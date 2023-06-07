Хавбек «Локомотива» Куликов интересен «Крыльям Советов»
Даниил Куликов в межсезонье может покинуть «Локомотив».
24-летний игрок интересен нескольким клубам Мир РПЛ, в частности, «Крыльям Советов», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, самарцы рассматривают Куликова в связи с вероятным уходом Александра Коваленко и Сергея Бабкина.
Ранее стало известно, что «Локомотив» готов продать Куликова.
В 19 матчах прошедшего сезона на счету полузащитника 1 голевая передача. Подробнее его статистика – здесь.
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