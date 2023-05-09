Агент Дуарте: «Последние высказывания об Алексисе – сумасшествие! Абсолютно непрофессионально»

Агент Алексиса Дуарте прокомментировал критику в адрес футболиста.

Защитник « » получил красную карточку во втором тайме матча Мир против «Зенита» (2:3).

На 75-й минуте был удален за удар Малкома шипами в голень в подкате.

«Последние высказывания об Алексисе – сумасшествие! Абсолютно непрофессионально.

Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьезно», – сказал футбольный агент Августо Параха.

23-летний игрок провел шесть матчей за красно-белых в нынешнем сезоне.

Канчельскис об удалении Дуарте: «Он сумасшедший, откуда «Спартак» его взял? Такие подкаты вообще запрещено делать»