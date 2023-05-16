«Локомотиву» интересен защитник «Крыльев» Солдатенков. Отступные – около 150 млн рублей

«Локомотиву» интересен защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

По данным «РБ Спорт», московский клуб проявляет серьезную заинтересованность в трансфере 26-летнего защитника. Агент футболиста очень хочет, чтобы его клиент перешел именно в « ».

В контракте с «Крыльями» прописаны отступные – около 150 млн рублей. Вероятно, что контракт Александра по окончании нынешнего сезона будет выкуплен.

Солдатенков – воспитанник футбольной школы «Чертаново». В нынешнем сезоне он провел 22 матча в Мир и получил 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.