Роналдо: «Я хотел остаться в «Барсе», но от меня ничего не зависело»

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо рассказал, что не хотел покидать «Барселону» в 1997 году. Напомним, что тогда нападающий перешел в .

«В конце того сезона я подписал новый контракт и уехал в расположение сборной Бразилии. Через пять дней мне позвонили и сказали, что я не смогу продолжить играть здесь.

Эта ситуация никогда не была в моих руках. Я хотел остаться. Если клуб не ценил меня так, как я думал, то решение не зависело от меня. Мне бы хотелось остаться, но я ничего не решал», – сказал Роналдо.

В 1997-м Роналдо кинул «Барсу» жестче, чем Фигу. Каталонцы даже судились с «Интером»