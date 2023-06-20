Фонд «Ветер Добрых Перемен» в Самаре провел шестой этап турнира для детей

17 июня 2023 года на территории тренировочной площадки «Самара Арена» состоялся шестой региональный этап Первого всероссийского детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей».

Восемь детских команд вышли поборолись за очередную путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года.

В решающем матче победу одержала команда «Искра», а команда «Единство» заняла второе место. Таким образом, команда «Искра» едет в Москву на суперфинал «Чемпионата Победителей».

Сразу после финального матча, детей ждали подарки от звезд российского футбола. Дети с ограниченными возможностями здоровья «Крылья мечты» сыграли «Звездный матч» против звезд футбола. После завершения «Звездного матча»,

состоялся гала-матч между командами детей и командой звезд российского футбола.

Игроки и болельщики каждой команды получили на память дипломы, медали, индивидуальные подарки и фотокарточки с автографами футболистов-участников

турнира. Также, в подарок каждому центру был передан кубок участника турнира, мяч и футболка, подписанные сборной России по футболу.



По результатам пяти предыдущих отборочных этапов финалистами Чемпионата Победителей стали: команда «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот» из г. Рязань, «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Саранск, команда ГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Пермь, команда «Наши дети» из г. Барнаул и команда «Интер-Пугачев» из Саратовской области.

Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.