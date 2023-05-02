Защитник «Акрона» Ходжаниязов о тратах: «50 тысяч в месяц в Тольятти за глаза хватает. В бытовом плане не хуже Питера, европейского города – все под рукой»
Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов доволен жизнью в Тольятти.
– Как вам жизнь в Тольятти после Санкт‑Петербурга, Дании?
– Очень комфортно. Я же здесь вырос, весь город знаю вдоль и поперек.
– Есть что‑то, чего не хватает?
– Все более чем устраивает. У меня режим: дом – тренировка – дом. В бытовом плане Тольятти не хуже Санкт‑Петербурга или какого‑то европейского города. Здесь хорошо и спокойно, все под рукой.
– Сколько денег в месяц нужно для комфортной жизни в Тольятти? В районе ста?
– Сто тысяч? Нет, это очень много для Тольятти. Ну, я столько не трачу. Пятьдесят тысяч в месяц хватает за глаза, если мы говорим про базовые потребности. Здесь процентов на двадцать цены ниже, чем в Москве или Санкт‑Петербурге, – сказал Ходжаниязов.
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ну а вообще на 50 в соло можно, если без кредитов ипотек и как сказал Джамал только на базовые потребности
Особенно если ипотека, кредит на тазик и т.д.
Я сейчас не работая и максимально аскетично пытаясь жить, трачу тысяч 40.
Кредитов и ипотек нет, мясо не ем (не из-за экономии), курю сигареты, алкоголь не пью.
Короче 50 тысяч рублей и «за глаза» это что то с разных вселенных в 2023-м.
Интересно как на это отреагирует отечественный либерал, который показывает на Европу и вопит какие там зп, при этом 50к хватило бы максимум на снятие комнаты в обшарпанной общаге с соответствующим контингентом и еду с параши
Всё потому что название европейское, в честь итальянца Пальмиро Тольятти :)
Хватит в общем о табаке.
Всем здоровья!)