Гончаренко об 1:1 с «Краснодаром»: «Урал» мог даже выиграть. Во 2-м тайме мы стали активнее»

Теги премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Краснодар Футбол

Виктор Гончаренко оценил ничью «Урала» с «Краснодаром» (1:1) в Мир РПЛ.

«В первом тайме нам не хватало движения, сонное состояние какое-то было.

Во втором тайме мы стали более активными. Наверное, по тем моментам, которые создали, могли сегодняшний матч даже выиграть. Но важно то, что мы набрали очко. Конечно, хотелось бы выиграть, и предпосылки для этого были», – сказал главный тренер «Урала».

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1 комментарий

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micka
Краснодар тоже мог забить. Ничья справедливый результат.
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