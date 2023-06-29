Грилиш встретился с диджеем Тиесто в отпуске в Лас-Вегасе

Джек Грилиш встретился с диджеем Тиесто во время отпуска в Лас-Вегасе.

Как сообщает Goal, полузащитник « » проводит отпуск в США. Во время отпуска Грилиш встретился со всемирно известным диджеем на одной из вечеринок в Лас-Вегасе.

Фото: instagram.com/resortsworldlv

В сезоне-2022/23 стал обладателем требла в составе «Манчестер Сити», выиграв , Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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