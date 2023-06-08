«Спартак» ищет вингера на случай судебных проблем у Промеса (Metaratings)
«Спартак» приступил к поиску вингера на случай судебных проблем у Квинси Промеса.
Возможный новичок красно-белых должен быть уже состоявшимся игроком, но при этом обладать дальнейшей перспективой развития, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, в шорт-листе «Спартака» находятся футболисты в возрасте от 23 до 28 лет, при этом предпочтение отдается левоногим. Если подходящий кандидат будет найден, то переход может состояться летом вне зависимости от исхода дел Промеса.
19 июня суд Амстердама вынесет решение по делу о нападении Промеса на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура запрашивает для 31-летнего нидерландца два года тюрьмы.
Кроме того, Промеса подозревают в наркоторговле.
Контракт вингера со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
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