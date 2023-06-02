«Милан» и Леау продлили контракт до 2028 года
«Милан» продлил контракт с Рафаэлом Леау.
Новое соглашение «Милана» и 23-летнего вингера сборной Португалии рассчитано до лета 2018 года.
Ранее сообщалось, что зарплата Леау вырастет до 5 млн евро в год плюс бонусы, а его отступные составят 175 млн евро.
Рафаэл перешел в миланский клуб летом 2019 года. Он провел 162 матча за «россонери», забил 41 гол и сделал 29 ассистов. Португалец выиграл с командой скудетто в прошлом сезоне и был назван лучшим игроком чемпионата.
Леау забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 34 матчах Серии А в нынешнем сезоне. Его статистика – здесь.
Фото: acmilan.com
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А Рафа - это искусство.
Кто его не дожал? у него запрос 6 млн. А в псж будет получать 8+2
Тео - 2026
Томори - 2027
Калулу - 2027
Тонали - 2027
Беннасер - 2027
Жиру - 2024
РАФА - 2028✅
Меньян - 🔜
Всех кого подписало нынешнее руководство всех продлили.
А Кесс и Чулпан это изначально «в семье не без урода»
А как же я рад, что Джиджо долго мялся и пришёл Мик.
Сколько там Малком в зените получает?
Отдайте этому отцу 7ку или 10ку.