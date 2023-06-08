«Спартак» ищет вингера на случай судебных проблем у Промеса (Metaratings)

«Спартак» приступил к поиску вингера на случай судебных проблем у Квинси Промеса.

Возможный новичок красно-белых должен быть уже состоявшимся игроком, но при этом обладать дальнейшей перспективой развития, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в шорт-листе « » находятся футболисты в возрасте от 23 до 28 лет, при этом предпочтение отдается левоногим. Если подходящий кандидат будет найден, то переход может состояться летом вне зависимости от исхода дел .

19 июня суд Амстердама вынесет решение по делу о нападении Промеса на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура запрашивает для 31-летнего нидерландца два года тюрьмы.

Кроме того, Промеса подозревают в наркоторговле.

Контракт вингера со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

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