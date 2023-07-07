Грилиш отыграл диджейский сет с DJ Fisher в ночном клубе Ибицы. Вингер «Сити» также посетил клуб брата Линекера

Джек Грилиш отыграл диджейский сет в ночном клубе на Ибице.

В социальных сетях распространилось видео из популярного ночного клуба Ибицы Hi, на котором полузащитник « » играет диджейский сет за пультом вместе с австралийским музыкальным продюсером DJ Fisher. На видео Грилиш вместе с диджеем подпрыгивают в такт музыке, зажигая публику. Как сообщает Daily Mail, вечеринка проходила в среду.

Также сообщается, что в четверг Грилиш посетил вечеринку в клубе младшего брата Гари Линекера Уэйна.

«Парни вернулись! Ежегодное фото из поездки на Ибицу», – написал Уэйн Линекер в инстаграме, опубликовав селфи с Грилишем.

Фото: instagram.com/waynelineker

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