Защитник «Акрона» Ходжаниязов о тратах: «50 тысяч в месяц в Тольятти за глаза хватает. В бытовом плане не хуже Питера, европейского города – все под рукой»

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов доволен жизнью в Тольятти.

– Как вам жизнь в Тольятти после Санкт‑Петербурга, Дании?

– Очень комфортно. Я же здесь вырос, весь город знаю вдоль и поперек.

– Есть что‑то, чего не хватает?

– Все более чем устраивает. У меня режим: дом – тренировка – дом. В бытовом плане Тольятти не хуже Санкт‑Петербурга или какого‑то европейского города. Здесь хорошо и спокойно, все под рукой.

– Сколько денег в месяц нужно для комфортной жизни в Тольятти? В районе ста?

– Сто тысяч? Нет, это очень много для Тольятти. Ну, я столько не трачу. Пятьдесят тысяч в месяц хватает за глаза, если мы говорим про базовые потребности. Здесь процентов на двадцать цены ниже, чем в Москве или Санкт‑Петербурге, – сказал .

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