Защитник «Акрона» Ходжаниязов о тратах: «50 тысяч в месяц в Тольятти за глаза хватает. В бытовом плане не хуже Питера, европейского города – все под рукой»

Теги Первая лига Джамалдин Ходжаниязов Матч ТВ деньги Акрон Футбол

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов доволен жизнью в Тольятти.

– Как вам жизнь в Тольятти после Санкт‑Петербурга, Дании?

– Очень комфортно. Я же здесь вырос, весь город знаю вдоль и поперек.

– Есть что‑то, чего не хватает?

– Все более чем устраивает. У меня режим: дом – тренировка – дом. В бытовом плане Тольятти не хуже Санкт‑Петербурга или какого‑то европейского города. Здесь хорошо и спокойно, все под рукой.

– Сколько денег в месяц нужно для комфортной жизни в Тольятти? В районе ста?

– Сто тысяч? Нет, это очень много для Тольятти. Ну, я столько не трачу. Пятьдесят тысяч в месяц хватает за глаза, если мы говорим про базовые потребности. Здесь процентов на двадцать цены ниже, чем в Москве или Санкт‑Петербурге, – сказал Ходжаниязов.

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66 комментариев

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Metalloid
Ответ Marat_NJL
Очень интересное сравнение в бытовом плане Тольятти с европейским городом. Типа Тольятти на уровне Орхуса где-то?))
А что не так с Тольятти? Вы там были? Или в Орхусе? Тольятти в 3 раза крупнее, населения больше, инфраструктура отличная, так же набережная? Что за слепое преклонение западу? Уровень сервиса у нас практически во всём лучше, если не брать совсем дешманский сектор, остальное примерно такое же. В маленьких городах хуже, конечно, но в крупных всё отлично. Я просто ездил в Тольятти недавно, реально хороший город.
+79
-12
+67
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Baobabb forever
Ответ Stan789
За глаза прямо?) Особенно если ипотека, кредит на тазик и т.д. Я сейчас не работая и максимально аскетично пытаясь жить, трачу тысяч 40. Кредитов и ипотек нет, мясо не ем (не из-за экономии), курю сигареты, алкоголь не пью. Короче 50 тысяч рублей и «за глаза» это что то с разных вселенных в 2023-м.
так у тебя из 40 минимум 6,5 на сиги уходит))
ну а вообще на 50 в соло можно, если без кредитов ипотек и как сказал Джамал только на базовые потребности
+48
-3
+45
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AryanPamir
Ответ Ебздрогыч
Все под рукой - это лучшее описание советской кухни в хрущевке
Где-то улыбнулись японцы с квартирами в 15-20 кв м)
+40
-4
+36
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Marat_NJL
Очень интересное сравнение в бытовом плане Тольятти с европейским городом. Типа Тольятти на уровне Орхуса где-то?))
+34
-18
+16
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Stan789
За глаза прямо?)
Особенно если ипотека, кредит на тазик и т.д.

Я сейчас не работая и максимально аскетично пытаясь жить, трачу тысяч 40.
Кредитов и ипотек нет, мясо не ем (не из-за экономии), курю сигареты, алкоголь не пью.

Короче 50 тысяч рублей и «за глаза» это что то с разных вселенных в 2023-м.
+29
-16
+13
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Metalloid
Ответ Stan789
За глаза прямо?) Особенно если ипотека, кредит на тазик и т.д. Я сейчас не работая и максимально аскетично пытаясь жить, трачу тысяч 40. Кредитов и ипотек нет, мясо не ем (не из-за экономии), курю сигареты, алкоголь не пью. Короче 50 тысяч рублей и «за глаза» это что то с разных вселенных в 2023-м.
Так сейчас мясо дешевле овощей ) А вообще хз как ты так, если исключить алкоголь, то я, жря очень много и всегда с мясом, в месяц трачу 20-30к на еду, в зависимости от желаний. Не ограничивая себя, еслиб ограничивал и 10 за глаза, питаясь мясом каждый день. Так что он всё правильно сказал.
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Максим Левицкий
"50 тысяч в месяц хватает за глаза"

