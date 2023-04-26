Где смотреть ПСЖ – Лорьян, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 30 апреля

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лорьян Футбол

В воскресенье, 30 апреля, сыграют ПСЖ и Лорьян в 33 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.

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Во сколько играют ПСЖ – Лорьян

  • Начало матча запланировано на 18:05 по московскому времени.

ПСЖ: все новости

Лорьян: все новости

Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости

Прогноз на матч ПСЖ – Лорьян

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