Хавбек «Локомотива» Куликов интересен «Крыльям Советов»

в межсезонье может покинуть «Локомотив».

24-летний игрок интересен нескольким клубам Мир , в частности, «Крыльям Советов», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, самарцы рассматривают Куликова в связи с вероятным уходом Александра Коваленко и Сергея Бабкина.

Ранее стало известно, что « » готов продать Куликова.

В 19 матчах прошедшего сезона на счету полузащитника 1 голевая передача. Подробнее его статистика – здесь.

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