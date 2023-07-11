Тренер «Аль-Насра» Каштру: «Роналду войдет в историю футбола. Тренировать лучших всегда приятно, Криштиану – в их числе»

Теги Криштиану Роналду Ботафого высшая лига Бразилия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру Футбол

Луиш Каштру поделился ожиданиями от работы с Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

«Тренировать лучших всегда приятно. Роналду входит в их число, это игрок, который войдет в историю футбола. Мне будет приятно работать с ним, как и со всеми остальными. Команда – это группа игроков, и о ней судят по тому, как они работают, играют, как общаются и ведут себя.

Игроки обретают силу в команде, и Роналду является ее частью. Он помогает другим игрокам, а они помогают ему. Наша цель – стать чемпионами! Звонил ли он мне? Никаких телефонных звонков не было.

Прежде чем принять предложение, важно понять, будет ли это хорошо для клуба и для нас самих, куда мы движемся. Я решаю сам, поступаю по совести, и я сделал бы это еще раз [приняв предложение «Аль-Насра»]. Я оставил после себя крепкую конструкцию, «Ботафого» – главный претендент на титул. Моя работа там была выполнена», – сказал новый главный тренер «Аль-Насра».

«Аль-Наср» возглавит тренер «Ботафого» Каштру. Его убедил Роналду (ESPN)

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17 комментариев

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panic!
ну вообще-то он уже вошел )
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Луизао фром мексика
Куда этот марокканский нарцисс войдёт то, максимум в тюрьму за поколеченья 4 детей и невыплату налогов в Испании
Это ты скорее в тюрьму попадешь, если будешь такой образ жизни вести и писать всякий бред
+6
-2
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noti22
Каштру теперь бездарный тренер для фанов МЛС
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LevK
Как будто говорит о каком-то перспективном игроке, который еще не достиг ничего, но у него яркое будущее) И такая очевидность, что КР входит в число лучших)
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Геннадий Тимченко
Ответ Даниил Гутин
Очень глупо говорить о том, что Роналду входит в число лучших, когда в прошлом сезоне в МЮ он именно что провалился. Да, он входил в число лучших года 3 назад, но точно не сейчас
ну вот пешевальд два года подряд проваливался с ПСЖ в плей-офф ЛЧ, но его поклонники всё равно продолжают его считать хорошим игроком🤣
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angliiskiilion
Ответ Даниил Гутин
Очень глупо говорить о том, что Роналду входит в число лучших, когда в прошлом сезоне в МЮ он именно что провалился. Да, он входил в число лучших года 3 назад, но точно не сейчас
последний крутой его год был в 2018 году, с тех пор потихоньку вниз по результативности, возраст берёт своё
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