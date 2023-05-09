Агент Дуарте: «Последние высказывания об Алексисе – сумасшествие! Абсолютно непрофессионально»

Теги Спартак премьер-лига Россия агенты Алексис Дуарте Футбол

Агент Алексиса Дуарте прокомментировал критику в адрес футболиста.

Защитник «Спартака» получил красную карточку во втором тайме матча Мир РПЛ против «Зенита» (2:3).

На 75-й минуте Дуарте был удален за удар Малкома шипами в голень в подкате.

«Последние высказывания об Алексисе – сумасшествие! Абсолютно непрофессионально.

Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьезно», – сказал футбольный агент Августо Параха.

23-летний игрок провел шесть матчей за красно-белых в нынешнем сезоне.

Канчельскис об удалении Дуарте: «Он сумасшедший, откуда «Спартак» его взял? Такие подкаты вообще запрещено делать»

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43 комментария

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Барыга блинами
А Кофрие был не так уж и плох по сравнению с этим персонажем
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RAMIK
Ответ Екн Лор
Дуарте пока идёт по стопам Кариоки и Педро Роши
Кариока был хорошим игроком для РПЛ. Играл при каждом тренере,хотя были деньги купить нового.
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Nick Crosier
Что в голове у человека,который на бровке летит шипами в сумашедший подкат, при этом какой то явной угрозы от Малкома нет. А тут и травму может нанести и команду пррсто подставить.И ладно бы это был его первый серьезный косяк.
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Аркадий Аркадич
Ответ 1футбол1
Спартак за бешенные деньги покупает неликвид. Потом ноет что у Зенита есть Малком. Сложить в сумме сколько было потрачено на таких Дуарате и выплаты агентам могли бы двух трёх Малкомов купить.
Очень классно сравнивать игрока за 4млн с игроком за 40млн. По зенитовски, я бы сказал.
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Брэд Либил
Ответ Екн Лор
Дуарте пока идёт по стопам Кариоки и Педро Роши
как можно Кариоку ставить в один ряд с Рошей? 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Вондроушова
Ответ Екн Лор
Дуарте пока идёт по стопам Кариоки и Педро Роши
Сквозь годы приходит понимание, что Кариока был далеко не слабым опорником, хоть его и высмеивал безбожно Бубнов.
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Олег Мохов
Ответ Екн Лор
Дуарте пока идёт по стопам Кариоки и Педро Роши
скорее по стопам Петковича
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Konstantin Zorin
По трём матчам делать выводы о парне рановато. Демаю он не зря признавался лучшим защитником Парагвая. А клоунов слушать не надо.
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Дмитрий Калашников
Ответ Барыга блинами
А Кофрие был не так уж и плох по сравнению с этим персонажем
он очень неплох сейчас в Клермоне!
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dedushka
Вредителя какого-то купили
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Glukinho
Ответ Екн Лор
Дуарте пока идёт по стопам Кариоки и Педро Роши
и по голеням Малкома
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fil_spb
Зато забег Дуарте в матче с Краснодаром, где он спекся за 10 метров и бросил бежать, а соперник в итоге забил, это верх профессионализма. Профессиональнее только менеджмент Спартака, который в качестве самой дорогой зимней покупки всей РПЛ, прикупили себе парагвайского Рассказова.
+7
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Вася Васильков
Надеюсь после полноценной предсезонка и адаптации покажет свою лучшую игру
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Вондроушова
Ответ Барыга блинами
А Кофрие был не так уж и плох по сравнению с этим персонажем
Матч с Лестером (не помню, дома или на выезде) был его бенефисом
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Chernoy
Он точно знает, он профи, не профи не слил бы за 4 ляма такого игрока
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Сергей Круглов
Ответ Екн Лор
Дуарте пока идёт по стопам Кариоки и Педро Роши
А при чем тут Кариока? Ты сам то понял, что написал?
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Юрий Кечко
Ответ Антон Белименко
Ну насчёт Кариоки зря, он у Валеры был железным игроком основы, он на поле не косячил, но и хорошего было мало, только голы Зениту и Спортингу помнятся
Кариока прокаченная версия Шешукова)))
Ну конечно тот Кариока в нынешнем Спартаке лидер в центре был бы
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Сергей Орлов
Ответ Олег Мохов
скорее по стопам Петковича
Душана)
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Abriel
Ответ Сергей Круглов
Теперь этого персонажа и палками из Спартака не выгонишь
аналог Пьюигринье
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Дмитрий Калашников
Ответ Антон Белименко
Ну насчёт Кариоки зря, он у Валеры был железным игроком основы, он на поле не косячил, но и хорошего было мало, только голы Зениту и Спортингу помнятся
Бенфике
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Антон Белименко
Ответ Екн Лор
Дуарте пока идёт по стопам Кариоки и Педро Роши
Ну насчёт Кариоки зря, он у Валеры был железным игроком основы, он на поле не косячил, но и хорошего было мало, только голы Зениту и Спортингу помнятся
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Vamosalaplaya
Агент делает то, что должен.
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Юрий Зубов
Ответ Екн Лор
Дуарте пока идёт по стопам Кариоки и Педро Роши
Скорее по стопам Кофрие
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Abriel
Ответ Сергей К
в Спартаке всегда должен быть "Мукунку"...)
он хороший!(с) Романцев
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OldRedWhite
Ответ Дмитрий Калашников
он очень неплох сейчас в Клермоне!
Во всяком случае - стабильный игрок основы )))
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