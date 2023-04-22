Клаудиньо: «Семак – лучший тренер России и мог бы работать в европейском клубе»
Клаудиньо считает, что Сергей Семак мог бы работать в Европе.
– Сергея Семака много критикуют за то, что «Зенит» якобы побеждает только за счет подбора исполнителей. В чем особенность тренера, мог бы он работать в европейском клубе?
– Конечно мог бы! Сергей Семак – прекрасный тренер, который сам был профессиональным футболистом с крутой карьерой, так что он отлично понимает все самые мелкие нюансы нашей жизни и часто выступает в роли старшего друга или даже отца.
Это лучший тренер России, вот уже который год подряд доказывающий на практике. В его штабе собраны большие мастера, все вместе они уверенно ведут «Зенит» к победам. А насчет подбора исполнителей – считаю, у наших конкурентов тоже сильные составы.
– Почему «Зенит» на протяжении нескольких лет является бессменным лидером чемпионата России?
– «Зенит» – клуб с превосходной инфраструктурой и высочайшим уровнем профессионализма на каждой ступени, от руководства до рядовых сотрудников.
Сыгранный состав, дружная атмосфера, победный опыт и вместе с тем голод до новых трофеев. Все это важные составляющие лидерства.
– Сейчас кто-то может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство?
– Расслабляться нельзя ни на минуту – в российском чемпионате много сильных команд, конкуренты всегда рядом, побеждать становится все сложнее. Тем не менее мы не собираемся уступать наши позиции. Давай, «Зенит»! – сказал бразильский полузащитник.
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И два выхода в евровесну
Другое дело что потенциал Зенита гораздо выше , а выходить играть в 5 защитников с Мальме это был финиш
Пока ни одни из российских тренеров( в недавние годы Слуцкий,Карпин) ничего серьезного не показал в Европе(венгерский чемпионат и Черчесов не входит в ТОП 5).