Агент Дуарте: «Последние высказывания об Алексисе – сумасшествие! Абсолютно непрофессионально»
Агент Алексиса Дуарте прокомментировал критику в адрес футболиста.
Защитник «Спартака» получил красную карточку во втором тайме матча Мир РПЛ против «Зенита» (2:3).
На 75-й минуте Дуарте был удален за удар Малкома шипами в голень в подкате.
«Последние высказывания об Алексисе – сумасшествие! Абсолютно непрофессионально.
Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьезно», – сказал футбольный агент Августо Параха.
23-летний игрок провел шесть матчей за красно-белых в нынешнем сезоне.
Канчельскис об удалении Дуарте: «Он сумасшедший, откуда «Спартак» его взял? Такие подкаты вообще запрещено делать»
Ну конечно тот Кариока в нынешнем Спартаке лидер в центре был бы