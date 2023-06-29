Грилиш встретился с диджеем Тиесто в отпуске в Лас-Вегасе
Джек Грилиш встретился с диджеем Тиесто во время отпуска в Лас-Вегасе.
Как сообщает Goal, полузащитник «Манчестер Сити» проводит отпуск в США. Во время отпуска Грилиш встретился со всемирно известным диджеем на одной из вечеринок в Лас-Вегасе.
Фото: instagram.com/resortsworldlv
В сезоне-2022/23 Джек Грилиш стал обладателем требла в составе «Манчестер Сити», выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице
Грилиш об алковечеринках после требла «Сити»: «Лучшие выходные в моей жизни. Всегда будет критика, что бы вы ни делали, меня это не особо беспокоит»
Дайте человеку отдохнуть.