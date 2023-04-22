Клаудиньо: «Семак – лучший тренер России и мог бы работать в европейском клубе»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Клаудиньо Р-Спорт Футбол

Клаудиньо считает, что Сергей Семак мог бы работать в Европе.

– Сергея Семака много критикуют за то, что «Зенит» якобы побеждает только за счет подбора исполнителей. В чем особенность тренера, мог бы он работать в европейском клубе?

– Конечно мог бы! Сергей Семак – прекрасный тренер, который сам был профессиональным футболистом с крутой карьерой, так что он отлично понимает все самые мелкие нюансы нашей жизни и часто выступает в роли старшего друга или даже отца.

Это лучший тренер России, вот уже который год подряд доказывающий на практике. В его штабе собраны большие мастера, все вместе они уверенно ведут «Зенит» к победам. А насчет подбора исполнителей – считаю, у наших конкурентов тоже сильные составы.

– Почему «Зенит» на протяжении нескольких лет является бессменным лидером чемпионата России?

– «Зенит» – клуб с превосходной инфраструктурой и высочайшим уровнем профессионализма на каждой ступени, от руководства до рядовых сотрудников.

Сыгранный состав, дружная атмосфера, победный опыт и вместе с тем голод до новых трофеев. Все это важные составляющие лидерства.

– Сейчас кто-то может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство?

– Расслабляться нельзя ни на минуту – в российском чемпионате много сильных команд, конкуренты всегда рядом, побеждать становится все сложнее. Тем не менее мы не собираемся уступать наши позиции. Давай, «Зенит»! – сказал бразильский полузащитник.

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38 комментариев

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Титал Телоян
Мы видели как он в Европе работал , стабильно в 4ке был!!!!
+40
-13
+27
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Юрий Кечко
Ответ Титал Телоян
Мы видели как он в Европе работал , стабильно в 4ке был!!!!
Будем справедливы , из 4 еврозаходов у него позорный прям один , один с 7 очками 4 место и борьба до последних секунд за плей офф лч это не позор , это просто неудовлетворительно
И два выхода в евровесну
Другое дело что потенциал Зенита гораздо выше , а выходить играть в 5 защитников с Мальме это был финиш
+23
-13
+10
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Lev Kondratchik
говорит главный знаток европейского футбола, он там провёл целых 0 дней
+12
-4
+8
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Игорь М.
Ответ Владислав88
Хороший, потомувсю бразаильскую братию даже после череды провальных матчей не может в зпаса усадить? Про европу смешно, он даже в РПЛ за пределами Зенита едва ли что-то покажет.
В Уфе показал, дальше что?)
+13
-7
+6
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Игорь М.
Ответ BeastI666I
что-то выиграл?
Карпин, Абаскаль, Шварц, Манчини, Слуцкий что выиграли с аутсайдерами?)
+9
-3
+6
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Тиджани Бабангида
Семак действительно хороший тренер. А вот разговоры «смог-бы или не смог» - лукавство.
Пока ни одни из российских тренеров( в недавние годы Слуцкий,Карпин) ничего серьезного не показал в Европе(венгерский чемпионат и Черчесов не входит в ТОП 5).
+8
-4
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Денис Олегович
Ответ Данил Кублицкий
Судей собой в Европу не возьмешь 🤡
И московские клубы, к сожалению, тоже 🥲
+5
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Кирилл Устинов
Ответ BeastI666I
я не знаю. я тебя спросил, про Семака в Уфе... что он выиграл?
Выиграть - не выиграл, но говорить о медалях с Уфой наивно, как минимум. Тем не менее - лучший результат в истории клуба и первые в его истории еврокубки. Отличный показатель для тренера в первый же сезон на посту главного.
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Юрий Кечко
Нет не лучший , нет не мог бы
+8
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Andrew Petrov
Приличный,стабильный тренер и как человек вызывает симпатию и уважение,уже около 30лет на высоком уровне как игрок и как наставник..
+4
-3
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bevooch
Ответ Юрий Кечко
Будем справедливы , из 4 еврозаходов у него позорный прям один , один с 7 очками 4 место и борьба до последних секунд за плей офф лч это не позор , это просто неудовлетворительно И два выхода в евровесну Другое дело что потенциал Зенита гораздо выше , а выходить играть в 5 защитников с Мальме это был финиш
Много у него побед в Европе, а не на домашнем стадионе? С Зенитом было 0, учитывая ЛЧ, ЛЕ и квалификацию ЛЕ.
+2
-1
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блокад блокадыч
Ответ Lev Kondratchik
говорит главный знаток европейского футбола, он там провёл целых 0 дней
знатоки спортса сыграли в Европе матчей побольше, видимо))
+4
-3
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Lev Kondratchik
говорит главный знаток европейского футбола, он там провёл целых 0 дней
нарезки Зальцбурга возможно видел)
+1
0
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форест
Ответ Spartak Forever
4 место в группе ему обеспечено
Вы даже до группы не доходили в последнее время.
0
0
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BeastI666I
Ответ Игорь М.
В Уфе показал, дальше что?)
что-то выиграл?
+5
-5
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Jason Kidd
Ответ Тиджани Бабангида
Семак действительно хороший тренер. А вот разговоры «смог-бы или не смог» - лукавство. Пока ни одни из российских тренеров( в недавние годы Слуцкий,Карпин) ничего серьезного не показал в Европе(венгерский чемпионат и Черчесов не входит в ТОП 5).
Роман Ротенберг - действительно хороший тренер. Всё остальное - лукавство.
0
0
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Lior Diamond
Ответ Титал Телоян
Мы видели как он в Европе работал , стабильно в 4ке был!!!!
Точнее на 4ом из 4х)
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Sergeev55
Стопроцентов мог бы! Где-нибудь в Турции! 😁😁😁
+1
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