Аршавин об отказе России от чемпионата ЦАФА: «Не расстроился, что в таком модном турнире не сыграем»
Андрей Аршавин не расстроился, что сборная России не сыграет в азиатском турнире.
Речь идет о чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
«Какое решение приняли, такое и приняли.
Лично я не расстроился, что в таком модном турнире наша сборная не примет участия», — сказал экс-игрок сборной России.
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Так даже они теперь с вами играть не будут, и правильно сделают.
В клубе они не получают что ли турнирную практику?
Есть приз, можно было бы поучаствовать.
Там команды быстрые, юркие, дерзкие.
Отказались зря.