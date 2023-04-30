Гончаренко об 1:1 с «Краснодаром»: «Урал» мог даже выиграть. Во 2-м тайме мы стали активнее»

Виктор Гончаренко оценил ничью «Урала» с «Краснодаром» (1:1) в Мир РПЛ.

«В первом тайме нам не хватало движения, сонное состояние какое-то было.

Во втором тайме мы стали более активными. Наверное, по тем моментам, которые создали, могли сегодняшний матч даже выиграть. Но важно то, что мы набрали очко. Конечно, хотелось бы выиграть, и предпосылки для этого были», – сказал главный тренер « ».

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