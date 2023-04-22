Клаудиньо: «Семак – лучший тренер России и мог бы работать в европейском клубе»

Клаудиньо считает, что Сергей Семак мог бы работать в Европе.

– Сергея Семака много критикуют за то, что «Зенит» якобы побеждает только за счет подбора исполнителей. В чем особенность тренера, мог бы он работать в европейском клубе?

– Конечно мог бы! – прекрасный тренер, который сам был профессиональным футболистом с крутой карьерой, так что он отлично понимает все самые мелкие нюансы нашей жизни и часто выступает в роли старшего друга или даже отца.

Это лучший тренер России, вот уже который год подряд доказывающий на практике. В его штабе собраны большие мастера, все вместе они уверенно ведут «Зенит» к победам. А насчет подбора исполнителей – считаю, у наших конкурентов тоже сильные составы.

– Почему «Зенит» на протяжении нескольких лет является бессменным лидером чемпионата России?

– «Зенит» – клуб с превосходной инфраструктурой и высочайшим уровнем профессионализма на каждой ступени, от руководства до рядовых сотрудников.

Сыгранный состав, дружная атмосфера, победный опыт и вместе с тем голод до новых трофеев. Все это важные составляющие лидерства.

– Сейчас кто-то может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство?

– Расслабляться нельзя ни на минуту – в российском чемпионате много сильных команд, конкуренты всегда рядом, побеждать становится все сложнее. Тем не менее мы не собираемся уступать наши позиции. Давай, « »! – сказал бразильский полузащитник.

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