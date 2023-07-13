«Галатасарай» арендовал Анхелиньо у «Лейпцига» с правом выкупа за 6 млн евро

Теги Галатасарай высшая лига Турция трансферы РБ Лейпциг Анхелиньо Футбол

Анхелиньо продолжит карьеру в «Галатасарае» .

Турецкий клуб арендовал защитника «Лейпцига» на один сезон. Сделка обошлась «Галатасараю» в 1,5 миллиона евро. 

Также у стамбульской команды будет право выкупа футболиста за 6 миллионов евро. Зарплата Анхелиньо составит 2,3 млн евро за сезон. 

Минувший сезон испанец провел в «Хоффенхайме» на правах аренды. Статистику бывшего защитника «Манчестер Сити» можно найти здесь

Фото: https://www.galatasaray.org/

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Лоди, Анхелиньо… что с ними такое? Вот совсем недавно их слухи в топ-клубы отправляли, а теперь Марсель да Галатасарай. Еще Регилон из этой же плеяды.
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergen
Вообще не понимаю и в лейпциге и в хоффенхайме очень прилично играл, почему опять аренда еще и в турцию? Странные дела.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Achilles 21
а местные спецы на спортсе говорили что гвардиола не понимает в футболе когда с сити его сплавил
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
t n
я вообще не понимаю действий Анхелиньо, ощущение, что он просто бегает от конкуренции, не ну серьёзно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антибаскет Поповича
Скоро Анхелиньо в РФПЛ поедет, по ходу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0mk4
В сити помню хорошо играл ведь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий