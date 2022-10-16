Роналдо о психическом здоровье: «Я из того поколения, когда тебя швыряли в песок, и нужно было делать все без малейшей драмы»

высказался о ментальном здоровье.

– В документальном фильме вы говорите о психическом здоровье со своим другом Роберто Карлосом. У вас была депрессия?

– Я прохожу терапию. Уже два с половиной года. Сейчас я гораздо лучше понимаю то, что чувствовал раньше.

Я из того поколения, когда тебя швыряли в песок, и нужно было делать все без малейшей драмы.

Оглядываясь назад, вижу, что мы подверглись очень и очень большому психическому напряжению без какой-либо подготовки к этому.

Это было начало эры интернета, учитывая скорость, с которой распространяется информация. В тот период не было беспокойства о психическом здоровье игроков.

Сейчас футболисты в этом плане подготовлены намного лучше, им оказывается помощь, необходимая даже для повседневной жизни.

К тому же игроков стали больше изучать: как они реагируют, как они должны реагировать. В мое время ничего из этого не было, – сказал бывший нападающий .