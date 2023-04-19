Аршавин об отказе России от чемпионата ЦАФА: «Не расстроился, что в таком модном турнире не сыграем»

Теги Андрей Аршавин Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин не расстроился, что сборная России не сыграет в азиатском турнире.

Речь идет о чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Какое решение приняли, такое и приняли.

Лично я не расстроился, что в таком модном турнире наша сборная не примет участия», — сказал экс-игрок сборной России.

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29 комментариев

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Антон Киселёв
Было бы неплохо всё же хотя бы публично не иронизировать над теми, кто в такое время соглашается играть с РФ матчи, да ещё и заходящие в рейтинг ФИФА
+63
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+55
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Циник Петербургский
Ответ Антон Киселёв
Было бы неплохо всё же хотя бы публично не иронизировать над теми, кто в такое время соглашается играть с РФ матчи, да ещё и заходящие в рейтинг ФИФА
Согласен. Аршавин зря это сказал.
+23
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+18
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ПростоДругЖеныИкарди
Ответ Антон Киселёв
Было бы неплохо всё же хотя бы публично не иронизировать над теми, кто в такое время соглашается играть с РФ матчи, да ещё и заходящие в рейтинг ФИФА
Тем более, что в победе в этом модном турнире даже здесь мало кто уверен 😁
+19
-3
+16
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Алексей Ненахов
Ваши ожидания, ваша проблема- добавил Андрей
+10
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Пако
Всё равно сборной России необходима хоть какая-то турнирная практика.
+7
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Ramon Mercader
Когда не с кем было играть, с Киргизией и прочими играли за здрасте. А тут в отпуск пораньше охота - и все, "недотурнир", слабые команды, нет смысла.
Так даже они теперь с вами играть не будут, и правильно сделают.
+5
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antiginer
Паспортисты устали.Тм отпуск нужен.Какие турниры? Им ещё и там #### надерут. Их же никто не удивляет и мы не удивляемся,когда они летят кому не попадя
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Exciter
Ответ nick-basil
Аршавин - "золотой мальчик". У него "свобода слова" - говорит что хочет или промолчит. Удобно.
Да, Аршавин всегда был ручным, сытым и прикормленным Газпромом.
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Циник Петербургский
Ответ Любитель побеждать
Ну да, а то вдруг Афганистан узнает
Просто скромнее надо быть. Понты никому не к лицу.
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Циник Петербургский
Ответ faaakkkeee
Нас не кормят, поэтому мы вместо того, чтобы заработать на еду, пойдём побираться по контейнерам с отходами. Отличная позиция :)
"Заработать на еду" - это как? Ёрничать с пафосным видом - такая себе позиция ;)
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Всё знаю
Ответ Пако
Всё равно сборной России необходима хоть какая-то турнирная практика.
Для чего нужна практика в играх с второсортными командами? Если нет официальных матчей.
В клубе они не получают что ли турнирную практику?
+1
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goshforever
Ответ Пако
Всё равно сборной России необходима хоть какая-то турнирная практика.
1 товарняк вроде будет вместо 4х. Чтобы российские футболисты не дай бог не перенапряглись.
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Циник Петербургский
Ответ Пако
Всё равно сборной России необходима хоть какая-то турнирная практика.
И с Вами согласен. Сейчас не до жиру. А играть сборной надо.
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А.Э.РАСИМ
Жаль, турнир имеет аудиторию.
Есть приз, можно было бы поучаствовать.
Там команды быстрые, юркие, дерзкие.

Отказались зря.
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nick-basil
Аршавин - "золотой мальчик". У него "свобода слова" - говорит что хочет или промолчит. Удобно.
+2
-2
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Dato Akraidze
именно из-за такого вот пренебрежительного отношения к тем, кто вам идёт навстречу, у вас и не останется скоро вообще никаких "дружественных" народов. шовинисты.
+6
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Mega• Battman
тут один чел был прав что игроки хотят в отпуск и потому рфс откажется от турнира.
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