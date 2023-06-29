Грилиш встретился с диджеем Тиесто в отпуске в Лас-Вегасе

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия светская хроника Джек Грилиш музыка Футбол

Джек Грилиш встретился с диджеем Тиесто во время отпуска в Лас-Вегасе.

Как сообщает Goal, полузащитник «Манчестер Сити» проводит отпуск в США. Во время отпуска Грилиш встретился со всемирно известным диджеем на одной из вечеринок в Лас-Вегасе.

Фото: instagram.com/resortsworldlv

В сезоне-2022/23 Джек Грилиш стал обладателем требла в составе «Манчестер Сити», выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице

Грилиш об алковечеринках после требла «Сити»: «Лучшие выходные в моей жизни. Всегда будет критика, что бы вы ни делали, меня это не особо беспокоит»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Ответ Бухгалтер2021
грилиш пора бы футболом заняться
Он уже всё выиграл.
Дайте человеку отдохнуть.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
На стиле, как бы не забил вообще на игру, после того как все выиграл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Громов 22
Джек , хорош бухать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
выходец из убежища
Ответ Бухгалтер2021
грилиш пора бы футболом заняться
Отпуск же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavjan
Ответ Бухгалтер2021
грилиш пора бы футболом заняться
представьте, вы в отпуске впервые за год, и вам пишут: "Бухгалтер, пора бы работой заняться! Налоговый период начался"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий