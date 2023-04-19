«Милан» продлил контракт с 36-летним Жиру

Теги Милан серия А Италия Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру и «Милан» продлили контракт.

В официальном заявлении миланский клуб не сообщил деталей.

Однако была информация, что контракт 36-летнего форварда будет до июня 2024 года с зарплатой 3,8 млн евро за сезон плюс бонусы.

В 26 матчах сезона Серии А на счету француза 8 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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37 комментариев

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Bashibuzuck
Оливье в отличной форме, ещё может помочь, так что ничего удивительного
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Игорь Игорев
Не поехал в верблюжью лигу, хоть и красавец.
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Барыга блинами
Если взглянуть на нарезку пасов Санти Касорлы в дебютном сезоне за Арсенал, и дебютном для Жиру кстати тоже, то каким он был транжирой и собирал на себе все негодования болельщиков, особенно на фоне огненного Ван Перси. Ничего, освоился, ближе к 30 годам только спрогрессировал, выиграл все кубки, и все еще держит уровень если не топового, то очень опасного и приличного форварда.
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Arthur Jacob
Ответ Барыга блинами
Если взглянуть на нарезку пасов Санти Касорлы в дебютном сезоне за Арсенал, и дебютном для Жиру кстати тоже, то каким он был транжирой и собирал на себе все негодования болельщиков, особенно на фоне огненного Ван Перси. Ничего, освоился, ближе к 30 годам только спрогрессировал, выиграл все кубки, и все еще держит уровень если не топового, то очень опасного и приличного форварда.
Чемпион Мира
Вице-чемпион Мира
Вице-чемпион Европы

Победитель Лиги Чемпионов
Победитель Лиги Европы

Чемпион Италии
Чемпион Франции

4х Обладатель Кубка Англии
3х Обладатель Суперкубка Англии

Ван Перси может нервно курить в сторонке ))
+21
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Malefikus
Ответ Arthur Jacob
Чемпион Мира Вице-чемпион Мира Вице-чемпион Европы Победитель Лиги Чемпионов Победитель Лиги Европы Чемпион Италии Чемпион Франции 4х Обладатель Кубка Англии 3х Обладатель Суперкубка Англии Ван Перси может нервно курить в сторонке ))
Где твоя медаль АПЛ? ©
+11
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Акира_1
Ответ Игорь Игорев
Не поехал в верблюжью лигу, хоть и красавец.
Да он бы даже сейчас мог укрепить мёртвую атаку Челси.
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rigobersong
Жиру возможно топ 20 игрок поколения!:) На своем веку стал Чемпионом Мира, опередил Анри по голам в сборной, выиграл ЛЧ, вернул чемпионство Милану, выиграл Чемпионат Франции со скромным Монпелье!:)) Безусловно по величию гораздо выше того же Роналду с 0 медалей и 0 голов в ПО ЧМ!:)))
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Алексей Матыгин
отличная новость,Оливье заслужил
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Руслан Ганбаров
Ответ Игорь Игорев
Не поехал в верблюжью лигу, хоть и красавец.
Предложи ему 200 лямов заместо 3.8 в Милане, он бы в чемпионат панамы водоносцем бы поехал.
Но это же спортс, лайки набрать хочется
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Яхай-Бле
Ответ Игорь Игорев
Не поехал в верблюжью лигу, хоть и красавец.
чел из верблюжей лиги в его возрасте стал третьим бомбардиром АПЛ. как бы у вас не подгорало
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БолельщикСоСтажем
Большой молодец он, заслужил!)
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f_stahel
красивая история трудолюбивого человека...
+4
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Игорь Новиков
Хорошая новость.
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Direct free kick
Ответ Яхай-Бле
чел из верблюжей лиги в его возрасте стал третьим бомбардиром АПЛ. как бы у вас не подгорало
Жиру не тянет АПЛ в долгую уже лет 5, но хейтеам Роналду не понять
+5
-2
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А.Э.РАСИМ
Очень хороший и полезный форвард.
+2
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Timeofinjoy
Нормас, заслужил.
+2
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сервисник
Заслуженно
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Рустам Давудов
Отлично 👍
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Francev
Салатик еще пошумит
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Хан Сахан
Ответ nb8dwryv56
Старичок, который борозды не испортит
По меркам Златана он юнец
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Temirlahn
Форвард с хорошим КПД, таких мало👌
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Пепси пеналдувич
Как же глаз радовался вчера ему. Смотрел 1 тайм его гол с великолепным проходом Леау достоин похвалы.
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Яхай-Бле
Ответ Direct free kick
Жиру не тянет АПЛ в долгую уже лет 5, но хейтеам Роналду не понять
только самые кончаки могут гнать на лучшего бомбардира в истории футбола, ЛЧ и сборных
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Артём Капиталов
Иии? Так написано как-будто это странно. Точно входит в топ - 70 игроков всех времён. Плюс сейчас один из тащеров команды. И за пах себя не хватает.
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Алексей Фирстов
Заслужил!
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