Интересно как на это отреагирует отечественный либерал, который показывает на Европу и вопит какие там зп, при этом 50к хватило бы максимум на снятие комнаты в обшарпанной общаге с соответствующим контингентом и еду с параши
+31
-21
+10
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Metalloid
Ответ Максим Левицкий
"50 тысяч в месяц хватает за глаза" Интересно как на это отреагирует отечественный либерал, который показывает на Европу и вопит какие там зп, при этом 50к хватило бы максимум на снятие комнаты в обшарпанной общаге с соответствующим контингентом и еду с параши
Скажет, что это враньё и спортсмена всем обеспечивает клуб, а 50 это ему на конфетки. Вы что, им уже давно кац сказал, как реагировать )
+21
-11
+10
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kokakoka
Тольятти - крупнейший по населению город, не являющийся столицей региона. Но до Самары как до Луны. И уж тем более сравнение с Питером нелепо.
+12
-3
+9
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Ромарио163
Ответ Матвей Суицидин
это если здоровья вагон, и кроме Жигулёвского моря нет желания ничего повидать.
и Жигулёвского пива. Вот в 50 тр и уложишься
+10
-2
+8
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Anna Kovaleva
Ответ фанат-жизни-
ну только почему то в этой самой европе старики на свою пенсию путешествуют по миру не задумываясь ни о чем, а не продают последнее чтобы выжить.
Крайне ограниченный процент стариков из ограниченного числа стран Европы живёт так, как Вы описываете.
+6
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KingOfTheDivan
Ответ Максим Левицкий
"50 тысяч в месяц хватает за глаза" Интересно как на это отреагирует отечественный либерал, который показывает на Европу и вопит какие там зп, при этом 50к хватило бы максимум на снятие комнаты в обшарпанной общаге с соответствующим контингентом и еду с параши
Только вот в той же Дании и зарплаты то не по 50к. А так есть различные экономические показатели по типу реального уровня зарплат или покупательской способности, где Россия все равно далеко не в лидерах
+12
-6
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Aleksey Yashin
"В бытовом плане Тольятти не хуже Санкт‑Петербурга или какого‑то европейского города"

