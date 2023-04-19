Аршавин об отказе России от чемпионата ЦАФА: «Не расстроился, что в таком модном турнире не сыграем»

Андрей Аршавин не расстроился, что сборная России не сыграет в азиатском турнире.

Речь идет о чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Какое решение приняли, такое и приняли.

Лично я не расстроился, что в таком модном турнире наша сборная не примет участия», — сказал экс-игрок сборной России.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол