Фабио Каннаваро: «Марадона был лучшим. Только Роналдо приблизился к Диего»

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о и бразильце .

«Для меня лучшим из всех был Марадона, а Роналдо стал единственным, кто приблизился к Диего.

Я играл против Роналдо в 1997, который был на пике. О нем уже все говорили, и он впечатлял», – сказал Каннаваро в разговоре с Марсело в прямом эфире инстаграма.

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