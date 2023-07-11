Тренер «Аль-Насра» Каштру: «Роналду войдет в историю футбола. Тренировать лучших всегда приятно, Криштиану – в их числе»

Луиш Каштру поделился ожиданиями от работы с Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

«Тренировать лучших всегда приятно. Роналду входит в их число, это игрок, который войдет в историю футбола. Мне будет приятно работать с ним, как и со всеми остальными. Команда – это группа игроков, и о ней судят по тому, как они работают, играют, как общаются и ведут себя.

Игроки обретают силу в команде, и Роналду является ее частью. Он помогает другим игрокам, а они помогают ему. Наша цель – стать чемпионами! Звонил ли он мне? Никаких телефонных звонков не было.

Прежде чем принять предложение, важно понять, будет ли это хорошо для клуба и для нас самих, куда мы движемся. Я решаю сам, поступаю по совести, и я сделал бы это еще раз [приняв предложение «Аль-Насра»]. Я оставил после себя крепкую конструкцию, «Ботафого» – главный претендент на титул. Моя работа там была выполнена», – сказал новый главный тренер «Аль-Насра».

«Аль-Наср» возглавит тренер «Ботафого» Каштру. Его убедил Роналду (ESPN)