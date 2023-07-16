Грилиш раскритиковал The Sun за статью о его фото с девушками в отпуске: «Сколько еще дерьма вы напишете? Меня попросили сфотографироваться»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия светская хроника Джек Грилиш соцсети девушки и спорт брань Футбол

Джек Грилиш раскритиковал издание The Sun за статью о его фото с девушками.

Британский таблоид опубликовал фотографии из отпуска хавбека «Манчестер Сити» на Ибице, на которых Грилиш позирует с девушками в обнимку. Статья вышла под заголовком «Лихой парень Джек: герой «Манчестер Сити» Джек Грилиш сделал хет-трик, обнявшись с третьей девушкой в отпуске после победы в Лиге чемпионов».

Однако, по словам футболиста, он лишь соглашался делать совместные фото по просьбе девушек.

«Эта газета 🤦‍♂️. Серьезно, сколько еще дерьма вы можете написать? Женщина попросила меня сфотографироваться вместе, когда отмечала свой девичник в клубе на Ибице, и я согласился. И это ваш заголовок?

Если бы я отказался фотографироваться, вы назвали бы меня высокомерным и грубым, но если фото есть, значит, заголовок будет таким?» – написал Грилиш, опубликовав скриншот статьи в инстаграме.

Отметим, что Грилиш встречается с моделью Сашей Эттвуд.

Саша Эттвуд – девушка Джека Грилиша. Познакомились, когда звезда «Ман Сити» только учился в школе «Астон Виллы»!

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34 комментария

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trav
Ответ Buba
У алкоголика крышу снесло, можно понять.
сочувствую тебе мужик.
+78
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+74
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svft
Менди: "Сколько еще дерьма вы напишете? Меня попросили..."
+49
-5
+44
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Сикарио
Ригубирка пишет про секс, как будто бы сам знает, что это такое)))
+40
-3
+37
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HI MARS
Ответ Сикарио
Ригубирка пишет про секс, как будто бы сам знает, что это такое)))
Точняк)40 летний неудачник,который живет с мамой,не выходит из дома и тратит пол жизни на унижение на сайте)
+16
-4
+12
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Жан Поль Бельманда
Думаю Грилиш после завершения карьеры если не сопьётся то будет топовым медийным личностью)))
+12
-1
+11
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Эразм
Когда стоял где курили и сидел где наливали...
+11
-1
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Великий Алонсо
Ответ rigobersong
Скоро мужиков будут критиковать за секс с девушками:)
Тебя тогда точно не за что критиковать, расслабься
+12
-3
+9
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Under
так s*n, что он хотел
странно, зачем вообще ответил
+14
-6
+8
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Арман Мартиросян
The S*n самая мерзкая газета, что ещё от них ждать? Пора брать пример у Ливерпуля и бойкотировать этот мусор и в других городах.
+4
0
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itemme
Ответ Арман Мартиросян
Харизмы у него не отнимать .
В таких случаях говорят «харизмы ему не занимать»
А отнять как раз можно
+1
0
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Арман Мартиросян
Ответ Жан Поль Бельманда
Думаю Грилиш после завершения карьеры если не сопьётся то будет топовым медийным личностью)))
Харизмы у него не отнимать .
+1
0
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Мартинелли
Ответ Гаврила Ардалионович
Если бы он с мужыками сфотографировался, было бы в рамках повесточки, все бы одобряли.
Ну не знаю, зачем за всех отвечать, я не одобрял бы
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ Арман Мартиросян
The S*n самая мерзкая газета, что ещё от них ждать? Пора брать пример у Ливерпуля и бойкотировать этот мусор и в других городах.
Джеку на фоне повышенного внимания к его персоне пожелаю во второй половине 2023 года такой же хорошей игры, как и в первой👍
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rej1sta
Ответ Сикарио
Ригубирка пишет про секс, как будто бы сам знает, что это такое)))
Рыбак рыбака…)
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зак
Ответ Сикарио
Ригубирка пишет про секс, как будто бы сам знает, что это такое)))
Ригобер это чувак из Букиных))
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Glukinho
Ответ Эразм
Когда стоял где курили и сидел где наливали...
и лежал, где трахались
0
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Ес Жи
Ответ trav
сочувствую тебе мужик.
он про себя написал 😁
+1
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Кашшай Чакырович
Ответ erema.k_1991@mail.ru
Так надо было фоткаться с мужиками в обнимку, тогда они побоялись бы публиковать)))
Нет тогда бы они сказали ,какой молодец ,наш пацан ,наши ценности )) ведь когда мужчина и женщина вместе , на западе это уже преступление )
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erema.k_1991@mail.ru
Ответ Under
так s*n, что он хотел странно, зачем вообще ответил
Так надо было фоткаться с мужиками в обнимку, тогда они побоялись бы публиковать)))
+6
-6
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