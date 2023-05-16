«Локомотиву» интересен защитник «Крыльев» Солдатенков. Отступные – около 150 млн рублей
«Локомотиву» интересен защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.
По данным «РБ Спорт», московский клуб проявляет серьезную заинтересованность в трансфере 26-летнего защитника. Агент футболиста Павел Андреев очень хочет, чтобы его клиент перешел именно в «Локо».
В контракте Солдатенкова с «Крыльями» прописаны отступные – около 150 млн рублей. Вероятно, что контракт Александра по окончании нынешнего сезона будет выкуплен.
Солдатенков – воспитанник футбольной школы «Чертаново». В нынешнем сезоне он провел 22 матча в Мир РПЛ и получил 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
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