Всё потому что название европейское, в честь итальянца Пальмиро Тольятти :)
+7
-1
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Андрей Балабаев
Ответ FNT
В Орхусе Мишленовские рестораны есть, гений, и одна из лучших больниц в Дании. Про разницу в заработках, возможностях жителей и их вовлечении в глобальный мир говорить смешно. Про цену квадратного метра точно не будем говорить, потому что это совсем смешно. И да, я был в обоих городах. "Слепое преклонение", ***. Совсем со своей пропагандой с ума посходили. Никто не спорит с тем, что в России, как и в любой стране второго мира, в целом можно абсолютно нормально жить. В столицах так вообще много хорошего. Но сравнивать условия в ней и в странах топ-10 по уровню жизни, еще и через губу, - бред сумасшедшего. Спорить с тобой никто не будет, если что. Это бесплатный урок.
Все эти мишленовские звёзды- развод лохов.
+5
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denimo21
Ответ Metalloid
А что не так с Тольятти? Вы там были? Или в Орхусе? Тольятти в 3 раза крупнее, населения больше, инфраструктура отличная, так же набережная? Что за слепое преклонение западу? Уровень сервиса у нас практически во всём лучше, если не брать совсем дешманский сектор, остальное примерно такое же. В маленьких городах хуже, конечно, но в крупных всё отлично. Я просто ездил в Тольятти недавно, реально хороший город.
Я в командировке жил 4 месяца в Тольятти. Мне понравился город больше чем Самара даже. И до знаменитого теперь жигулевска рукой подать
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Алексей Ненахов
Ответ AryanPamir
Где-то улыбнулись японцы с квартирами в 15-20 кв м)
Это огромные для них , я читал там вообще 5кв.м у многих
+5
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CuauhtemokBlanco
Ответ Stan789
За глаза прямо?) Особенно если ипотека, кредит на тазик и т.д. Я сейчас не работая и максимально аскетично пытаясь жить, трачу тысяч 40. Кредитов и ипотек нет, мясо не ем (не из-за экономии), курю сигареты, алкоголь не пью. Короче 50 тысяч рублей и «за глаза» это что то с разных вселенных в 2023-м.
многовато как-то уходит
+4
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Алексей Ильин
Ответ Stan789
Ты на алкоголь за выходные тратишь больше чем я в месяц на сигареты. Ну и я веду учёт каждого своего рубля, так что я всё прекрасно замечаю, что куда и зачем уходит.
Про траты на алкоголь ты пытаешься рассказать человеку, который в принципе не пьёт и не курит. Твои попытки привязать своих тараканов другому незнакомому человеку выдают в тебе обыкновенную реакцию горения под седалищем, аривидерчи.
+4
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Слутск Халлского
Ответ AryanPamir
Где-то улыбнулись японцы с квартирами в 15-20 кв м)
В Японии население чуть меньше чем в РФ живет на территории меньше Камчатки, так что сравнение не совсем корректно
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never20
Ответ FNT
В Орхусе Мишленовские рестораны есть, гений, и одна из лучших больниц в Дании. Про разницу в заработках, возможностях жителей и их вовлечении в глобальный мир говорить смешно. Про цену квадратного метра точно не будем говорить, потому что это совсем смешно. И да, я был в обоих городах. "Слепое преклонение", ***. Совсем со своей пропагандой с ума посходили. Никто не спорит с тем, что в России, как и в любой стране второго мира, в целом можно абсолютно нормально жить. В столицах так вообще много хорошего. Но сравнивать условия в ней и в странах топ-10 по уровню жизни, еще и через губу, - бред сумасшедшего. Спорить с тобой никто не будет, если что. Это бесплатный урок.
Россия не страна второго мира, а Орхусе этом намного говеннее чем в Тольяти при одинаковых заработках. И да, мишленовские звезды - полный лохотрон
+3
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Diego 95
Ответ Metalloid
А что не так с Тольятти? Вы там были? Или в Орхусе? Тольятти в 3 раза крупнее, населения больше, инфраструктура отличная, так же набережная? Что за слепое преклонение западу? Уровень сервиса у нас практически во всём лучше, если не брать совсем дешманский сектор, остальное примерно такое же. В маленьких городах хуже, конечно, но в крупных всё отлично. Я просто ездил в Тольятти недавно, реально хороший город.
Я большую часть жизни прожил в Москве,так же удалось пожить во многих крупных городах многих стран,скажу как есть Москва не только не уступает,а многих опережает в нескольких сферах
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Stan789
Ответ Вовик Кузя
а какие сигареты куришь? Сколько пачка стоит?
Я всегда курил Парламент, который нынче называется найт блю, но сейчас у меня в шкафу лежит так же блок кэмела за 150 рублей), но я сейчас не курю пачку в день, плюс всяких попрошаек с рабочей курилки нет)
Хватит в общем о табаке.
Всем здоровья!)
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Сергей Лепехин
50 тысяч в месяц чего, баксов ?
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gPk
Ответ юра георгиевский
Я помню этого футболиста, когда Зенит тренировал Лучано Спаллетти. Не буду лукавить, скажу честно, что Ходжиниязов - футболист не РПЛ, а ФНЛ, где сейчас и находится. Ничего личного, только бизнес.
А он из себя строит топового футболиста? Или кто-то об этом чэ здесь утверждает?
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Александр Сас
Ответ pq
есмли не пить по барам, то я вообще не могу понять, на что можно потратить 50 тысяч в месяц. ну, разве что действительно неплохие шмотки покупать постоянно
Обычно такие люди ходят стричься в барбершопы с 1к за стрижку, покупают дорогие абонементы на фитнес; да даже обыкновенные потребности покрывают дорогими продуктами, закупая, к примеру, вместо обычного молока, какое-нибудь дорогое по 200р за литр. А потом рассказывают, что кое-как сводят концы с концами и что им даже 100к в месяц очень мало. Знавал таких. И вот что у них в голове?
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