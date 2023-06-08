«Спартак» ищет вингера на случай судебных проблем у Промеса (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Квинси Промес Футбол

«Спартак» приступил к поиску вингера на случай судебных проблем у Квинси Промеса.

Возможный новичок красно-белых должен быть уже состоявшимся игроком, но при этом обладать дальнейшей перспективой развития, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в шорт-листе «Спартака» находятся футболисты в возрасте от 23 до 28 лет, при этом предпочтение отдается левоногим. Если подходящий кандидат будет найден, то переход может состояться летом вне зависимости от исхода дел Промеса.

19 июня суд Амстердама вынесет решение по делу о нападении Промеса на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура запрашивает для 31-летнего нидерландца два года тюрьмы.

Кроме того, Промеса подозревают в наркоторговле.

Контракт вингера со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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16 комментариев

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Forte Live
Антони подойдёт?
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denis_wtf
Зиеша не выпускайте пока из страны
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Сижу на факсах Барселоны
Надо брать Кокорина 100%. Эквивалентный обмен с зоны
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Вова Пупкин
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Влипли КБ. Взяли кота в мешке, теперь голову ломают - что делать?
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Евгений Цыбулин
Так он просто не уедет из России,если вынесут обвинительное,да на паспорт подаст!)Тут у него,любовь фанатов клуба,деньги неплохие-ага,поедет Промес в тюрьму,делать ему больше нечего)
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Marienburg
Хочу в тюрьму - 2
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KOTOV71
Неплохой сериал. Смотрим дальше.
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Игорь Пичугин
Можно Влута из Урала взять.
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Михаил Зюбин
Кордобу из Краснодара нужно попробовать выкупить.
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kickass
Так Зиньковский играет на позиции Промеса.
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Owen_the_Simple
Ответ Дмитрий
Тебя не бросят в России, если ты: 1. Не в зоне затопления какой-нибудь ГЭС. 2. Не окружен где-нибудь в городе другой страны. 3. Имеешь средства заплатить за не бросание. 4. Тоже на диване и тоже никого не бросаешь.
Как же у тебя не припекает, Дмытро.
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