucker
«Да ты, я смотрю, холоп, не уймешься!»
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</c/>
Шамиль, создавай с ноля новый клуб и поднимай его как УФУ...прекращай себя топить!
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Марат Маратов
До Газизова дошло, что он зря судился с Федуном
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AaA
Ну и наглец!
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Алексей Мокеев
Ответ Ебздрогыч
– Главный вывод из спартаковского периода? – Судиться пока есть силы!
Бедняга, за полгода 400 лямов хочет
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