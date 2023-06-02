«Милан» и Леау продлили контракт до 2028 года

Теги Милан серия А Италия Рафаэл Леау Футбол

«Милан» продлил контракт с Рафаэлом Леау.

Новое соглашение «Милана» и 23-летнего вингера сборной Португалии рассчитано до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что зарплата Леау вырастет до 5 млн евро в год плюс бонусы, а его отступные составят 175 млн евро.

Рафаэл перешел в миланский клуб летом 2019 года. Он провел 162 матча за «россонери», забил 41 гол и сделал 29 ассистов. Португалец выиграл с командой скудетто в прошлом сезоне и был назван лучшим игроком чемпионата.

Леау забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 34 матчах Серии А в нынешнем сезоне. Его статистика – здесь.

Фото: acmilan.com

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23 комментария

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error505
Отличная новость для Милана! Удачи! ⚫🔴
+27
-1
+26
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Игорь Новиков
Суперновость! Теперь нужно усилить состав - и в путь!
+16
-2
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niru
Шикарная новость! Удачи,и без травм!
+7
0
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NuevoCinemaParadiso
Хорошая новость для всех участников процесса (Милан, Леау и бывшие клубы)
+3
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fc_champion
Теперь надо равносильный правый атакующий фланг, жаль, тему с Ассенсио не дожали прошлым летом
+4
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Direct free kick
Ответ 0rbit
«Мальдини не умеет продлять и сохранять игроков» говорили они начиная с Тео. Тео - 2026 Томори - 2027 Калулу - 2027 Тонали - 2027 Беннасер - 2027 Жиру - 2024 РАФА - 2028✅ Меньян - 🔜 Всех кого подписало нынешнее руководство всех продлили. А Кесс и Чулпан это изначально «в семье не без урода» А как же я рад, что Джиджо долго мялся и пришёл Мик.
Нормальные люди играют за главный клуб Италии. А продажные - в соотвествующих местах, хотя у червей чахлан уже своей, что позорит их же
+1
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0rbit
Ответ Зубы Дзюбы
5 млн евро в год. Сколько там Малком в зените получает?
+2 легкодоступными бонусами. Вообще у него не простая структура зп, за след сезон он получит 7 млн. Потом около 5. Средняя зп Леау будет составлять 6,5 млн в год чистыми. Один из самых высокооплачиваемых игроков Серии А на ряду с Лаутаро, Щесны ( лол), Рабьо, Погба и Лукаку.
+1
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0rbit
Ответ fc_champion
Теперь надо равносильный правый атакующий фланг, жаль, тему с Ассенсио не дожали прошлым летом
лол, Асенсио днище без скорости и травмат, единственное что умеет бить хорошо.
А Рафа - это искусство.
Кто его не дожал? у него запрос 6 млн. А в псж будет получать 8+2
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Вадим Полищук
Ответ fc_champion
Теперь надо равносильный правый атакующий фланг, жаль, тему с Ассенсио не дожали прошлым летом
А этим такую зарплату, как он хочет, мы не можем ему дать, а так, фланги были бы прекрасные
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0rbit
Интересно а «эксперты» называвшие его «вторым Ньянгом» сейчас тоже радуются...Вопрос риторический, давно переобулись.
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0rbit
«Мальдини не умеет продлять и сохранять игроков» говорили они начиная с Тео.
Тео - 2026
Томори - 2027
Калулу - 2027
Тонали - 2027
Беннасер - 2027
Жиру - 2024
РАФА - 2028✅
Меньян - 🔜

Всех кого подписало нынешнее руководство всех продлили.

А Кесс и Чулпан это изначально «в семье не без урода»
А как же я рад, что Джиджо долго мялся и пришёл Мик.
+1
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Зубы Дзюбы
5 млн евро в год.

Сколько там Малком в зените получает?
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0rbit
Рафаэль Алешандре да Консейсао Леау- We goo 🏄🏾‍♂️🔴⚫️

Отдайте этому отцу 7ку или 10ку.
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Milan Sach
Хорошая новость. Прям вовремя. Надеюсь Мальдини и ко смогут усилить все позиции и доказать всем что не с проста занимают эти должности в руководстве клуба. Ещё бы свой стадион Милану и серьезные вливания в виде €€€€€€
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Евгений Кузнецов
ну все псж реалы вставайтев очередьи предлагайте 200
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av_ nik
В заголовке 2028 год, а в тексте 2018. Поправьте плиз🤓
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саша балан
ну прям очень хорошая новость еще и за 5 млн. Браво Мальдини и ко. за лето частично реабилитированы
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Разрыв Пуканов
Отлично! Теперь пара-тройка усилений и вперед за скудетто!
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Георгий Гуляев
Это хорошо конечно, но руководству ещё предстоит небольшая чистка состава и грамотная закупка.
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Толмач
Это шикарно!
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as009595@icloud.com
Отличная новость👍
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Макс Фет
Ответ 0rbit
+2 легкодоступными бонусами. Вообще у него не простая структура зп, за след сезон он получит 7 млн. Потом около 5. Средняя зп Леау будет составлять 6,5 млн в год чистыми. Один из самых высокооплачиваемых игроков Серии А на ряду с Лаутаро, Щесны ( лол), Рабьо, Погба и Лукаку.
Погба (лол), Лукаку (лол)
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0rbit
Ответ Макс Фет
Погба (лол), Лукаку (лол)
Ну Лукаку после нг другой игрок, если уж по-честному.
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