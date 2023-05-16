«Локомотиву» интересен защитник «Крыльев» Солдатенков. Отступные – около 150 млн рублей

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Андреев агенты Александр Солдатенков Футбол

«Локомотиву» интересен защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

По данным «РБ Спорт», московский клуб проявляет серьезную заинтересованность в трансфере 26-летнего защитника. Агент футболиста Павел Андреев очень хочет, чтобы его клиент перешел именно в «Локо».

В контракте Солдатенкова с «Крыльями» прописаны отступные – около 150 млн рублей. Вероятно, что контракт Александра по окончании нынешнего сезона будет выкуплен.

Солдатенков – воспитанник футбольной школы «Чертаново». В нынешнем сезоне он провел 22 матча в Мир РПЛ и получил 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

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5 комментариев

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Матрёшка Ефросиьевна
Пора крылья переименовать в локомотив -2
+7
0
+7
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Dmitry Orlov
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Пора крылья переименовать в локомотив -2
Не "Локомотив-2", а "Казанка".
+2
0
+2
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Lokovernic
Welcome to Loko!
0
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Dmitry Orlov
Конечно нет проблем, когда в защите Солдатенков!
0
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KeepRiot
Лютый косячник
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