Грилиш отыграл диджейский сет с DJ Fisher в ночном клубе Ибицы. Вингер «Сити» также посетил клуб брата Линекера

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Гари Линекер светская хроника Джек Грилиш музыка Футбол

Джек Грилиш отыграл диджейский сет в ночном клубе на Ибице.

В социальных сетях распространилось видео из популярного ночного клуба Ибицы Hi, на котором полузащитник «Манчестер Сити» играет диджейский сет за пультом вместе с австралийским музыкальным продюсером DJ Fisher. На видео Грилиш вместе с диджеем подпрыгивают в такт музыке, зажигая публику. Как сообщает Daily Mail, вечеринка проходила в среду.

Также сообщается, что в четверг Грилиш посетил вечеринку в клубе младшего брата Гари Линекера Уэйна.

«Парни вернулись! Ежегодное фото из поездки на Ибицу», – написал Уэйн Линекер в инстаграме, опубликовав селфи с Грилишем.

Фото: instagram.com/waynelineker

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5 комментариев

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JENNINGS
Желаю всем такого же отдыха, как у Джека Грилиша! И брать от жизни всё!
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Геннадий Тёкин
В Кофеманию не собирается?))
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lelouch
Опять напилься по-любому
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Breadslicer88
ну пора в рехаб уже наверно, а то к началу сезона может не успеть
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