Хавбек «Локомотива» Куликов интересен «Крыльям Советов»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Даниил Куликов Футбол

Даниил Куликов в межсезонье может покинуть «Локомотив».

24-летний игрок интересен нескольким клубам Мир РПЛ, в частности, «Крыльям Советов», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, самарцы рассматривают Куликова в связи с вероятным уходом Александра Коваленко и Сергея Бабкина.

Ранее стало известно, что «Локомотив» готов продать Куликова.

В 19 матчах прошедшего сезона на счету полузащитника 1 голевая передача. Подробнее его статистика – здесь.

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1 комментарий

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LokoTen
Хороший вариант и для клуба и для игрока
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