Грилиш раскритиковал The Sun за статью о его фото с девушками в отпуске: «Сколько еще дерьма вы напишете? Меня попросили сфотографироваться»

Джек Грилиш раскритиковал издание The Sun за статью о его фото с девушками.

Британский таблоид опубликовал фотографии из отпуска хавбека « » на Ибице, на которых позирует с девушками в обнимку. Статья вышла под заголовком «Лихой парень Джек: герой «Манчестер Сити» Джек Грилиш сделал хет-трик, обнявшись с третьей девушкой в отпуске после победы в Лиге чемпионов».

Однако, по словам футболиста, он лишь соглашался делать совместные фото по просьбе девушек.

«Эта газета 🤦‍♂️. Серьезно, сколько еще дерьма вы можете написать? Женщина попросила меня сфотографироваться вместе, когда отмечала свой девичник в клубе на Ибице, и я согласился. И это ваш заголовок?

Если бы я отказался фотографироваться, вы назвали бы меня высокомерным и грубым, но если фото есть, значит, заголовок будет таким?» – написал Грилиш, опубликовав скриншот статьи в инстаграме.

Отметим, что Грилиш встречается с моделью Сашей Эттвуд.

Саша Эттвуд – девушка Джека Грилиша. Познакомились, когда звезда «Ман Сити» только учился в школе «Астон Виллы»!

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