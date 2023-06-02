«Милан» и Леау продлили контракт до 2028 года

«Милан» продлил контракт с Рафаэлом Леау.

Новое соглашение « » и 23-летнего вингера сборной Португалии рассчитано до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что зарплата Леау вырастет до 5 млн евро в год плюс бонусы, а его отступные составят 175 млн евро.

перешел в миланский клуб летом 2019 года. Он провел 162 матча за «россонери», забил 41 гол и сделал 29 ассистов. Португалец выиграл с командой скудетто в прошлом сезоне и был назван лучшим игроком чемпионата.

Леау забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 34 матчах Серии А в нынешнем сезоне. Его статистика – здесь.

Фото: acmilan.com

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