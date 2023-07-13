«Галатасарай» арендовал Анхелиньо у «Лейпцига» с правом выкупа за 6 млн евро

Анхелиньо продолжит карьеру в «Галатасарае» .

Турецкий клуб арендовал защитника « » на один сезон. Сделка обошлась «Галатасараю» в 1,5 миллиона евро.

Также у стамбульской команды будет право выкупа футболиста за 6 миллионов евро. Зарплата Анхелиньо составит 2,3 млн евро за сезон.

Минувший сезон испанец провел в «Хоффенхайме» на правах аренды. Статистику бывшего защитника «Манчестер Сити» можно найти здесь.

Фото: https://www.galatasaray.org/